Индепендьенте
1:0
Перерыв
Атлетико Тукуман
1:0
27' ПенальтиРомеро Сильвио
27' Желтая карточкаRamiro Carrera
31' Желтая карточкаМуссис Франко
42' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
31 Gonzalo Asis
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мелано ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
37 Abel Bustos
-
-
28 Jonas Romero
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
27'
1:0
27'
31'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0.33
|2.
|Ромеро Сильвио
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|2.
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|3.
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ramiro Carrera
|1
|0
|2.
|Муссис Франко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: + = -Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте
Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Венседор Агила 0:0 Индепендьенте
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: + = -Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус
Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Тукуман: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Примера Индепендьенте 1:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 3:1 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:4 Индепендьенте Примера А
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.00
|1.05
|6.50
|1.09
|3.55
|1.27
|2.18
|1.68
|2.23
|1.66
|1.86
|1.94
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.32
|3.25
|1.22
|3.95
|1.08
|7.10
|1.02
|11.00
|1.01
|14.00
|
|6.97
|1.11
|—
|—
|5.45
|1.14
|2.28
|1.63
|3.76
|1.26
|2.39
|1.57
|1.93
|1.90
|1.68
|2.20
|1.43
|2.82
|1.26
|3.74
|—
|—
|—
|—
|—
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