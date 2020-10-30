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  2. Матчи
Мелгар
0:0
Перерыв
Байя
0'
12
Каседа
Карлос
29
Pedro
Ibanez
2
Hernan
Pellerano
15
Alec
Deneumostier
33
Paolo
Reyna
19
Walter
Tandazo
8
Мигес
Пабло
14
Видалес
Хонни
10
Хоэль
Санчес
7
Joel
Amoroso
9
Othoniel
Arce
1
Douglas
Friedrich
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
4
Jose
Ferreira
6
Juninho
Capixaba
5
Mendes
Elias
II
26
Gregore
27
Ramon1
11
Росси
9
Gilberto
IV
25
Clayson
Мелгар
Байя

Бомбардиры внутри турнира

Мелгар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоэль Санчес 1 0.33
2. Othoniel Arce 1 0.33
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 3 (1) 1
2. Jose Elber 2 0.67
3. Gregore 1 0.33

Карточки

Мелгар
# Игрок      
1. Carlos Neyra 2 0
2. Othoniel Arce 1 0
Байя
# Игрок      
1. Артур IV 1 0
2. Juninho Capixaba 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мелгар 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Байя 16.67% (1) 0 66.67% (4) 16.67% (1) 0 0

Предыдущие игры

Мелгар Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Куско ФК 3:1 Мелгар Депортиво Мунисипаль 1:2 Мелгар Мелгар 3:0 Атлетико Грау Карлос Мануччи 1:1 Мелгар
Мелгар 0:0 Аякучо Депортиво Ллакуабамба 1:1 Мелгар Мелгар 1:0 Альянса Универсидад Сенсьяно 3:1 Мелгар Мелгар 1:1 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 0:2 Мелгар Мелгар 2:2 Альянса Лима Спорт Бойз 1:0 Мелгар Мелгар 0:2 Карлос Стейн Универсидад Сезар-Вальехо 0:0 Мелгар Мелгар 1:0 Спорт Уанкайо Универсидад Кахамарка 1:1 Мелгар Куско ФК 3:1 Мелгар Мелгар 0:2 Насьональ Потоси Мелгар 1:0 Спортинг Кристал Депортиво Бинасьональ 2:4 Мелгар
Байя Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама
Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мелгар
Ничья
Байя
4.75
3.52
2.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 2.80 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 2.28 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 4.75 3.52 1.76
  4.62 2.60 2.19

Самый высокий коэффициент на матч «Мелгар» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мелгар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мелгар» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.15 1.33 6.40 1.12 1.52 2.42 2.20 1.68 1.84 1.96 1.13 5.40 1.31 3.30 1.02 11.00 1.05 7.20 1.05 8.50 1.01 15.00
6.90 1.09 2.90 1.39 2.20 1.64 1.69 2.22 1.32 3.26 1.23 3.98 1.08 7.30
4.23 1.22 3.07 1.37 2.25 1.65 1.89 1.93 1.65 2.24 1.42 2.85 1.68 2.20 1.26 3.72 1.52 2.57 1.16 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.30 1.69 2.17 1.07 7.50 1.05 7.00 1.04 9.00
2.63 1.45 1.73 2.04 1.34 3.10
1.36 3.12 1.19 4.56 1.41 2.89 1.27 3.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.28 1.59 1.55 2.37 1.18 4.40
3.32 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
5.55 1.11
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Мелгар 0:0 Байя онлайн

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