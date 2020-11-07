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Барселона
 
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Стадион:
Бетис
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
7
Гризманн
Антуан
22
Фати
Ансу
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
19
Санабрия
Антонио
11
Тельо
Кристиан
Барселона
4-3-3
Бетис
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фати Ансу 4 0.67
2. Коутиньо Филиппе 1 0.17
3. Гризманн Антуан 1 0.17
4. Роберто Серхи 1 0.17
5. Месси Лионель 1 (1) 0.17
6. Альба Жорди 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.5
2. Карвалью Вилльям 2 0.25
3. Каналес Серхио 1 0.13
4. Фекир Набиль 1 (1) 0.13
5. Манди Аисса 1 0.13
6. Санабрия Антонио 1 0.13
7. Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 3 1
2. Пике Херард 2 0
3. Месси Лионель 2 0
4. Альба Жорди 2 0
5. Бускетс Серхио 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Роберто Серхи 1 0
8. Дест Серджино 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Фекир Набиль 3 0
5. Каналес Серхио 2 0
6. Гидо Родригес 2 0
7. Монтойя Мартин 0 1
8. Сидней 1 0
9. Морено Алекс 1 0
10. Санабрия Антонио 1 0
11. Иглесиас Борха 1 0
12. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1)
 Бетис 20% (2) 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид
Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М
Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис
Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Бетис 2:3 Барселона Ла Лига Барселона 5:2 Бетис Ла Лига Бетис 1:4 Барселона Примера Барселона 3:4 Бетис Примера
Бетис 0:5 Барселона Примера Барселона 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Барселона Примера Барселона 6:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Барселона Примера Барселона 4:0 Бетис Примера Барселона 3:1 Бетис Примера Бетис 1:4 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Барселона Примера Бетис 2:2 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 3:1 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Барселона Примера Барселона 3:2 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Эйбар 1:1 Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
13. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
14. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
15. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска 1:1 Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 9-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Бетисом". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Барселона 96% (145)
X 2% (3)
Бетис 2% (3)
-1
выиграет Бетис, со счетом 1:3
Победа гостей 1:3
fussball_01 #
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Бетис
1.50
6.10
7.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.10 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 6.10 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 6.05 6.60
  1.49 5.05 6.45

Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 6.70 1.07 5.80 1.09 3.25 1.31 2.10 1.73 2.80 1.49 2.11 1.78 1.97 1.90 1.78 2.10 1.60 2.44 1.41 2.90 1.25 4.40 1.19 4.80 1.08 7.90
16.25 1.01 13.00 1.00 6.65 1.07 5.95 1.10 3.20 1.33 2.65 1.48 2.05 1.94 1.69 2.17 1.47 2.60 1.24 3.72 1.15 4.60 1.05 7.50
8.14 1.10 3.44 1.35 2.66 1.53 2.75 1.50 2.26 1.70 2.00 1.91 1.79 2.13 1.59 2.49 1.55 2.59 1.41 3.08 1.17 5.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.32 1.90 1.98 1.37 3.10
4.60 1.20 3.76 1.27 1.89 1.91 1.41 2.91 1.28 3.64
3.57 1.33 3.26 1.38 2.25 1.71 1.86 2.05 1.61 2.44 1.38 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.44 1.48 1.82 1.92 1.51 2.46
5.75 1.14 5.60 1.16 2.56 1.51 1.91 1.89 1.52 2.53 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.70
Букмекер Да Нет
3.35 1.32
Букмекер Да Нет
2.60 1.50
Где смотреть матч Барселона - Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Барселона - Бетис

Исход игры
Барселона
96% (145)
Ничья
2% (3)
Бетис
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (87)
Меньше
41.61% (62)
Обе команды забьют
Да
42.28% (63)
Нет
57.72% (86)
Популярный счёт
2:0 Барселона
39.1% (59)
2:1 Барселона
21.9% (33)
3:1 Барселона
15.2% (23)
3:0 Барселона
14.6% (22)
4:0 Барселона
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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