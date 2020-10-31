Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 16'
Уракан
12
Lucas
Hoyos
20
Mauro
Pitton
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
Ход матча
4'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: + = -Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус
Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия
Уракан Последние 20 матчей: + = -Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Банфилд 0:3 Уракан Уракан 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 4:2 Уракан
Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Университарио Лима Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Уракан: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Примера Уракан 0:0 Велес Сарсфилд Примера Уракан 0:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Примера А Уракан 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Уракан Примера А Уракан 3:0 Велес Сарсфилд Примера А Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Уракан Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Уракан
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Патронато де Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
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