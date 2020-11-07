Теперь Акунья прилёг на газон. Растяжение. Всё-таки плотный график даёт о себе знать.

Так, Серхио Эскудеро выходит, меняет он Акунью.

Ничего существенного не происходит на поле, что явно на руку "Осасуне".

Многовато сегодня ошибок в передачах, даже не сильно длинных. Впрочем, спишем это на плотный календарь.

40' Совсем затихла игра, хозяева всё чаще контролируют мяч, но только на своей половине поля. Без опасных моментов у нас.

39' Унаи Гарсия сбивает Эн-Несири у своей штрафной. Первая жёлтая карточка.

38' А вот это уже опасно. Мяч застрял у линии штрафной, Хони Родригес сориентировался быстрее всех и пробил по воротам, над перекладиной пролетает круглый.

38' Длинными забросами сейчас предпочитает проходить центральную зону "Севилья", но всё тщетно.

37' Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.

36' Хесус Навас вроде как вернулся в строй, но всё равно активно разминаются игроки "Севильи". Мало ли, как говорится.

35' Акунья наносит плотный удар по воротам. Эррера размялся.

34' Алеш Видаль побежал разминаться. Скорее всего скоро наступит время его выхода.

33' Хесус Навас прилёг на газон. Возможно, мышечная травма.

32' И снова "Осасуна" отрабатывает контроль мяча на своей половине поля. В центре же сразу вязнет в плотной борьбе.

31' "Осасуна" переходит в атаку, но дальше центра поля она с трудом продвигается. Неужели силы так резко закончились?

30' "Севилья" поняла, что была близка к успеху, теперь берет небольшую паузу, перекатывает мяч на своей территории.

29' Оливер Торрес наносит удар с линии штрафной. Мяч летит мимо цели.

28' Футболисты "Осасуны" настроены серьезно, не дают развернуться сопернику даже у его собственной штрафной, прессингуют по всему полю.

27' Такое ощущение, что гости ждали более активной игры от соперника. И не дождавшись, взяли игру под свой контроль. Начинают нагнетать.

26' Гости уже окончательно освоились и уже чувствуют себя увереннее. Пока, правда, больше они стараются задействовать фланги.

25' А вот это уже показательная атака гостей. Хони Родригес навесил на Будимира, который пробил головой с линии вратарской. Рядом со штангой.

24' Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.

23' Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

22' Ситуация вернулась на круги своя. "Севилья" вернула себе мяч и продолжает испытывать оборону "Осасуны" на прочность.

21' Фернандо нарушает правила, Рубен Гарсия пострадал.

20' Не хватает пока скорости игре. "Севилья" вот задумала перекатывать мяч в своей штрафной играя через Буну.

19' Карлос Фернандес с левого края поля отправляет мяч в штрафную, Эн-Несири первым касанием обработал снаряд, а вторым отправил его мимо цели.

18' Чаще мячом владеют футболисты "Севильи". "Осасуна", как видно, абсолютно не против играть от обороны.

17' Торро не смог продолжить игру, растяжение на ровном месте. Санхурхо Ойер вместо него уже вышел.

16' Торро прилег на газон в своей штрафной.

15' Будимир нарушает правила. Хуан Мартинес Мунуэра всё видел.

14' Продолжают вроде как футболисты "Севильи" активнее действовать на поле, но не удается им выходить на позиции для ударов.

13' Эн-Несири взял и забрался в офсайд.

12' Потенциально острее перепасовываются по-прежнему хозяева. В целом же, мяч, можно сказать, застрял сейчас в центре поля.

11' Не скажешь, что игра идет на встречных курсах, но команды отвечают друг другу позиционной атакой на свою позиционную атаку, стараясь довести всё до логического завершения.

10' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля.

9' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

8' Карлос Фернандес получает по ногам в середине поля.

7' Комбинирует "Осасуна" на половине поля соперника, но никак пока не получается в атакующую линию довести мяч. Плотно хозяева стараются действовать.

6' Гальего в офсайде.

5' Темп пока невысокий, но "Севилья" пытается действовать с позиции первого номера. "Осасуна" осваивается ещё.

4' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хуана Мартинеса Мунуэры. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Давид Гарсия.

3' Эн-Несири в офсайде. Игра остановлена.

2' Затяжная атака "Осасуны" ни к чему в итоге не привела, гости осаждали штрафную соперника, комбинируя по всей ширине поля.

1' "Севилья" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в красной игроки "Осасуны".