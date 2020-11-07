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  3. Испания
Уэска
1:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
Эйбар
0'
0:1
38' Гол
Бургос Эстебан
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Москера Педро
1:1
67' Гол
Мир Рафа
86'
25
Андрес
Фернандес
19
Лопес
Педро
4
Инсуа
Пабло
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
24
Гарсия
Борха
I
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
7
Феррейро
Давид
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
2
Бургос
Эстебан
24
Кевин
Родригес
6
Альварес
Серхио
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
14
Инуи
Такаси
23
Арбилья
Анайц
17
Кике
Гарсия
Уэска
4-3-3
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

38'
0:1
Бургос Эстебан
(Паулу Оливейра)
50'
Москера Педро
 
66'
 
Муто Йосинори
Кевин Родригес
67'
Мир Рафа
(Лопес Педро)
1:1
74'
 
Бигас Педро
Бургос Эстебан
74'
 
Папа Диоп
Кике Гарсия
79'
Онтиверос Хавьер
Рамирес Сандро
 
79'
Карлос Хуан Реал
Гарсия Борха I
 
83'
Гомес Серхио
Феррейро Давид
 
86'
 
Педро Леон
Хиль Бриан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 26
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.33
2. Феррейро Давид 1 0.11
3. Сиовас Димитрис 1 0.11
4. Рамирес Сандро 1 0.11
5. Маффео Пабло 1 0.11
6. Лопес Педро 0 0
7. Карлос Хуан Реал 0 0
8. Галан Хави 0 0
9. Онтиверос Хавьер 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 3 0.33
2. Бургос Эстебан 2 (1) 0.22
3. Кевин Родригес 1 0.11
4. Педро Леон 0 0
5. Папа Диоп 0 0
6. Паулу Оливейра 0 0
7. Арбилья Анайц 0 0
8. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Сиовас Димитрис 2 0
2. Пулидо Хорхе 2 0
3. Галан Хави 2 0
4. Москера Педро 1 0
5. Инсуа Пабло 1 0
6. Феррейро Давид 1 0
7. Рамирес Сандро 1 0
8. Маффео Пабло 1 0
9. Эскрих Даниэль 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 2
2. Бургос Эстебан 3 0
3. Педро Леон 1 0
4. Альварес Серхио 1 0
5. Ресио Хосе 1 0
6. Бигас Педро 1 0
7. Корреа Робер 1 0
8. Кевин Родригес 1 0
9. Арбилья Анайц 1 0
10. Техеро Альваро 1 0
11. Эспозито Эду 1 0
12. Атьенса Мигель 1 0
13. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 0 0 16.67% (1) 50% (3) 33.33% (2) 0
 Эйбар 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска
Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис
Эйбар Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар
Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия

Последние игры между собой

Уэска: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Уэска 2:0 Эйбар Примера Уэска 0:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:2 Уэска Примера Уэска 2:1 Эйбар Товарищеские матчи
Эйбар 2:0 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Эйбар Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Эйбар 1:1 Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
13. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
14. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
15. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска 1:1 Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Уэска 45.5% (70)
X 40.9% (63)
Эйбар 13.6% (21)
0
матч окончится ничьей, со счетом 3:3
Ничья 3:3
fussball_01 #
Все прогнозы
3.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэска
Ничья
Эйбар
5.89
3.65
9.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.15 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.52 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.30 3.42
  5.89 1.29 9.75

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.60 1.19 3.25 1.33 3.60 1.28 2.21 1.71 2.50 1.53 1.78 2.15 1.50 3.35 1.12 6.10 1.07 8.40 1.05 12.00 1.04 12.00 0.00 16.00
8.30 1.08 6.70 1.11 2.92 1.46 2.14 1.73 1.63 2.31 1.31 3.52 1.22 4.40 1.07 8.30 1.06 9.20 1.01 18.25
7.79 1.10 2.49 1.58 2.02 1.87 1.52 2.64 1.34 3.45 1.32 3.54 1.18 5.33 1.36 3.28 1.16 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.05 9.50 1.03 12.00 1.06 8.90
2.62 1.49 1.67 2.21 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
2.43 1.59 2.00 1.88 1.54 2.57 1.36 3.29 1.16 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.70 1.47 2.50 1.18 4.50
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.17 4.85 1.12 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.33
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.05 1.24
Где смотреть матч Уэска 1:1 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Уэска 1:1 Эйбар

Исход игры
Уэска
45.5% (70)
Ничья
40.9% (63)
Эйбар
13.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.14% (40)
Меньше
73.86% (113)
Обе команды забьют
Да
58.82% (90)
Нет
41.18% (63)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (50)
1:0 Уэска
27.3% (42)
2:1 Уэска
15.6% (24)
1:2 Эйбар
6.5% (10)
0:1 Эйбар
5.2% (8)
0:0 Ничья
5.2% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Эйбар
1.9% (3)
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