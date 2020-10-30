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Индепендьенте
1:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
27' Пенальти
Ромеро Сильвио
27' Желтая карточка
Ramiro Carrera
31' Желтая карточка
Муссис Франко
42' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
49' Вторая желтая карточка
Ramiro Carrera
50' Желтая карточка
Guillermo Acosta
90'+5
20
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
22
Lucas
Daniel
Romero
19
Эрнандес
Пабло
II
9
Alan
Velasco
27
Federico
Martinez3
11
Jony
Menendez
18
Ромеро
Сильвио
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
24
Guillermo
Luis
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
9
Augusto
Lotti
8
Guillermo
Acosta
7
Муссис
Франко
23
Ramiro
Carrera
22
Javier
Fabian
Toledo
26
Мелано
Лукас
Индепендьенте
Атлетико Тукуман

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leandro Miguel Fernandez 1 0.33
2. Ромеро Сильвио 1 (1) 0.33
Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Санчес-Миньо Хуан 1 1
2. Lucas Daniel Romero 2 0
3. Бустос Фабрисио 1 0
Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Ramiro Carrera 1 1
2. Муссис Франко 1 0
3. Guillermo Acosta 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: + = -
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте
Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Венседор Агила 0:0 Индепендьенте
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус
Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Тукуман: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Суперлига Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Суперлига Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман Кубок
Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Примера Индепендьенте 1:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 3:1 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:4 Индепендьенте Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Lucas Daniel Romero получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Муссис Франко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ramiro Carrera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ромеро Сильвио из команды Индепендьенте забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 15.00 115.00
  1.25 4.89 15.67

Самый высокий коэффициент на матч «Индепендьенте» – «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Индепендьенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Индепендьенте» – «Атлетико Тукуман», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.05 6.50 1.09 1.17 4.70 2.18 1.68 2.23 1.66 1.86 1.94 1.25 3.75 1.32 3.25 1.03 10.00 1.08 7.10 1.02 11.00 1.01 14.00
6.97 1.11 2.09 1.74 1.70 2.14 2.38 1.58 1.77 2.06 1.52 2.52 1.35 3.17 1.43 2.82 1.12 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.71 2.14 1.32 3.20 1.08 7.00 1.04 9.00
2.25 1.65 1.85 1.97 1.43 2.81 1.28 3.58 1.37 3.07 1.20 4.48
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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