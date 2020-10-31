Тальерес Кордоба
3:1
Второй тайм: 87'
Ньюэллс Олд Бойз
30' Желтая карточкаМорено Анибал
35' Желтая карточкаМендез Начо
1:0
53' ГолNahuel Tenaglia
63' Красная карточкаФонтанини Фабрицио
74' Желтая карточкаБиттоло Мариано
1:1
76' ГолИгнасио Скокко
2:1
78' ГолTomas Pochettino
3:1
85' ГолDiego Valoyes
2
Рафа
II
11
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Brian GuzmanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
22 Pablo Solari
-
-
-
10 Joel Sonora
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Ход матча
30'
35'
53'
1:0
74'
76'
1:1
78'
2:1
85'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nahuel Tenaglia
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендез Начо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фонтанини Фабрицио
|0
|1
|2.
|Биттоло Мариано
|1
|0
|3.
|Морено Анибал
|1
|0
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: + = -Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан
Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: + = -Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон
Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
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