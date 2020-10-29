Кокимбо Юнидо
2:0
Второй тайм: 60'
Эстудиантес Мерида
4' Желтая карточкаVictor Gonzalez
44' Желтая карточкаLuz Rodriguez
48' Желтая карточкаOmar Labrador
1:0
50' ГолDiego Vallejos
55' Желтая карточкаEdison Penilla
20
Raul
Osorio
22
John
Salas
10
Joe
Abrigo
17
Ruben
Farfan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
10 Joe AbrigoНападающий
- Нападающий
-
17 Ruben FarfanНападающий
- Запасные игроки
-
33 Диас НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
-
19 Villagran
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ribera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Wilson MenaНападающий
-
-
-
-
14 Ayrton Paez
-
29 Edson Rivas
-
-
-
Главный тренер: Martin Brignani
Ход матча
44'
48'
50'
1:0
55'
59'
60'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ruben Farfan
|1
|0.33
|2.
|Victor Gonzalez
|1
|0.33
|3.
|Перейра Федерико
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пинилья Маурисио
|1
|1
|2.
|Перейра Федерико
|1
|1
|3.
|Victor Gonzalez
|1
|0
|4.
|Byron Saavedra
|1
|0
|5.
|Joe Abrigo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luz Rodriguez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кокимбо Юнидо
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|Эстудиантес Мерида
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: + = -Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:2 Уачипато Кокимбо Юнидо 0:3 Депортес Икике Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо Арагуа 1:0 Кокимбо Юнидо Эвертон Кильота 1:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 3:0 Арагуа Антофагаста 2:1 Кокимбо Юнидо Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно
Эстудиантес Мерида Последние 20 матчей: + = -Эстудиантес Мерида 1:2 Депортиво Ла-Гуайра Карабобо 2:2 Эстудиантес Мерида Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Трухильянос 1:1 Эстудиантес Мерида
Эстудиантес Мерида 1:2 Яракуянос Альянса Лима 2:2 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:3 Насьональ Монтевидео Эстудиантес Мерида 3:2 Альянса Лима Насьональ Монтевидео 1:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:1 Атлетико Каракас Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Яракуянос 2:1 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 4:0 Карабобо Португеза Акаригуа 0:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:1 Лала Каракас 5:1 Эстудиантес Мерида Каракас 1:1 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:1 Каракас Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:0 Лала
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.25
|1.31
|—
|—
|6.80
|1.08
|—
|—
|1.57
|2.31
|2.21
|1.66
|2.30
|1.62
|1.91
|1.89
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.33
|3.10
|1.02
|11.00
|1.09
|6.70
|1.01
|12.60
|1.01
|13.50
|
|8.40
|1.06
|—
|—
|6.75
|1.09
|—
|—
|2.96
|1.42
|—
|—
|2.18
|1.65
|—
|—
|1.66
|2.17
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.22
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.19
|1.34
|2.65
|1.47
|2.11
|1.74
|1.68
|2.20
|1.48
|2.64
|1.38
|2.99
|1.58
|2.37
|1.44
|2.76
|1.11
|6.36
|1.44
|2.76
|—
|—
|1.20
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—