Севилья
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Осасуна
38' Желтая карточкаУнаи Гарсия
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
14
Гарсия
Рубен
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Видаль АлешПолузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Перес ИньигоЗащитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|2
|0.29
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.29
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.14
|4.
|Ракитич Иван
|1
|0.14
|5.
|Навас Хесус
|0
|0
|6.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|2 (1)
|0.25
|2.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.13
|3.
|Адриан Лопес
|1
|0.13
|4.
|Будимир Анте
|1
|0.13
|5.
|Торрес Роберто
|1
|0.13
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.13
|7.
|Торро Лукас
|0
|0
|8.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|9.
|Барха Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|3
|0
|2.
|Хордан Хоан
|1
|1
|3.
|Навас Хесус
|2
|0
|4.
|Гудель Неманья
|2
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|6.
|Кунде Жюль
|2
|0
|7.
|Васкес Франко
|1
|0
|8.
|Окампос Лукас
|1
|0
|9.
|Акунья Маркос
|1
|0
|10.
|Сусо Хесус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|3
|0
|2.
|Видаль Начо
|3
|0
|3.
|Монкайола Хон
|1
|1
|4.
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|5.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|6.
|Торро Лукас
|1
|0
|7.
|Эррера Серхио
|1
|0
|8.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|9.
|Круз Хуан
|1
|0
|10.
|Барха Энрике
|1
|0
|11.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|Осасуна
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|0
|57.14% (4)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар
Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна
Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна
Последние игры между собой
Севилья: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Осасуна 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|13.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Севилья
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.10
|1.12
|4.44
|1.20
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.68
|2.18
|2.07
|1.81
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.12
|6.10
|1.12
|6.30
|1.09
|7.77
|1.01
|12.00
|
|9.40
|1.02
|8.30
|1.05
|—
|—
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.86
|2.15
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.24
|3.88
|1.09
|6.40
|1.05
|6.95
|1.00
|19.00
|
|5.88
|1.15
|—
|—
|2.76
|1.48
|2.19
|1.72
|1.91
|1.97
|1.61
|2.41
|1.46
|2.84
|1.36
|3.27
|1.53
|2.59
|1.42
|3.08
|1.24
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Осасуна
Исход игры
Севилья
92.9% (144)
Ничья
5.2% (8)
Осасуна
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
44.44% (68)
Нет
55.56% (85)
Популярный счёт
2:1 Севилья
31% (48)
2:0 Севилья
29.7% (46)
1:0 Севилья
21.9% (34)
3:1 Севилья
7.7% (12)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
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