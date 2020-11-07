Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Кадис
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
16
Эррера
Эктор
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
14 Алехо ИванНападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|4
|0.67
|2.
|Фелиш Жоау
|3 (1)
|0.5
|3.
|Льоренте Маркос
|2
|0.33
|4.
|Корреа Анхель
|1
|0.17
|5.
|Коста Диего
|1
|0.17
|6.
|Карраско Янник
|1
|0.17
|7.
|Торрейра Лукас
|1
|0.17
|8.
|Триппьер Киран
|0
|0
|9.
|Эрмосо Марио
|0
|0
|10.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|11.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|2
|0.25
|2.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.25
|3.
|Лосано Энтони
|1
|0.13
|4.
|Помбо Хорхе
|1
|0.13
|5.
|Алехо Иван
|1
|0.13
|6.
|Малбашич Филип
|0
|0
|7.
|Хименес Альваро
|0
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|2
|0
|2.
|Коста Диего
|1
|0
|3.
|Суарес Луис
|1
|0
|4.
|Эррера Эктор
|1
|0
|5.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|6.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|7.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|8.
|Парти Томас
|1
|0
|9.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0
|11.
|Фелиш Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Негредо Альваро
|1
|1
|2.
|Акапо Карлос
|1
|1
|3.
|Кала Хуан
|2
|0
|4.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|5.
|Хименес Фали
|2
|0
|6.
|Лосано Энтони
|1
|0
|7.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|8.
|Малбашич Филип
|1
|0
|9.
|Мари Хосе
|1
|0
|10.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|11.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|12.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|13.
|Мауро Маркос
|1
|0
|14.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
|Кадис
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис
Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М
Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|12.
|Осасуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|14.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.50
|1.05
|6.40
|1.14
|2.90
|1.48
|—
|—
|2.21
|1.71
|1.86
|2.01
|1.66
|2.30
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.21
|4.90
|1.07
|7.30
|1.06
|8.10
|1.01
|14.50
|
|9.10
|1.08
|7.20
|1.11
|2.60
|1.51
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.56
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.20
|4.90
|1.08
|9.50
|1.06
|10.75
|1.00
|21.00
|
|8.36
|1.10
|—
|—
|2.86
|1.46
|2.51
|1.58
|2.15
|1.77
|1.87
|2.04
|1.65
|2.38
|1.47
|2.86
|—
|—
|1.21
|4.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Атлетико М - Кадис
Исход игры
Атлетико М
94.9% (149)
Ничья
3.2% (5)
Кадис
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.17% (48)
Меньше
68.83% (106)
Обе команды забьют
Да
25.97% (40)
Нет
74.03% (114)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
45.9% (72)
1:0 Атлетико М
17.8% (28)
2:1 Атлетико М
14% (22)
3:1 Атлетико М
7% (11)
3:0 Атлетико М
7% (11)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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