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Лидс
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 7 0.88
2. Клих Матеуш 2 (1) 0.25
3. Кошта Элдер 2 0.25
4. Харрисон Джек 1 0.13
5. Морено Родриго 1 0.13
6. Даллас Стюарт 1 0.13
7. Филлипс Кэлвин 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.38
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.25
3. Пепе Николя 1 0.13
4. Габриэль дос Сантос 1 0.13
5. Нкетиа Эдди 1 0.13
6. Сака Букайо 1 0.13
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 3 0
2. Даллас Стюарт 2 0
3. Филлипс Кэлвин 2 0
4. Купер Лиам 1 0
5. Эйлинг Люк 1 0
6. Бэмфорд Патрик 1 0
7. Стрёйк Паскаль 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 3 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
3. Ляказетт Александр 1 0
4. Джака Гранит 1 0
5. Себальос Дани 1 0
6. Парти Томас 1 0
7. Холдинг Роб 1 0
8. Габриэль дос Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1)
 Арсенал 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс
Арсенал Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк
Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал 1:0 Лидс Кубок Арсенал 1:0 Лидс Кубок Лидс 1:3 Арсенал Кубок Арсенал 1:1 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Астон Вилла Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
6. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Лидс 9.8% (5)
    X 9.8% (5)
    Арсенал 80.4% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Арсенал
    3.38
    3.78
    2.31
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.70 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.75 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.78 2.31
      3.20 3.75 2.27

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 10.50 1.02 4.40 1.20 3.45 1.31 2.26 1.70 2.02 1.87 1.77 2.15 1.48 2.70 1.25 4.10 1.18 4.60 1.06 8.00 1.05 8.60
    13.25 1.03 11.25 1.04 4.15 1.22 3.26 1.35 2.35 1.76 1.74 2.12 1.44 2.82 1.22 4.40 1.18 4.95 1.07 8.50
    4.66 1.22 2.71 1.51 2.25 1.71 2.01 1.89 1.75 2.19 1.59 2.50 1.48 2.80 1.18 5.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80
    3.26 1.34 2.22 1.66 1.53 2.50 1.20 4.65 1.14 5.65
    2.89 1.45 2.27 1.68 1.77 2.16 1.53 2.61 1.36 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.87 1.87 1.41 2.80
    4.45 1.19 3.10 1.37 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.37
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.42
    Где смотреть матч Лидс - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Арсенал

    Исход игры
    Лидс
    9.8% (5)
    Ничья
    9.8% (5)
    Арсенал
    80.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (36)
    Меньше
    26.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    77.55% (38)
    Нет
    22.45% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    52.9% (27)
    0:1 Арсенал
    13.7% (7)
    2:1 Лидс
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    0:2 Арсенал
    3.9% (2)
    1:3 Арсенал
    3.9% (2)
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