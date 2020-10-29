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Кокимбо Юнидо
2:0
Второй тайм: 60'
Эстудиантес Мерида
0'
4' Желтая карточка
Victor Gonzalez
44' Желтая карточка
Luz Rodriguez
48' Желтая карточка
Omar Labrador
1:0
50' Гол
Diego Vallejos
55' Желтая карточка
Edison Penilla
59' Желтая карточка
2:0
60' Гол
 60'
1
Matias
Cano
23
Victor
Gonzalez
4
Benjamin
Vidal
20
Raul
Osorio
27
Juan
Espinoza
21
Фернандо
Манрикуз
28
Diego
Aravena
22
John
Salas
10
Joe
Abrigo
11
Diego
Vallejos
17
Ruben
Farfan
1
Alejandro
Araque
20
Jose
Manrique
4
Henry
Plazas
5
Galileo
Del
Castro
2
Omar
Labrador
24
Ronaldo
Rivas
15
Cristian
Rivas
III
8
Yorwin
Lobo
10
Jesus
Manuel
Meza
27
Jose
Rivas
II
9
Luz
Rodriguez
Кокимбо Юнидо
Эстудиантес Мерида

Ход матча

4'
Victor Gonzalez
 
33'
 
Edison Penilla
Galileo Del Castro
44'
 
Luz Rodriguez
48'
 
Omar Labrador
50'
Diego Vallejos
1:0
55'
 
Edison Penilla
59'
 
60'
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кокимбо Юнидо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ruben Farfan 1 0.33
2. Victor Gonzalez 1 0.33
3. Перейра Федерико 1 0.33
Эстудиантес Мерида
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кокимбо Юнидо
# Игрок      
1. Пинилья Маурисио 1 1
2. Перейра Федерико 1 1
3. Victor Gonzalez 1 0
4. Byron Saavedra 1 0
5. Joe Abrigo 1 0
Эстудиантес Мерида
# Игрок      
1. Luz Rodriguez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Кокимбо Юнидо 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1)
 Эстудиантес Мерида 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: + = -
Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:2 Уачипато Кокимбо Юнидо 0:3 Депортес Икике Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо Арагуа 1:0 Кокимбо Юнидо Эвертон Кильота 1:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 3:0 Арагуа Антофагаста 2:1 Кокимбо Юнидо Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно
Эстудиантес Мерида Последние 20 матчей: + = -
Эстудиантес Мерида 1:2 Депортиво Ла-Гуайра Карабобо 2:2 Эстудиантес Мерида Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Трухильянос 1:1 Эстудиантес Мерида
Эстудиантес Мерида 1:2 Яракуянос Альянса Лима 2:2 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:3 Насьональ Монтевидео Эстудиантес Мерида 3:2 Альянса Лима Насьональ Монтевидео 1:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:1 Атлетико Каракас Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Яракуянос 2:1 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 4:0 Карабобо Португеза Акаригуа 0:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:1 Лала Каракас 5:1 Эстудиантес Мерида Каракас 1:1 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:1 Каракас Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:0 Лала
  • Второй тайм
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    59'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    55'
    Edison Penilla получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Diego Vallejos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    48'
    Omar Labrador получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Luz Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Galileo Del Castro уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Желтая карточка
    4'
    Victor Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кокимбо Юнидо
Ничья
Эстудиантес Мерида
2.16
3.42
6.24
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.88 2.75 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 2.35 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.42 4.10
  2.08 2.39 6.24

Самый высокий коэффициент на матч «Кокимбо Юнидо» – «Эстудиантес Мерида» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кокимбо Юнидо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстудиантес Мерида» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кокимбо Юнидо» – «Эстудиантес Мерида», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.25 1.31 6.80 1.08 1.57 2.31 2.21 1.66 2.30 1.62 1.91 1.89 1.14 5.20 1.33 3.10 1.02 11.00 1.09 6.70 1.01 12.60 1.01 13.50
8.40 1.06 6.75 1.09 2.96 1.42 2.18 1.65 1.66 2.17 1.33 3.20 1.22 4.10
3.19 1.34 2.65 1.47 2.11 1.74 1.68 2.20 1.48 2.64 1.38 2.99 1.58 2.37 1.44 2.76 1.11 6.36 1.44 2.76 1.20 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.18 4.50 1.74 2.10 1.11 5.80 1.09 6.70 1.05 8.50
2.65 1.44 1.73 2.04 1.33 3.14
1.66 2.22 1.39 2.95 1.13 5.73 1.34 3.23 1.32 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.37 1.59 1.55 2.31 1.20 4.30
3.32 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Кокимбо Юнидо 2:0 Эстудиантес Мерида онлайн

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