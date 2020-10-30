Пласа Колония
0:0
Перерыв
Хуниор
23
Mario
Risso
14
Facundo
Kidd
22
Leonai
30
Yvo
Calleros
25
Leandro
Suhr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Mario RissoЗащитник
- Защитник
-
14 Facundo KiddЗащитник
- Полузащитник
-
22 LeonaiПолузащитник
-
30 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Leandro SuhrНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Силва ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Guido Verdun
-
34 Elias Oyola
-
-
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Fabian Angel
-
-
-
-
12 Jose Chunga
-
Главный тренер: Luis Perea
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Waller
|2
|0.67
|2.
|Ramiro Quintana
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ramiro Quintana
|1
|1
|2.
|Mario Risso
|1
|0
|3.
|Juan Mascia
|1
|0
|4.
|Nicolas Dibble
|1
|0
|5.
|Matias Caseras
|1
|0
|6.
|Facundo Waller
|1
|0
|7.
|Facundo Kidd
|1
|0
|8.
|Leandro Suhr
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пласа Колония
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Хуниор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Пласа Колония Последние 20 матчей: +4 =7 -9Атлетико Прогресо 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 0:3 Серро Ларго Пласа Колония 1:1 Атлетико Торке River Plate1 1:1 Пласа Колония
Пласа Колония 1:3 Penarol1 Монтевидео Уондерерс 1:2 Пласа Колония Пласа Колония 1:3 Серро Ларго Рентистас 2:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:2 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 0:0 Насьональ Монтевидео Данубио 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 2:0 Дефенсор Спортинг Серро 1:0 Пласа Колония Пласа Колония 1:1 Феникс Пласа Колония 3:0 Самора Атлетико Прогресо 2:2 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пласа Колония Самора 1:0 Пласа Колония Расинг Монтевидео 3:2 Пласа Колония
Хуниор Последние 20 матчей: +6 =7 -7Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали
Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто Патриотас 0:0 Хуниор Хуниор 0:2 Барселона Гуаякиль Энвигадо 1:0 Хуниор Хуниор 4:1 Индепендьенте дель Валле Хуниор 2:1 Агилас Дорадас Барселона Гуаякиль 1:2 Хуниор Америка де Кали 0:2 Хуниор Хуниор 1:2 Америка де Кали Индепендьенте дель Валле 3:0 Хуниор Атлетико Букараманга 1:1 Хуниор Хуниор 1:2 Фламенго Хуниор 3:2 Чьяпас Депортес Толима 0:0 Хуниор Хуниор 0:0 Онсе Кальдас
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.55
|1.47
|4.40
|1.19
|1.30
|3.30
|1.98
|1.82
|1.69
|2.18
|1.67
|2.20
|1.05
|8.50
|1.15
|4.90
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|1.02
|12.00
|0.00
|19.50
|
|—
|—
|4.50
|1.19
|2.22
|1.63
|—
|—
|1.66
|2.17
|—
|—
|1.42
|2.96
|1.15
|5.15
|1.11
|6.05
|1.02
|12.25
|—
|—
|—
|—