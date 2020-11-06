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Эльче
1:1
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
1:0
4' Пенальти
Фидель Чавес
5' Желтая карточка
Денис Суарес
13' Желтая карточка
Диего Гонсалес VII
1:1
41' Гол
Мина Сантьяго
58' Желтая карточка
Бое Лукас
72' Желтая карточка
Олаза Лукас
81' Желтая карточка
Аспас Яго
90' Желтая карточка
Родригес Мигель
90' Желтая карточка
Барраган Антонио
90'+7
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
16
Фидель
Чавес
17
Фернандес
Хосан
6
Мфулу
Оменуке
4
Марконе
Иван
11
Моренте
Тете
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Тапия
Ренато
6
Денис
Суарес
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
9
Нолито
Агудо
Эльче
4-4-2
Сельта
4-3-3

Ход матча

4'
Фидель Чавес
1:0
5'
 
Денис Суарес
13'
Диего Гонсалес VII
 
39'
Санчес-Миньо Хуан
Фидель Чавес
 
41'
1:1
Мина Сантьяго
(Аспас Яго)
58'
Бое Лукас
 
60'
Хосема
Диего Гонсалес VII
 
61'
Ригони Эмилиано
Милья Пере
 
61'
Гутьеррес Хосе
Мфулу Оменуке
 
66'
 
Пейнадо Франсиско
Тапия Ренато
72'
 
Олаза Лукас
77'
Нино Хуан
Ригони Эмилиано
 
77'
 
Родригес Мигель
Мина Сантьяго
81'
 
Аспас Яго
84'
 
Вейга Габриэль
Браис Мендес
90'
 
Родригес Мигель
90'
Барраган Антонио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 2 (1) 0.29
2. Фернандес Хосан 2 0.29
3. Моренте Тете 1 0.14
4. Милья Пере 1 0.14
5. Бое Лукас 1 0.14
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 4 (1) 0.44
2. Мина Сантьяго 1 0.11
3. Каррейра Серхио 1 0.11
4. Денис Суарес 0 0
5. Нолито Агудо 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Барраган Антонио 2 0
2. Гутьеррес Хосе 2 0
3. Моренте Тете 2 0
4. Фернандес Хосан 2 0
5. Марконе Иван 1 0
6. Кальво Даниэль 1 0
7. Фидель Чавес 1 0
8. Санчес-Миньо Хуан 1 0
9. Мфулу Оменуке 1 0
10. Бое Лукас 1 0
11. Ригони Эмилиано 1 0
12. Диего Гонсалес VII 1 0
13. Верду Гонсало 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 3 0
2. Мурильо Джейсон 3 0
3. Олаза Лукас 3 0
4. Тапия Ренато 3 0
5. Пейнадо Франсиско 3 0
6. Фонтан Хосе 1 1
7. Родригес Мигель 2 0
8. Йокушлу Окай 2 0
9. Нолито Агудо 2 0
10. Мальо Уго 1 0
11. Араухо Нестор 1 0
12. Денис Суарес 1 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Сельта 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска
Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче
Сельта Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта
Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Эльче: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Сельта 1:1 Эльче Примера Эльче 0:1 Сельта Примера Эльче 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Эльче Примера
Эльче 0:2 Сельта Сегунда Сельта 1:2 Эльче Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда Эльче 1:3 Сельта Сегунда Эльче 1:0 Сельта Сегунда Сельта 2:1 Эльче Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Сельта Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Эльче 32.9% (52)
X 42.4% (67)
Сельта 24.7% (39)
Все прогнозы
2.44 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 1.57 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.55 1.87
  8.47 1.47 4.08

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.80 1.10 4.60 1.19 2.26 1.68 3.25 1.33 1.88 1.98 2.55 1.50 1.14 5.55 1.08 7.77 1.20 4.44 1.14 5.55 1.02 13.00 1.02 13.00
8.70 1.07 7.10 1.10 2.99 1.44 2.21 1.68 1.67 2.24 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.80 1.07 8.70 1.01 17.25
8.15 1.10 4.49 1.23 2.62 1.53 3.11 1.40 2.21 1.72 1.54 2.58 1.32 3.56 1.11 7.58 1.35 3.37 1.26 4.05 1.41 3.06 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.63 1.48 1.70 2.15 1.35 3.15 1.03 12.00 1.15 5.30
2.68 1.47 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
2.59 1.53 2.12 1.77 1.65 2.33 1.42 2.99 1.22 4.54 1.11 7.21 1.18 5.15 1.13 6.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.57 1.53 2.45 1.19 4.30
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
4.05 1.25
Где смотреть матч Эльче 1:1 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:1 Сельта

Исход игры
Эльче
32.9% (52)
Ничья
42.4% (67)
Сельта
24.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
23.72% (37)
Меньше
76.28% (119)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (60)
1:0 Эльче
17.7% (28)
1:2 Сельта
12% (19)
2:1 Эльче
9.5% (15)
0:1 Сельта
8.9% (14)
2:0 Эльче
5.1% (8)
0:2 Сельта
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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