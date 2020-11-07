18
Альба
Жорди
22
Фати
Ансу
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марин КарлосВратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фати Ансу
|4
|0.67
|2.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.17
|3.
|Гризманн Антуан
|1
|0.17
|4.
|Роберто Серхи
|1
|0.17
|5.
|Месси Лионель
|1 (1)
|0.17
|6.
|Альба Жорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|4
|0.5
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.25
|3.
|Каналес Серхио
|1
|0.13
|4.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.13
|5.
|Манди Аисса
|1
|0.13
|6.
|Санабрия Антонио
|1
|0.13
|7.
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|3
|1
|2.
|Пике Херард
|2
|0
|3.
|Месси Лионель
|2
|0
|4.
|Альба Жорди
|2
|0
|5.
|Бускетс Серхио
|2
|0
|6.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|7.
|Роберто Серхи
|1
|0
|8.
|Дест Серджино
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|3
|1
|2.
|Манди Аисса
|2
|1
|3.
|Бартра Марк
|3
|0
|4.
|Фекир Набиль
|3
|0
|5.
|Каналес Серхио
|2
|0
|6.
|Гидо Родригес
|2
|0
|7.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|8.
|Сидней
|1
|0
|9.
|Морено Алекс
|1
|0
|10.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|12.
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Бетис
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид
Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М
Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Бетис 0:5 Барселона Примера Барселона 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Барселона Примера Барселона 6:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Барселона Примера Барселона 4:0 Бетис Примера Барселона 3:1 Бетис Примера Бетис 1:4 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Барселона Примера Бетис 2:2 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 3:1 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Барселона Примера Барселона 3:2 Бетис Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|12.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|15.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Уэска
|1:1 Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|6.70
|1.07
|5.80
|1.09
|3.25
|1.31
|2.10
|1.73
|2.80
|1.49
|2.11
|1.78
|1.97
|1.90
|1.78
|2.10
|1.60
|2.44
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.25
|4.40
|1.19
|4.80
|1.08
|7.90
|
|16.25
|1.01
|13.00
|1.00
|6.65
|1.07
|5.95
|1.10
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|2.05
|1.94
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.24
|3.72
|1.15
|4.60
|1.05
|7.50
|
|—
|—
|—
|—
|8.14
|1.10
|—
|—
|3.44
|1.35
|2.66
|1.53
|2.75
|1.50
|2.26
|1.70
|2.00
|1.91
|1.79
|2.13
|1.59
|2.49
|1.55
|2.59
|1.41
|3.08
|—
|—
|1.17
|5.64
|—
|—
Прогнозы на матч Барселона - Бетис
Исход игры
Барселона
96% (145)
Ничья
2% (3)
Бетис
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (87)
Меньше
41.61% (62)
Обе команды забьют
Да
42.28% (63)
Нет
57.72% (86)
Популярный счёт
2:0 Барселона
39.1% (59)
2:1 Барселона
21.9% (33)
3:1 Барселона
15.2% (23)
3:0 Барселона
14.6% (22)
4:0 Барселона
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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