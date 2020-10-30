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Индепендьенте
1:0
Перерыв
Атлетико Тукуман
0'
1:0
27' Пенальти
Ромеро Сильвио
27' Желтая карточка
Ramiro Carrera
31' Желтая карточка
Муссис Франко
42' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
20
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
22
Lucas
Daniel
Romero
19
Эрнандес
Пабло
II
9
Alan
Velasco
27
Federico
Martinez3
11
Jony
Menendez
18
Ромеро
Сильвио
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
24
Guillermo
Luis
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
9
Augusto
Lotti
8
Guillermo
Acosta
7
Муссис
Франко
23
Ramiro
Carrera
22
Javier
Fabian
Toledo
26
Мелано
Лукас
Индепендьенте
Атлетико Тукуман

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leandro Miguel Fernandez 1 0.33
2. Ромеро Сильвио 1 (1) 0.33
Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Санчес-Миньо Хуан 1 1
2. Lucas Daniel Romero 2 0
3. Бустос Фабрисио 1 0
Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Ramiro Carrera 1 0
2. Муссис Франко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 0 0 0 100% (1) 0 0
 Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: + = -
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте
Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Венседор Агила 0:0 Индепендьенте
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус
Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Тукуман: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Суперлига Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Суперлига Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман Кубок
Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Примера Индепендьенте 1:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 3:1 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:4 Индепендьенте Примера А
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Lucas Daniel Romero получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Муссис Франко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ramiro Carrera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ромеро Сильвио из команды Индепендьенте забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте
Ничья
Атлетико Тукуман
1.25
5.80
18.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.80 18.00
  1.25 5.10 13.74

Самый высокий коэффициент на матч «Индепендьенте» – «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Индепендьенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Индепендьенте» – «Атлетико Тукуман», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.05 6.50 1.09 3.55 1.27 2.18 1.68 2.23 1.66 1.86 1.94 1.60 2.25 1.32 3.25 1.22 3.95 1.08 7.10 1.02 11.00 1.01 14.00
6.97 1.11 5.45 1.14 2.28 1.63 3.76 1.26 2.39 1.57 1.93 1.90 1.68 2.20 1.43 2.82 1.26 3.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.71 2.14 1.32 3.20 1.08 7.00 1.04 9.00
2.25 1.65 1.85 1.97 1.43 2.81 1.28 3.58 1.37 3.07 1.20 4.48
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.62
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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