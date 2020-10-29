  1. Футбол
  2. Матчи
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 36'
Penarol1
0'
29' Желтая карточка
David Terans
36'
22
Домингес
Александр
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
4
Hernan
De
La
Fuente
30
Манкуэльо
Федерико
6
Гаго
Фернандо
27
Pablo
Galdames
II
10
Agustin
Bouzat
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
2
Формилиано
Фабрисио
24
Кагельмахер
Гари
32
Joaquin
Piquerez
21
Jesus
Trindade
7
Родригес
Кристиан
IV
27
Уррета
Хонатан
18
David
Terans
10
Facundo
Torres
8
Matias
Britos
Велес Сарсфилд
Penarol1

Ход матча

29'
 
David Terans

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриан Рикардо 1 0.33
2. Thiago Almada 1 (1) 0.33
Penarol1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Ортега Франсиско 0 1
2. Хименес Гастон 1 0
3. Mauro Pitton 1 0
4. Brian Ezequiel Cufre 1 0
5. Thiago Almada 1 0
6. Tobias Zarate 1 0
Penarol1
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 100% (2)
Penarol1 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: + = -
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс
Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд
Penarol1 Последние 20 матчей: + = -
Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Penarol1 1:2 River Plate1 Феникс 0:0 Penarol1 Penarol1 2:1 Атлетико Прогресо
Penarol1 3:0 Коло-Коло Вильстерман 3:1 Penarol1 Пласа Колония 1:3 Penarol1 Коло-Коло 2:1 Penarol1 Penarol1 0:0 Атлетико Торке River Plate1 0:0 Penarol1 Penarol1 3:2 Ливерпуль Монтевидео Penarol1 0:2 Монтевидео Уондерерс Penarol1 2:0 Серро Ларго Penarol1 2:2 Рентистас Депортиво Мальдонадо 2:0 Penarol1 Penarol1 2:0 Бостон Ривер Насьональ Монтевидео 1:1 Penarol1 Penarol1 1:0 Вильстерман Penarol1 1:1 Данубио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    David Terans получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный