  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Севилья
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Осасуна
0'
38' Желтая карточка
Унаи Гарсия
44'
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
24
Фернандес
Карлос
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
5
Гарсия
Давид
III
4
Унаи
Гарсия
3
Круз
Хуан
14
Гарсия
Рубен
24
Торро
Лукас
27
Монкайола
Хон
7
Хони
Родригес
19
Гальего
Энрике
17
Будимир
Анте
Севилья
4-3-3
Осасуна
4-4-2

Ход матча

16'
 
Ойер Санхурхо
Торро Лукас
38'
 
Унаи Гарсия
42'
Эскудеро Серхио
Акунья Маркос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.29
2. Эн-Несири Юссеф 2 0.29
3. Мунир Эль-Хаддади 1 0.14
4. Ракитич Иван 1 0.14
5. Навас Хесус 0 0
6. Хордан Хоан 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.25
2. Ронкалья Факундо 1 0.13
3. Адриан Лопес 1 0.13
4. Будимир Анте 1 0.13
5. Торрес Роберто 1 0.13
6. Кальери Хонатан 1 0.13
7. Торро Лукас 0 0
8. Ойер Санхурхо 0 0
9. Барха Энрике 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 3 0
2. Хордан Хоан 1 1
3. Навас Хесус 2 0
4. Гудель Неманья 2 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Васкес Франко 1 0
8. Окампос Лукас 1 0
9. Акунья Маркос 1 0
10. Сусо Хесус 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 3 0
2. Видаль Начо 3 0
3. Монкайола Хон 1 1
4. Ойер Санхурхо 2 0
5. Гарсия Рубен 1 0
6. Торро Лукас 1 0
7. Эррера Серхио 1 0
8. Унаи Гарсия 1 0
9. Круз Хуан 1 0
10. Барха Энрике 1 0
11. Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 33.33% (2) 0 0 0 16.67% (1) 50% (3)
 Осасуна 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0 57.14% (4)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар
Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна
Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна

