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Велес Сарсфилд
0:0
Конец матча
Penarol1
0'
29' Желтая карточка
David Terans
44' Желтая карточка
Pablo Galdames II
45' Желтая карточка
Формилиано Фабрисио
65' Желтая карточка
Абрам Луис
70' Желтая карточка
Joaquin Piquerez
74' Желтая карточка
Адриан Рикардо
90' Желтая карточка
Matias Britos
90'+5
22
Домингес
Александр
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
4
Hernan
De
La
Fuente
30
Манкуэльо
Федерико
6
Гаго
Фернандо
27
Pablo
Galdames
II
10
Agustin
Bouzat
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
2
Формилиано
Фабрисио
24
Кагельмахер
Гари
32
Joaquin
Piquerez
21
Jesus
Trindade
7
Родригес
Кристиан
IV
27
Уррета
Хонатан
18
David
Terans
10
Facundo
Torres
8
Matias
Britos
Велес Сарсфилд
Penarol1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриан Рикардо 1 0.33
2. Thiago Almada 1 (1) 0.33
Penarol1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Ортега Франсиско 0 1
2. Хименес Гастон 1 0
3. Адриан Рикардо 1 0
4. Абрам Луис 1 0
5. Mauro Pitton 1 0
6. Pablo Galdames II 1 0
7. Brian Ezequiel Cufre 1 0
8. Thiago Almada 1 0
9. Tobias Zarate 1 0
Penarol1
# Игрок      
1. Matias Britos 1 0
2. Формилиано Фабрисио 1 0
3. David Terans 1 0
4. Joaquin Piquerez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 100% (2)
Penarol1 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: + = -
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс
Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд
Penarol1 Последние 20 матчей: + = -
Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Penarol1 1:2 River Plate1 Феникс 0:0 Penarol1 Penarol1 2:1 Атлетико Прогресо
Penarol1 3:0 Коло-Коло Вильстерман 3:1 Penarol1 Пласа Колония 1:3 Penarol1 Коло-Коло 2:1 Penarol1 Penarol1 0:0 Атлетико Торке River Plate1 0:0 Penarol1 Penarol1 3:2 Ливерпуль Монтевидео Penarol1 0:2 Монтевидео Уондерерс Penarol1 2:0 Серро Ларго Penarol1 2:2 Рентистас Депортиво Мальдонадо 2:0 Penarol1 Penarol1 2:0 Бостон Ривер Насьональ Монтевидео 1:1 Penarol1 Penarol1 1:0 Вильстерман Penarol1 1:1 Данубио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Формилиано Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Pablo Galdames получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    David Terans получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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