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Пласа Колония
0:1
Конец матча
Хуниор
0'
61' Желтая карточка
Фуэнтес Габриэль
76' Желтая карточка
Haibrany Ruiz Diaz
0:1
87' Гол
Гутьеррес Теофило
90'+5
37
Santiago
Mele
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
23
Mario
Risso
13
Federico
perez
14
Facundo
Kidd
11
Nicolas
Dibble
22
Leonai
30
Yvo
Calleros
26
Фернандес
Альваро
25
Leandro
Suhr
18
Diogo
Oliveira
III
1
Виера
Себастьян
20
Marlon
Javier
Piedrahita
Londono
24
Daniel
Rosero
16
Caceres
German
Mera
17
Фуэнтес
Габриэль
18
Didier
Moreno
14
Leonardo
Pico
10
Luis
Gonzalez
I
29
Гутьеррес
Теофило
28
Edwin
Cetre
9
Борха
Мигель
Пласа Колония
Хуниор

Бомбардиры внутри турнира

Пласа Колония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Waller 2 0.67
2. Ramiro Quintana 1 0.33
Хуниор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутьеррес Теофило 1 1

Карточки

Пласа Колония
# Игрок      
1. Ramiro Quintana 1 1
2. Mario Risso 1 0
3. Juan Mascia 1 0
4. Nicolas Dibble 1 0
5. Matias Caseras 1 0
6. Facundo Waller 1 0
7. Facundo Kidd 1 0
8. Leandro Suhr 1 0
9. Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Хуниор
# Игрок      
1. Фуэнтес Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пласа Колония 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Хуниор 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Пласа Колония Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Прогресо 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 0:3 Серро Ларго Пласа Колония 1:1 Атлетико Торке River Plate1 1:1 Пласа Колония
Пласа Колония 1:3 Penarol1 Монтевидео Уондерерс 1:2 Пласа Колония Пласа Колония 1:3 Серро Ларго Рентистас 2:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:2 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 0:0 Насьональ Монтевидео Данубио 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 2:0 Дефенсор Спортинг Серро 1:0 Пласа Колония Пласа Колония 1:1 Феникс Пласа Колония 3:0 Самора Атлетико Прогресо 2:2 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пласа Колония Самора 1:0 Пласа Колония Расинг Монтевидео 3:2 Пласа Колония
Хуниор Последние 20 матчей: + = -
Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали
Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто Патриотас 0:0 Хуниор Хуниор 0:2 Барселона Гуаякиль Энвигадо 1:0 Хуниор Хуниор 4:1 Индепендьенте дель Валле Хуниор 2:1 Агилас Дорадас Барселона Гуаякиль 1:2 Хуниор Америка де Кали 0:2 Хуниор Хуниор 1:2 Америка де Кали Индепендьенте дель Валле 3:0 Хуниор Атлетико Букараманга 1:1 Хуниор Хуниор 1:2 Фламенго Хуниор 3:2 Чьяпас Депортес Толима 0:0 Хуниор Хуниор 0:0 Онсе Кальдас
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 101.00 14.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 3.98 3.00 2.06

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.66 2.13 4.40 1.19 1.08 7.00 1.98 1.82 1.69 2.18 1.67 2.20 1.03 10.00 1.15 4.90 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 12.00 0.00 19.50
4.50 1.19 2.22 1.63 1.66 2.17 1.42 2.96 1.15 5.15 1.11 6.05 1.02 12.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.42 2.75 1.45 2.75 1.02 11.00 1.03 9.70
2.21 1.62 1.44 2.65 1.22 4.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.80 1.95 1.37 2.95 1.10 6.20
2.70 1.43 1.77 1.98 1.36 2.99

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
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