Уэска
1:1
Второй тайм: 86'
Стадион: Эль-Алькорас
Эйбар
0:1
38' ГолБургос Эстебан
50' Undefined phrase: football_event_Москера Педро
1:1
67' ГолМир Рафа
19
Лопес
Педро
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
38'
0:1
50'
67'
1:1
74'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 26
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.33
|2.
|Феррейро Давид
|1
|0.11
|3.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.11
|4.
|Рамирес Сандро
|1
|0.11
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.11
|6.
|Лопес Педро
|0
|0
|7.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|8.
|Галан Хави
|0
|0
|9.
|Онтиверос Хавьер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|3
|0.33
|2.
|Бургос Эстебан
|2 (1)
|0.22
|3.
|Кевин Родригес
|1
|0.11
|4.
|Педро Леон
|0
|0
|5.
|Папа Диоп
|0
|0
|6.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|7.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|8.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|3.
|Галан Хави
|2
|0
|4.
|Москера Педро
|1
|0
|5.
|Инсуа Пабло
|1
|0
|6.
|Феррейро Давид
|1
|0
|7.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0
|9.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|3
|0
|3.
|Педро Леон
|1
|0
|4.
|Альварес Серхио
|1
|0
|5.
|Ресио Хосе
|1
|0
|6.
|Бигас Педро
|1
|0
|7.
|Корреа Робер
|1
|0
|8.
|Кевин Родригес
|1
|0
|9.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|10.
|Техеро Альваро
|1
|0
|11.
|Эспозито Эду
|1
|0
|12.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|13.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
|Эйбар
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +7 =8 -5Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска
Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис
Эйбар Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар
Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия
Последние игры между собой
Уэска: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|12.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|15.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Уэска
|1:1 Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.60
|1.19
|3.25
|1.33
|3.60
|1.28
|2.21
|1.71
|2.50
|1.53
|1.78
|2.15
|1.50
|3.35
|—
|—
|1.12
|6.10
|1.07
|8.40
|1.05
|12.00
|1.04
|12.00
|0.00
|16.00
|
|8.30
|1.08
|6.70
|1.11
|2.92
|1.46
|—
|—
|2.14
|1.73
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.22
|4.40
|1.07
|8.30
|1.06
|9.20
|1.01
|18.25
|
|7.79
|1.10
|—
|—
|2.49
|1.58
|2.02
|1.87
|1.52
|2.64
|1.34
|3.45
|1.32
|3.54
|1.18
|5.33
|1.36
|3.28
|1.16
|5.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Уэска 1:1 Эйбар
Исход игры
Уэска
45.5% (70)
Ничья
40.9% (63)
Эйбар
13.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.14% (40)
Меньше
73.86% (113)
Обе команды забьют
Да
58.82% (90)
Нет
41.18% (63)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (50)
1:0 Уэска
27.3% (42)
2:1 Уэска
15.6% (24)
1:2 Эйбар
6.5% (10)
0:1 Эйбар
5.2% (8)
0:0 Ничья
5.2% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Эйбар
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!