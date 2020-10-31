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Альдосиви
0:0
Первый тайм: 12'
Эстудиантес Ла-Плата
0' 12'
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
3
Mario
Lopez
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
33
Leandro
Maciel
5
Ромеро
Гастон
10
Francisco
Grahl
17
Lucas
Di
Yorio
9
Rodrigo
Contreras
8
Javier
Iritier
21
Андухар
Марьяно
4
Leonardo
Godoy
17
Mauricio
Guzman
13
Nicolas
Bazzana
3
Ivan
Equiaga
8
Angel
Gonzalez
II
5
Ivan
Gomez
14
Маскерано
Хавьер
20
Diego
Garcia
VI
7
Каутеруссио
Мартин
18
Leandro
Diaz
III
Альдосиви
4-3-3
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-2

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: + = -
Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос
Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: + = -
Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Депортиво Морон 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Лаферрере
Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Барракас Централь Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Агропекуарио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 5:3 Сан-Мартин Сан-Хуан Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Атлетико Митре Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Гильермо Браун Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Бельграно Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Альварадо 4:2 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Суперлига Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви Суперлига Альдосиви 1:4 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 5:2 Альдосиви Товарищеские матчи
Альдосиви 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Альдосиви Примера
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Эстудиантес Ла-Плата
3.70
3.12
2.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 2.90 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.48 3.12 2.25

Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Эстудиантес Ла-Плата» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстудиантес Ла-Плата» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Эстудиантес Ла-Плата», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.60 1.09 5.20 1.14 2.46 1.51 2.15 1.65 1.84 1.90 1.66 2.17 1.48 2.55 1.21 3.90 1.15 5.00 1.04 9.30 1.03 10.00 1.01 17.50
7.30 1.05 5.15 1.14 2.46 1.52 1.86 1.94 1.52 2.70 1.22 4.30 1.15 5.15 1.03 9.70 1.02 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.40 1.30 3.60 1.05 8.40
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68 1.06 9.20 1.04 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.76 1.42 2.65 1.13 5.40
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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