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  3. Аргентина
Тальерес Кордоба
3:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
30' Желтая карточка
Морено Анибал
35' Желтая карточка
Мендез Начо
1:0
53' Гол
Nahuel Tenaglia
63' Красная карточка
Фонтанини Фабрицио
74' Желтая карточка
Биттоло Мариано
1:1
76' Гол
Игнасио Скокко
2:1
78' Гол
Tomas Pochettino
3:1
85' Гол
Diego Valoyes
90' Желтая карточка
Хентилетти Сантьяго
90'+4
1
Mauricio
Ariel
Caranta
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
7
Diego
Valoyes
32
Tomas
Pochettino
11
Brian
Guzman
9
Favio
Cabral
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
24
Фонтанини
Фабрицио
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
43
Морено
Анибал
34
Паласиос
Себастьян
11
Maxi
Rodriguez1
32
Игнасио
Скокко
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Valoyes 1 1
2. Tomas Pochettino 1 1
3. Nahuel Tenaglia 1 1
4. Joel Sonora 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнасио Скокко 1 1
2. Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Мендез Начо 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Фонтанини Фабрицио 0 1
2. Биттоло Мариано 1 0
3. Хентилетти Сантьяго 1 0
4. Морено Анибал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: + = -
Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан
Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: + = -
Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон
Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи Тальерес Кордоба 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Тальерес Кордоба Кубок Аргентины Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Аргентины
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Мендез Начо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Морено Анибал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
  3.10 3.16 2.47

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.62 1.50 2.28 1.64 1.95 1.88 1.68 2.21 1.53 2.53 1.18 4.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25
2.52 1.53 2.07 1.79 1.59 2.37 1.39 3.05
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