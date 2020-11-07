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Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Кадис
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
16
Эррера
Эктор
8
Ньигес
Сауль
6
Коке
Хорхе
7
Фелиш
Жоау
9
Суарес
Луис
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
16
Кала
Хуан
3
Хименес
Фали
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
17
Аугусто
Фернандес
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
Атлетико М
4-4-2
Кадис
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 4 0.67
2. Фелиш Жоау 3 (1) 0.5
3. Льоренте Маркос 2 0.33
4. Корреа Анхель 1 0.17
5. Коста Диего 1 0.17
6. Карраско Янник 1 0.17
7. Торрейра Лукас 1 0.17
8. Триппьер Киран 0 0
9. Эрмосо Марио 0 0
10. Санчес Мануэль 0 0
11. Лоди Ренан 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 2 0.25
2. Санчес Сальвадор 2 0.25
3. Лосано Энтони 1 0.13
4. Помбо Хорхе 1 0.13
5. Алехо Иван 1 0.13
6. Малбашич Филип 0 0
7. Хименес Альваро 0 0
8. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 2 0
2. Коста Диего 1 0
3. Суарес Луис 1 0
4. Эррера Эктор 1 0
5. Ньигес Сауль 1 0
6. Эрмосо Марио 1 0
7. Льоренте Маркос 1 0
8. Парти Томас 1 0
9. Фелипе Аугусто IV 1 0
10. Лоди Ренан 1 0
11. Фелиш Жоау 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Альфонсо Луис 2 0
5. Хименес Фали 2 0
6. Лосано Энтони 1 0
7. Аугусто Фернандес 1 0
8. Малбашич Филип 1 0
9. Мари Хосе 1 0
10. Помбо Хорхе 1 0
11. Искьердо Хайро 1 0
12. Санчес Сальвадор 1 0
13. Мауро Маркос 1 0
14. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 15.38% (2) 0 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5)
 Кадис 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис
Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М
Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада
Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Кадис 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 0:1 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
14. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
15. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Атлетико" сыграет дома с "Кадисом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.15 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.40 9.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.55 8.70
  1.40 4.52 10.78

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.50 1.05 6.40 1.14 2.90 1.48 2.21 1.71 1.86 2.01 1.66 2.30 1.31 3.45 1.21 4.90 1.07 7.30 1.06 8.10 1.01 14.50
9.10 1.08 7.20 1.11 2.60 1.51 2.16 1.71 1.67 2.56 1.25 4.05 1.20 4.90 1.08 9.50 1.06 10.75 1.00 21.00
8.36 1.10 2.86 1.46 2.51 1.58 2.15 1.77 1.87 2.04 1.65 2.38 1.47 2.86 1.21 4.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.20 1.32 3.65 1.08 8.00
2.72 1.46 1.73 2.11 1.30 3.52 1.09 8.60 1.06 8.90
2.67 1.53 2.19 1.76 1.68 2.30 1.44 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.60 1.53 2.39 1.19 4.30
3.12 1.36 2.05 1.77 1.46 2.72 1.17 5.40 1.11 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.49
Букмекер Да Нет
7.30 1.09
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Где смотреть матч Атлетико М - Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М - Кадис

Исход игры
Атлетико М
94.9% (149)
Ничья
3.2% (5)
Кадис
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.17% (48)
Меньше
68.83% (106)
Обе команды забьют
Да
25.97% (40)
Нет
74.03% (114)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
45.9% (72)
1:0 Атлетико М
17.8% (28)
2:1 Атлетико М
14% (22)
3:1 Атлетико М
7% (11)
3:0 Атлетико М
7% (11)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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