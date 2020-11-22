Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Арсенал
43
Клих
Матеуш
18
Рафинья
Диас
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касилья КикоВратарь
-
24 Дэвис ЛейфЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|7
|0.88
|2.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.25
|3.
|Кошта Элдер
|2
|0.25
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.13
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.13
|6.
|Даллас Стюарт
|1
|0.13
|7.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.38
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.25
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.13
|4.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.13
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.13
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.13
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|3
|0
|2.
|Даллас Стюарт
|2
|0
|3.
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|4.
|Купер Лиам
|1
|0
|5.
|Эйлинг Люк
|1
|0
|6.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|7.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|3
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|3.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|4.
|Джака Гранит
|1
|0
|5.
|Себальос Дани
|1
|0
|6.
|Парти Томас
|1
|0
|7.
|Холдинг Роб
|1
|0
|8.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|Арсенал
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +12 =2 -6Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс
Арсенал Последние 20 матчей: +15 =0 -5Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк
Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лидс - Арсенал
Исход игры
Лидс
10% (15)
Ничья
11.3% (17)
Арсенал
78.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
74.32% (110)
Меньше
25.68% (38)
Обе команды забьют
Да
81.76% (121)
Нет
18.24% (27)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
52% (78)
0:1 Арсенал
12% (18)
1:1 Ничья
8% (12)
2:1 Лидс
6.7% (10)
1:3 Арсенал
6% (9)
2:3 Арсенал
3.3% (5)
0:2 Арсенал
2.7% (4)
1:0 Лидс
2.7% (4)
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