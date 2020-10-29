  1. Футбол
  2. Матчи
Мильонариос
1:2
Конец матча
Депортиво Кали
0'
35' Желтая карточка
Agustin Palavecino
1:0
46' Гол
Аранго Кристиан
48' Желтая карточка
Diego Godoy
50' Желтая карточка
Stiven Vega
68' Желтая карточка
Ricardo Marquez
1:1
75' Гол
Andres Colorado
1:2
85' Гол
Hernan Menose
90'+6
34
Christian
Vargas1
13
Elvis
Perlaza
40
Matias
De
los
Santos
II
5
Juan
Pablo
Vargas
18
Diego
Godoy
38
Emerson
Rodriguez
28
Stiven
Vega
22
Jhon
Duque
14
Давид
Мокуера
Силва
10
Аранго
Кристиан
17
Айрон
Дель
Валле
22
David
Gonzalez1
13
Juan
Camilo
Angulo
Villegas
2
Hernan
Menose
23
Eduar
Caicedo
27
Андраде
Дарвин
20
Jhojan
Valencia
25
Andres
Colorado
30
Кайседо
Дейбер
10
Agustin
Palavecino
28
Andres
Arroyo
9
Angelo
Rodriguez
Мильонариос
Депортиво Кали

Бомбардиры внутри турнира

Мильонариос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давид Мокуера Силва 1 0.33
2. Аранго Кристиан 1 0.33
3. Hansel Zapata 1 0.33
Депортиво Кали
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Palavecino 2 (1) 0.67
2. Hernan Menose 1 0.33
3. Angelo Rodriguez 1 0.33
4. Jesus Arrieta 1 0.33
5. Jhon Vasquez 1 0.33
6. Andres Colorado 1 0.33

Карточки

Мильонариос
# Игрок      
1. Omar Bertel 0 1
2. Elvis Perlaza 1 0
3. Diego Godoy 1 0
4. Joao Pereira I 1 0
5. Ricardo Marquez 1 0
6. Jorge Rengifo 1 0
7. Stiven Vega 1 0
Депортиво Кали
# Игрок      
1. Jhon Vasquez 0 1
2. Juan Camilo Angulo Villegas 1 0
3. Андраде Дарвин 1 0
4. Agustin Palavecino 1 0
5. Eduar Caicedo 1 0
6. Andres Colorado 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мильонариос 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Депортиво Кали 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Мильонариос Последние 20 матчей: + = -
Хуниор 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:0 Патриотас Энвигадо 1:2 Мильонариос Мильонариос 0:0 Агилас Дорадас
Депортес Толима 2:2 Мильонариос Мильонариос 0:0 Атлетико Букараманга Санта-Фе 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:3 Онсе Кальдас Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Индепендьенте Медельин 1:0 Мильонариос Мильонариос 0:0 Санта-Фе Олвейз Рэди 1:0 Мильонариос Мильонариос 2:1 Бояка Чико Чьяпас 4:1 Мильонариос Мильонариос 2:0 Олвейз Рэди Мильонариос 2:2 Ла Экидад Кукута Депортиво 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:2 Депортиво Пасто Агилас Дорадас 0:0 Мильонариос Мильонариос 2:4 Санта-Фе
Депортиво Кали Последние 20 матчей: + = -
Индепендьенте Медельин 2:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 3:2 Санта-Фе Депортиво Кали 3:1 Бояка Чико Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Кали
Депортиво Кали 1:0 Ла Экидад Чьяпас 0:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:0 Альянса Петролера Кукута Депортиво 3:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Депортиво Кали 2:2 Депортиво Перейра Америка де Кали 1:1 Депортиво Кали Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Депортиво Кали Atletico Nacional1 2:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Патриотас 0:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Хуниор Атлетико Букараманга 0:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Альянса Петролера Санта-Фе 1:1 Депортиво Кали

Последние игры между собой

Мильонариос: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Депортиво Кали: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 2:1 Депортиво Кали Примера А Клаусура Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 0:0 Депортиво Кали Примера А Клаусура
Депортиво Кали 2:0 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 5:1 Депортиво Кали Примера А Клаусура Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 1:1 Депортиво Кали Примера А Клаусура Депортиво Кали 1:0 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 3:2 Депортиво Кали Примера А Апертура Депортиво Кали 5:1 Мильонариос Примера А Апертура Депортиво Кали 4:3 Мильонариос Лига Постобон 2 Мильонариос 1:0 Депортиво Кали Лига Постобон I Депортиво Кали 4:2 Мильонариос Лига Постобон 2 Мильонариос 0:1 Депортиво Кали Лига Постобон 2 Мильонариос 1:0 Депортиво Кали Лига Постобон 2 Мильонариос 1:1 Депортиво Кали Лига Постобон I Депортиво Кали 1:0 Мильонариос Лига Постобон I Депортиво Кали 2:2 Мильонариос Лига Постобон I
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Agustin Palavecino получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 6.50 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.02 3.54

Самый высокий коэффициент на матч «Мильонариос» – «Депортиво Кали» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мильонариос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Депортиво Кали» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мильонариос» – «Депортиво Кали», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.75 1.42 4.80 1.16 2.05 1.72 2.08 1.74 1.78 2.04 1.17 4.70 1.18 4.50 1.18 4.50 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
6.20 1.11 4.75 1.17 2.38 1.61 1.72 2.07 1.42 2.78 1.17 4.80 1.12 5.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.47 2.55 1.50 2.60 1.04 9.00 1.04 9.00
2.27 1.59 1.48 2.54 1.24 3.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.93 1.81 1.42 2.75 1.13 5.50
2.77 1.41 1.83 1.91 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
6.10 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Где смотреть матч Мильонариос 1:2 Депортиво Кали онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный