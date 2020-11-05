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Атлетико М
 
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Стадион:
Кадис

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 4 0.67
2. Фелиш Жоау 3 (1) 0.5
3. Льоренте Маркос 2 0.33
4. Корреа Анхель 1 0.17
5. Коста Диего 1 0.17
6. Карраско Янник 1 0.17
7. Торрейра Лукас 1 0.17
8. Триппьер Киран 0 0
9. Эрмосо Марио 0 0
10. Санчес Мануэль 0 0
11. Лоди Ренан 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 2 0.25
2. Санчес Сальвадор 2 0.25
3. Лосано Энтони 1 0.13
4. Помбо Хорхе 1 0.13
5. Алехо Иван 1 0.13
6. Малбашич Филип 0 0
7. Хименес Альваро 0 0
8. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 2 0
2. Коста Диего 1 0
3. Суарес Луис 1 0
4. Эррера Эктор 1 0
5. Ньигес Сауль 1 0
6. Эрмосо Марио 1 0
7. Льоренте Маркос 1 0
8. Парти Томас 1 0
9. Фелипе Аугусто IV 1 0
10. Лоди Ренан 1 0
11. Фелиш Жоау 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Альфонсо Луис 2 0
5. Хименес Фали 2 0
6. Лосано Энтони 1 0
7. Аугусто Фернандес 1 0
8. Малбашич Филип 1 0
9. Мари Хосе 1 0
10. Помбо Хорхе 1 0
11. Искьердо Хайро 1 0
12. Санчес Сальвадор 1 0
13. Мауро Маркос 1 0
14. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 15.38% (2) 0 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5)
 Кадис 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис
Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М
Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада
Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Кадис 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 0:1 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 19 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Атлетико М 95.3% (61)
    X 3.1% (2)
    Кадис 1.6% (1)
    0
    выиграет Кадис, со счетом 2:3
    Победа гостей 2:3
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Кадис
    1.50
    4.90
    9.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.15 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.90 10.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.50 3.98 9.10
      1.44 4.18 10.60

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.30 1.04 5.90 1.14 2.70 1.50 2.05 1.89 1.76 2.23 1.59 2.50 1.27 4.10 1.23 4.90 1.08 8.80 1.07 9.50 1.01 13.50
    7.60 1.09 6.15 1.13 2.60 1.51 1.95 1.87 1.57 2.56 1.25 4.05 1.19 4.90 1.06 9.50 1.05 10.75 1.00 20.00
    8.02 1.11 2.64 1.54 2.33 1.67 2.02 1.89 1.75 2.18 1.59 2.48 1.19 5.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.59 2.37 1.35 3.65 1.05 8.50
    2.50 1.53 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
    2.56 1.56 2.10 1.83 1.61 2.44 1.40 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.74 1.50 2.48 1.17 4.70
    3.12 1.36 2.05 1.77 1.46 2.72 1.15 5.40 1.11 6.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.45
    Букмекер Да Нет
    7.90 1.09
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.15
    Где смотреть матч Атлетико М - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Кадис

    Исход игры
    Атлетико М
    95.3% (61)
    Ничья
    3.1% (2)
    Кадис
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.48% (22)
    Меньше
    64.52% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    29.03% (18)
    Нет
    70.97% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    45.3% (29)
    2:1 Атлетико М
    14.1% (9)
    1:0 Атлетико М
    14.1% (9)
    3:1 Атлетико М
    9.4% (6)
    3:0 Атлетико М
    7.8% (5)
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