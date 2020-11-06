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Эльче
1:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Сельта
0'
1:0
4' Пенальти
Фидель Чавес
5' Желтая карточка
Денис Суарес
13' Желтая карточка
Диего Гонсалес VII
1:1
41' Гол
Мина Сантьяго
58' Желтая карточка
Бое Лукас
62'
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
16
Фидель
Чавес
17
Фернандес
Хосан
6
Мфулу
Оменуке
4
Марконе
Иван
11
Моренте
Тете
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Тапия
Ренато
6
Денис
Суарес
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
9
Нолито
Агудо
Эльче
4-4-2
Сельта
4-3-3

Ход матча

4'
Фидель Чавес
1:0
5'
 
Денис Суарес
13'
Диего Гонсалес VII
 
39'
Санчес-Миньо Хуан
Фидель Чавес
 
41'
1:1
Мина Сантьяго
(Аспас Яго)
58'
Бое Лукас
 
60'
Хосема
Диего Гонсалес VII
 
61'
Ригони Эмилиано
Моренте Тете
 
61'
Гутьеррес Хосе
Мфулу Оменуке
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 2 (1) 0.29
2. Фернандес Хосан 2 0.29
3. Моренте Тете 1 0.14
4. Милья Пере 1 0.14
5. Бое Лукас 1 0.14
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 4 (1) 0.44
2. Мина Сантьяго 1 0.11
3. Каррейра Серхио 1 0.11
4. Денис Суарес 0 0
5. Нолито Агудо 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 2 0
2. Моренте Тете 2 0
3. Фернандес Хосан 2 0
4. Барраган Антонио 1 0
5. Марконе Иван 1 0
6. Кальво Даниэль 1 0
7. Фидель Чавес 1 0
8. Санчес-Миньо Хуан 1 0
9. Мфулу Оменуке 1 0
10. Ригони Эмилиано 1 0
11. Диего Гонсалес VII 1 0
12. Верду Гонсало 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 3 0
2. Тапия Ренато 3 0
3. Пейнадо Франсиско 3 0
4. Фонтан Хосе 1 1
5. Аспас Яго 2 0
6. Йокушлу Окай 2 0
7. Нолито Агудо 2 0
8. Олаза Лукас 2 0
9. Родригес Мигель 1 0
10. Мальо Уго 1 0
11. Араухо Нестор 1 0
12. Денис Суарес 1 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Сельта 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска
Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче
Сельта Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта
Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Эльче: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Сельта 1:1 Эльче Примера Эльче 0:1 Сельта Примера Эльче 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Эльче Примера
Эльче 0:2 Сельта Сегунда Сельта 1:2 Эльче Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда Эльче 1:3 Сельта Сегунда Эльче 1:0 Сельта Сегунда Сельта 2:1 Эльче Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Сельта Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эльче 1:1 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта 1:1 Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Эльче 32.9% (52)
X 42.4% (67)
Сельта 24.7% (39)
Все прогнозы
2.44 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Сельта
5.64
3.55
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 2.35 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 2.13 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.55 1.87
  5.64 2.38 2.28

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.80 1.10 4.60 1.19 2.26 1.68 3.25 1.33 1.88 1.98 2.55 1.50 1.68 2.18 1.33 3.25 1.20 4.44 1.14 5.55 1.02 13.00 1.02 13.00
8.70 1.07 7.10 1.10 2.99 1.44 2.21 1.68 1.67 2.24 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.80 1.07 8.70 1.01 17.25
8.15 1.10 4.49 1.23 2.62 1.53 3.11 1.40 2.21 1.72 3.40 1.34 2.87 1.45 2.33 1.65 1.84 2.05 1.60 2.44 1.41 3.06 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.63 1.48 1.70 2.15 1.35 3.15 1.03 12.00 1.15 5.30
2.68 1.47 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
2.59 1.53 2.12 1.77 1.65 2.33 1.42 2.99 1.22 4.54 1.11 7.21 1.18 5.15 1.13 6.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.57 1.53 2.45 1.19 4.30
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
4.05 1.25
Где смотреть матч Эльче 1:1 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:1 Сельта

Исход игры
Эльче
32.9% (52)
Ничья
42.4% (67)
Сельта
24.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
23.72% (37)
Меньше
76.28% (119)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (60)
1:0 Эльче
17.7% (28)
1:2 Сельта
12% (19)
2:1 Эльче
9.5% (15)
0:1 Сельта
8.9% (14)
2:0 Эльче
5.1% (8)
0:2 Сельта
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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