Последние игры между собой

Севилья: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Севилья 3:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 5:0 Осасуна Примера Осасуна 3:4 Севилья Примера
Осасуна 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Осасуна 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
13. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Севилья 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
15. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Хордан нарушает правила на половине поля соперника.
  • 44'
    Многовато сегодня ошибок в передачах, даже не сильно длинных. Впрочем, спишем это на плотный календарь.
  • 43'
    Ничего существенного не происходит на поле, что явно на руку "Осасуне".
  • Замена
    42'
    Так, Серхио Эскудеро выходит, меняет он Акунью.
  • Травма, повреждение
    41'
    Теперь Акунья прилёг на газон. Растяжение. Всё-таки плотный график даёт о себе знать.
  • 40'
    Совсем затихла игра, хозяева всё чаще контролируют мяч, но только на своей половине поля. Без опасных моментов у нас.
  • Желтая карточка
    39'
    Унаи Гарсия сбивает Эн-Несири у своей штрафной. Первая жёлтая карточка.
  • Опасный момент
    38'
    А вот это уже опасно. Мяч застрял у линии штрафной, Хони Родригес сориентировался быстрее всех и пробил по воротам, над перекладиной пролетает круглый.
  • 38'
    Длинными забросами сейчас предпочитает проходить центральную зону "Севилья", но всё тщетно.
  • 37'
    Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим  прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.
  • 36'
    Хесус Навас вроде как вернулся в строй, но всё равно активно разминаются игроки "Севильи". Мало ли, как говорится.
  • 35'
    Акунья наносит плотный удар по воротам. Эррера размялся.
  • 34'
    Алеш Видаль побежал разминаться. Скорее всего скоро наступит время его выхода.
  • Травма, повреждение
    33'
    Хесус Навас прилёг на газон. Возможно, мышечная травма.
  • 32'
    И снова "Осасуна" отрабатывает контроль мяча на своей половине поля. В центре же сразу вязнет в плотной борьбе.
  • 31'
    "Осасуна" переходит в атаку, но дальше центра поля она с трудом продвигается. Неужели силы так резко закончились?
  • 30'
    "Севилья" поняла, что была близка к успеху, теперь берет небольшую паузу, перекатывает мяч на своей территории.
  • 29'
    Оливер Торрес наносит удар с линии штрафной. Мяч летит мимо цели.
  • 28'
    Футболисты "Осасуны" настроены серьезно, не дают развернуться сопернику даже у его собственной штрафной, прессингуют по всему полю.
  • 27'
    Такое ощущение, что гости ждали более активной игры от соперника. И не дождавшись, взяли игру под свой контроль. Начинают нагнетать.
  • 26'
    Гости уже окончательно освоились и уже чувствуют себя увереннее. Пока, правда, больше они стараются задействовать фланги.
  • Опасный момент
    25'
    А вот это уже показательная атака гостей. Хони Родригес навесил на Будимира, который пробил головой с линии вратарской. Рядом со штангой.
  • Угловой
    24'
    Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    23'
    Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 22'
    Ситуация вернулась на круги своя. "Севилья" вернула себе мяч и продолжает испытывать оборону "Осасуны" на прочность. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Фернандо нарушает правила, Рубен Гарсия пострадал.
  • 20'
    Не хватает пока скорости игре. "Севилья" вот задумала перекатывать мяч в своей штрафной играя через Буну.
  • 19'
    Карлос Фернандес с левого края поля отправляет мяч в штрафную, Эн-Несири первым касанием обработал снаряд, а вторым отправил его мимо цели.
  • 18'
    Чаще мячом владеют футболисты "Севильи". "Осасуна", как видно, абсолютно не против играть от обороны.
  • Замена
    17'
    Торро не смог продолжить игру, растяжение на ровном месте. Санхурхо Ойер вместо него уже вышел.
  • Травма, повреждение
    16'
    Торро прилег на газон в своей штрафной.
  • Фол, нарушение
    15'
    Будимир нарушает правила. Хуан Мартинес Мунуэра всё видел.
  • 14'
    Продолжают вроде как футболисты "Севильи" активнее действовать на поле, но не удается им выходить на позиции для ударов.
  • Офсайд
    13'
    Эн-Несири взял и забрался в офсайд.
  • 12'
    Потенциально острее перепасовываются по-прежнему хозяева. В целом же, мяч, можно сказать, застрял сейчас в центре поля.
  • 11'
    Не скажешь, что игра идет на встречных курсах, но команды отвечают друг другу позиционной атакой на свою позиционную атаку, стараясь довести всё до логического завершения.
  • Фол, нарушение
    10'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля.
  • 9'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • Фол, нарушение
    8'
    Карлос Фернандес получает по ногам в середине поля.
  • 7'
    Комбинирует "Осасуна" на половине поля соперника, но никак пока не получается в атакующую линию довести мяч. Плотно хозяева стараются действовать.
  • Офсайд
    6'
    Гальего в офсайде.
  • 5'
    Темп пока невысокий, но "Севилья" пытается действовать с позиции первого номера. "Осасуна" осваивается ещё.
  • Фол, нарушение
    4'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хуана Мартинеса Мунуэры. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Давид Гарсия.
  • Офсайд
    3'
    Эн-Несири в офсайде. Игра остановлена. 
  • 2'
    Затяжная атака "Осасуны" ни к чему в итоге не привела, гости осаждали штрафную соперника, комбинируя по всей ширине поля.
  • 1'
    "Севилья" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в красной игроки "Осасуны".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.65 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 3.50 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.55 8.00
  1.66 3.37 7.06

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.10 1.12 4.44 1.20 2.27 1.62 1.68 2.18 2.07 1.81 1.40 2.90 1.16 5.10 1.12 6.10 1.12 6.30 1.09 7.77 1.01 12.00
9.40 1.02 8.30 1.05 3.20 1.33 2.45 1.55 1.86 2.15 1.40 2.95 1.24 3.88 1.09 6.40 1.05 6.95 1.00 19.00
5.88 1.15 2.76 1.48 2.19 1.72 1.91 1.97 1.61 2.41 1.46 2.84 1.36 3.27 1.53 2.59 1.42 3.08 1.24 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.18 1.16 5.10 1.09 7.20 1.11 6.80
3.00 1.39 1.91 1.89 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
1.52 2.62 1.30 3.68 1.62 2.38 1.40 3.06 1.39 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.46 1.47 1.60 2.27 1.23 3.65
3.64 1.28 2.43 1.56 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Севилья 0:0 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Севилья 0:0 Осасуна

Исход игры
Севилья
92.9% (144)
Ничья
5.2% (8)
Осасуна
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
44.44% (68)
Нет
55.56% (85)
Популярный счёт
2:1 Севилья
31% (48)
2:0 Севилья
29.7% (46)
1:0 Севилья
21.9% (34)
3:1 Севилья
7.7% (12)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
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