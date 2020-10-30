67' Желтая карточкаGregore
1:0
80' Гол в свои воротаNino Paraiba
90' Желтая карточкаDaniel XII
29
Pedro
Ibanez
33
Paolo
Reyna
10
Хоэль
Санчес
14
Эрнандо
26
Gregore
27
Ramon1
11
Росси
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Pedro IbanezЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Paolo ReynaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Авила ИрвенНападающий
-
-
-
22 Emilio Saba
-
-
24 Carlos Neyra
-
-
-
-
Главный тренер: Franco Navarro
- Основной состав
- Вратарь
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
27 Ramon1Полузащитник
-
11 РоссиНападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ronaldo VI
-
-
-
10 Daniel XII
-
44 Anderson IV
-
37 Fessin
-
-
39 Saldanha
-
30 Mateus Claus
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
46'
58'
59'
66'
67'
80'
1:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоэль Санчес
|1
|0.33
|2.
|Othoniel Arce
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|3 (1)
|1
|2.
|Jose Elber
|2
|0.67
|3.
|Gregore
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Carlos Neyra
|2
|0
|2.
|Othoniel Arce
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Артур IV
|1
|0
|2.
|Daniel XII
|1
|0
|3.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|4.
|Gregore
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мелгар
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Байя
|16.67% (1)
|0
|66.67% (4)
|16.67% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Мелгар Последние 20 матчей: + = -Куско ФК 3:1 Мелгар Депортиво Мунисипаль 1:2 Мелгар Мелгар 3:0 Атлетико Грау Карлос Мануччи 1:1 Мелгар
Мелгар 0:0 Аякучо Депортиво Ллакуабамба 1:1 Мелгар Мелгар 1:0 Альянса Универсидад Сенсьяно 3:1 Мелгар Мелгар 1:1 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 0:2 Мелгар Мелгар 2:2 Альянса Лима Спорт Бойз 1:0 Мелгар Мелгар 0:2 Карлос Стейн Универсидад Сезар-Вальехо 0:0 Мелгар Мелгар 1:0 Спорт Уанкайо Универсидад Кахамарка 1:1 Мелгар Куско ФК 3:1 Мелгар Мелгар 0:2 Насьональ Потоси Мелгар 1:0 Спортинг Кристал Депортиво Бинасьональ 2:4 Мелгар
Байя Последние 20 матчей: + = -Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама
Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мелгар» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мелгар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мелгар» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.90
|1.85
|—
|—
|6.40
|1.12
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|2.20
|1.68
|1.84
|1.96
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.01
|12.60
|1.05
|7.20
|1.05
|8.50
|1.01
|15.00
|
|—
|—
|—
|—
|6.90
|1.09
|—
|—
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.20
|1.64
|—
|—
|1.69
|2.22
|—
|—
|1.32
|3.26
|1.23
|3.98
|1.08
|7.30
|—
|—
|—
|—
|
|1.82
|2.01
|1.53
|2.51
|1.24
|3.96
|1.58
|2.37
|1.14
|5.63
|1.37
|3.06
|1.42
|2.85
|1.68
|2.20
|1.14
|5.53
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.16
|5.02
|—
|—
|—
|—
|—
|—