Лидс
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Стадион: Элланд Роуд
Арсенал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|7
|0.88
|2.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.25
|3.
|Кошта Элдер
|2
|0.25
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.13
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.13
|6.
|Даллас Стюарт
|1
|0.13
|7.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.38
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.25
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.13
|4.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.13
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.13
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.13
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|3
|0
|2.
|Даллас Стюарт
|2
|0
|3.
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|4.
|Купер Лиам
|1
|0
|5.
|Эйлинг Люк
|1
|0
|6.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|7.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|3
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|3.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|4.
|Джака Гранит
|1
|0
|5.
|Себальос Дани
|1
|0
|6.
|Парти Томас
|1
|0
|7.
|Холдинг Роб
|1
|0
|8.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|Арсенал
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +12 =2 -6Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс
Арсенал Последние 20 матчей: +15 =0 -5Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк
Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|6.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|10.50
|1.02
|4.40
|1.20
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.26
|1.70
|2.02
|1.87
|1.77
|2.15
|—
|—
|1.48
|2.70
|1.25
|4.10
|1.18
|4.60
|1.06
|8.00
|1.05
|8.60
|
|13.25
|1.03
|11.25
|1.04
|4.15
|1.22
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.35
|1.76
|—
|—
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.22
|4.40
|1.18
|4.95
|1.07
|8.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.66
|1.22
|—
|—
|2.71
|1.51
|2.25
|1.71
|2.01
|1.89
|1.75
|2.19
|1.59
|2.50
|1.48
|2.80
|—
|—
|1.18
|5.44
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лидс - Арсенал
Исход игры
Лидс
9.8% (5)
Ничья
9.8% (5)
Арсенал
80.4% (41)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
77.55% (38)
Нет
22.45% (11)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
52.9% (27)
0:1 Арсенал
13.7% (7)
2:1 Лидс
5.9% (3)
1:1 Ничья
5.9% (3)
0:2 Арсенал
3.9% (2)
1:3 Арсенал
3.9% (2)
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