Велес Сарсфилд
0:0
Конец матча
Penarol1
29' Желтая карточкаDavid Terans
44' Желтая карточкаPablo Galdames II
45' Желтая карточкаФормилиано Фабрисио
65' Желтая карточкаАбрам Луис
70' Желтая карточкаJoaquin Piquerez
74' Желтая карточкаАдриан Рикардо
90' Желтая карточкаMatias Britos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
20 Mauro Pitton
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Kevin Lewis
-
30 Luis Acevedo
-
-
-
Главный тренер: Mario Saralegui
Ход матча
29'
65'
70'
74'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриан Рикардо
|1
|0.33
|2.
|Thiago Almada
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ортега Франсиско
|0
|1
|2.
|Хименес Гастон
|1
|0
|3.
|Адриан Рикардо
|1
|0
|4.
|Абрам Луис
|1
|0
|5.
|Mauro Pitton
|1
|0
|6.
|Pablo Galdames II
|1
|0
|7.
|Brian Ezequiel Cufre
|1
|0
|8.
|Thiago Almada
|1
|0
|9.
|Tobias Zarate
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Matias Britos
|1
|0
|2.
|Формилиано Фабрисио
|1
|0
|3.
|David Terans
|1
|0
|4.
|Joaquin Piquerez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Penarol1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: + = -Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс
Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд
Penarol1 Последние 20 матчей: + = -Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Penarol1 1:2 River Plate1 Феникс 0:0 Penarol1 Penarol1 2:1 Атлетико Прогресо
Penarol1 3:0 Коло-Коло Вильстерман 3:1 Penarol1 Пласа Колония 1:3 Penarol1 Коло-Коло 2:1 Penarol1 Penarol1 0:0 Атлетико Торке River Plate1 0:0 Penarol1 Penarol1 3:2 Ливерпуль Монтевидео Penarol1 0:2 Монтевидео Уондерерс Penarol1 2:0 Серро Ларго Penarol1 2:2 Рентистас Депортиво Мальдонадо 2:0 Penarol1 Penarol1 2:0 Бостон Ривер Насьональ Монтевидео 1:1 Penarol1 Penarol1 1:0 Вильстерман Penarol1 1:1 Данубио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1