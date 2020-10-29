Мильонариос
0:0
Первый тайм: 36'
Депортиво Кали
18
Diego
Godoy
28
Stiven
Vega
22
Jhon
Duque
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Diego GodoyЗащитник
- Полузащитник
-
28 Stiven VegaПолузащитник
-
22 Jhon DuqueПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
37 Edgar Guerra
-
-
-
19 Marco Garcia
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
19 Harold Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Hector Cardenas
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давид Мокуера Силва
|1
|0.33
|2.
|Hansel Zapata
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Palavecino
|2 (1)
|0.67
|2.
|Angelo Rodriguez
|1
|0.33
|3.
|Jesus Arrieta
|1
|0.33
|4.
|Jhon Vasquez
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Omar Bertel
|0
|1
|2.
|Elvis Perlaza
|1
|0
|3.
|Joao Pereira I
|1
|0
|4.
|Jorge Rengifo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jhon Vasquez
|0
|1
|2.
|Juan Camilo Angulo Villegas
|1
|0
|3.
|Андраде Дарвин
|1
|0
|4.
|Eduar Caicedo
|1
|0
|5.
|Andres Colorado
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мильонариос
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Депортиво Кали
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Мильонариос Последние 20 матчей: + = -Хуниор 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:0 Патриотас Энвигадо 1:2 Мильонариос Мильонариос 0:0 Агилас Дорадас
Депортес Толима 2:2 Мильонариос Мильонариос 0:0 Атлетико Букараманга Санта-Фе 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:3 Онсе Кальдас Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Индепендьенте Медельин 1:0 Мильонариос Мильонариос 0:0 Санта-Фе Олвейз Рэди 1:0 Мильонариос Мильонариос 2:1 Бояка Чико Чьяпас 4:1 Мильонариос Мильонариос 2:0 Олвейз Рэди Мильонариос 2:2 Ла Экидад Кукута Депортиво 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:2 Депортиво Пасто Агилас Дорадас 0:0 Мильонариос Мильонариос 2:4 Санта-Фе
Депортиво Кали Последние 20 матчей: + = -Индепендьенте Медельин 2:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 3:2 Санта-Фе Депортиво Кали 3:1 Бояка Чико Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Кали
Депортиво Кали 1:0 Ла Экидад Чьяпас 0:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:0 Альянса Петролера Кукута Депортиво 3:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Депортиво Кали 2:2 Депортиво Перейра Америка де Кали 1:1 Депортиво Кали Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Депортиво Кали Atletico Nacional1 2:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Патриотас 0:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Хуниор Атлетико Букараманга 0:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Альянса Петролера Санта-Фе 1:1 Депортиво Кали
Последние игры между собой
Мильонариос: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Депортиво Кали: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Депортиво Кали 2:0 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 5:1 Депортиво Кали Примера А Клаусура Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 1:1 Депортиво Кали Примера А Клаусура Депортиво Кали 1:0 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 3:2 Депортиво Кали Примера А Апертура Депортиво Кали 5:1 Мильонариос Примера А Апертура Депортиво Кали 4:3 Мильонариос Лига Постобон 2 Мильонариос 1:0 Депортиво Кали Лига Постобон I Депортиво Кали 4:2 Мильонариос Лига Постобон 2 Мильонариос 0:1 Депортиво Кали Лига Постобон 2 Мильонариос 1:0 Депортиво Кали Лига Постобон 2 Мильонариос 1:1 Депортиво Кали Лига Постобон I Депортиво Кали 1:0 Мильонариос Лига Постобон I Депортиво Кали 2:2 Мильонариос Лига Постобон I
Победитель
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