Эльче
1:1
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Сельта
1:0
4' ПенальтиФидель Чавес
5' Желтая карточкаДенис Суарес
13' Желтая карточкаДиего Гонсалес VII
1:1
41' ГолМина Сантьяго
58' Желтая карточкаБое Лукас
72' Желтая карточкаОлаза Лукас
81' Желтая карточкаАспас Яго
90' Желтая карточкаРодригес Мигель
90' Желтая карточкаБарраган Антонио
13
Бадия
Эдгар
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Тапия
Ренато
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Фидель ЧавесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
-
15 Луисми ЛуисЗащитник
- Защитник
-
24 ХосемаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
5'
41'
1:1
58'
72'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.29
|2.
|Фернандес Хосан
|2
|0.29
|3.
|Моренте Тете
|1
|0.14
|4.
|Милья Пере
|1
|0.14
|5.
|Бое Лукас
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.44
|2.
|Мина Сантьяго
|1
|0.11
|3.
|Каррейра Серхио
|1
|0.11
|4.
|Денис Суарес
|0
|0
|5.
|Нолито Агудо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барраган Антонио
|2
|0
|2.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|3.
|Моренте Тете
|2
|0
|4.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|5.
|Марконе Иван
|1
|0
|6.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|7.
|Фидель Чавес
|1
|0
|8.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|9.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|10.
|Бое Лукас
|1
|0
|11.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|12.
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
|13.
|Верду Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|3
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|3.
|Олаза Лукас
|3
|0
|4.
|Тапия Ренато
|3
|0
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|6.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|7.
|Родригес Мигель
|2
|0
|8.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|9.
|Нолито Агудо
|2
|0
|10.
|Мальо Уго
|1
|0
|11.
|Араухо Нестор
|1
|0
|12.
|Денис Суарес
|1
|0
|13.
|Жунка Давид
|1
|0
|14.
|Айду Джозеф
|1
|0
|15.
|Мор Эмре
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|Сельта
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска
Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче
Сельта Последние 20 матчей: +4 =9 -7Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта
Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Эльче: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|13.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|15.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|16.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.50
|1.05
|6.80
|1.10
|4.60
|1.19
|2.26
|1.68
|3.25
|1.33
|1.88
|1.98
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.14
|5.55
|—
|—
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.14
|5.55
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|
|8.70
|1.07
|7.10
|1.10
|2.99
|1.44
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.09
|7.80
|1.07
|8.70
|1.01
|17.25
|—
|—
|
|8.15
|1.10
|—
|—
|4.49
|1.23
|2.62
|1.53
|3.11
|1.40
|2.21
|1.72
|1.54
|2.58
|1.32
|3.56
|1.11
|7.58
|1.35
|3.37
|1.26
|4.05
|1.41
|3.06
|—
|—
|1.15
|5.94
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эльче 1:1 Сельта
Исход игры
Эльче
32.9% (52)
Ничья
42.4% (67)
Сельта
24.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
23.72% (37)
Меньше
76.28% (119)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (60)
1:0 Эльче
17.7% (28)
1:2 Сельта
12% (19)
2:1 Эльче
9.5% (15)
0:1 Сельта
8.9% (14)
2:0 Эльче
5.1% (8)
0:2 Сельта
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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