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Лидс
 
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Стадион:
Арсенал
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
23
Филлипс
Кэлвин
43
Клих
Матеуш
10
Алиоски
Эгзиян
18
Рафинья
Диас
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
28
Уиллок
Джо
12
Виллиан
Боргес
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Лидс
3-4-2-1
Арсенал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 7 0.88
2. Клих Матеуш 2 (1) 0.25
3. Кошта Элдер 2 0.25
4. Харрисон Джек 1 0.13
5. Морено Родриго 1 0.13
6. Даллас Стюарт 1 0.13
7. Филлипс Кэлвин 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.38
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.25
3. Пепе Николя 1 0.13
4. Габриэль дос Сантос 1 0.13
5. Нкетиа Эдди 1 0.13
6. Сака Букайо 1 0.13
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 3 0
2. Даллас Стюарт 2 0
3. Филлипс Кэлвин 2 0
4. Купер Лиам 1 0
5. Эйлинг Люк 1 0
6. Бэмфорд Патрик 1 0
7. Стрёйк Паскаль 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 3 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
3. Ляказетт Александр 1 0
4. Джака Гранит 1 0
5. Себальос Дани 1 0
6. Парти Томас 1 0
7. Холдинг Роб 1 0
8. Габриэль дос Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1)
 Арсенал 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс
Арсенал Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк
Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал 1:0 Лидс Кубок Арсенал 1:0 Лидс Кубок Лидс 1:3 Арсенал Кубок Арсенал 1:1 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
5. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
10. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
12. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
13. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
18. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.65 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.80 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.80 2.32
  3.39 3.82 2.15

Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.01 10.00 1.02 4.10 1.20 3.25 1.31 2.17 1.74 1.93 1.93 1.70 2.26 1.50 2.70 1.21 4.10 1.16 4.90 1.07 8.50 1.06 9.10 1.01 15.50 0.00 15.00
12.75 1.03 11.00 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.23 1.79 1.71 2.16 1.46 2.76 1.23 4.30 1.18 5.05 1.07 8.10
4.53 1.23 2.66 1.53 2.22 1.72 1.98 1.93 1.72 2.23 1.56 2.56 1.46 2.86 1.17 5.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.55 2.46 1.20 4.80
3.26 1.34 2.19 1.68 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.41 1.35 2.88 1.45 2.27 1.68 1.76 2.16 1.53 2.61 1.36 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.29 1.83 1.91 1.38 2.90
4.75 1.19 3.15 1.36 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.44
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.44
Где смотреть матч Лидс - Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Лидс - Арсенал

Исход игры
Лидс
10% (15)
Ничья
11.3% (17)
Арсенал
78.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
74.32% (110)
Меньше
25.68% (38)
Обе команды забьют
Да
81.76% (121)
Нет
18.24% (27)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
52% (78)
0:1 Арсенал
12% (18)
1:1 Ничья
8% (12)
2:1 Лидс
6.7% (10)
1:3 Арсенал
6% (9)
2:3 Арсенал
3.3% (5)
0:2 Арсенал
2.7% (4)
1:0 Лидс
2.7% (4)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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