Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 36'
Penarol1
29' Желтая карточкаDavid Terans
29
Абрам
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
20 Mauro Pitton
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Kevin Lewis
-
30 Luis Acevedo
-
-
-
Главный тренер: Mario Saralegui
Ход матча
29'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриан Рикардо
|1
|0.33
|2.
|Thiago Almada
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ортега Франсиско
|0
|1
|2.
|Хименес Гастон
|1
|0
|3.
|Mauro Pitton
|1
|0
|4.
|Brian Ezequiel Cufre
|1
|0
|5.
|Thiago Almada
|1
|0
|6.
|Tobias Zarate
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Penarol1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: + = -Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс
Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд
Penarol1 Последние 20 матчей: + = -Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Penarol1 1:2 River Plate1 Феникс 0:0 Penarol1 Penarol1 2:1 Атлетико Прогресо
Penarol1 3:0 Коло-Коло Вильстерман 3:1 Penarol1 Пласа Колония 1:3 Penarol1 Коло-Коло 2:1 Penarol1 Penarol1 0:0 Атлетико Торке River Plate1 0:0 Penarol1 Penarol1 3:2 Ливерпуль Монтевидео Penarol1 0:2 Монтевидео Уондерерс Penarol1 2:0 Серро Ларго Penarol1 2:2 Рентистас Депортиво Мальдонадо 2:0 Penarol1 Penarol1 2:0 Бостон Ривер Насьональ Монтевидео 1:1 Penarol1 Penarol1 1:0 Вильстерман Penarol1 1:1 Данубио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1