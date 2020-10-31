Альдосиви
0:0
Первый тайм: 12'
Эстудиантес Ла-Плата
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Nahuel YeriЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
-
10 Диас МауроНападающий
- Нападающий
-
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: + = -Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос
Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: + = -Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Депортиво Морон 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Лаферрере
Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Барракас Централь Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Агропекуарио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 5:3 Сан-Мартин Сан-Хуан Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Атлетико Митре Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Гильермо Браун Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Бельграно Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Альварадо 4:2 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Альдосиви
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Эстудиантес Ла-Плата» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстудиантес Ла-Плата» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Эстудиантес Ла-Плата», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.60
|1.09
|5.20
|1.14
|2.46
|1.51
|2.15
|1.65
|1.84
|1.90
|1.66
|2.17
|1.48
|2.55
|1.21
|3.90
|1.15
|5.00
|1.04
|9.30
|1.03
|10.00
|1.01
|17.50
|
|7.30
|1.05
|5.15
|1.14
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.52
|2.70
|1.22
|4.30
|1.15
|5.15
|1.03
|9.70
|1.02
|10.25
|—
|—