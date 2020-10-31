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  3. Аргентина
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 16'
Уракан
0'
4' Желтая карточка
 16'
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
21
Facundo
Caseres
20
Mauro
Pitton
8
Alvares
Ricardo1
32
Guido
Mainero
18
Cristian
Alberto
Tarragona
7
Адриан
Рикардо
1
Facundo
Cambeses
6
Saul
Salcedo
23
Lucas
Merolla
4
Raul
Lozano
8
Adrian
Arregui
3
Грими
Леандро
10
Бриаско-Балекян
Норберто
7
Juan
Fernando
Garro
9
Чавес
Андрес
Велес Сарсфилд
4-3-3
Уракан
3-4-3

Ход матча

4'
 

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: + = -
Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус
Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия
Уракан Последние 20 матчей: + = -
Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Банфилд 0:3 Уракан Уракан 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 4:2 Уракан
Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Университарио Лима Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Уракан: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Суперлига Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Суперлига Уракан 1:0 Велес Сарсфилд Суперлига Уракан 0:0 Велес Сарсфилд Кубок
Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Примера Уракан 0:0 Велес Сарсфилд Примера Уракан 0:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Примера А Уракан 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Уракан Примера А Уракан 3:0 Велес Сарсфилд Примера А Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Уракан Примера А
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Уракан
1.75
3.62
5.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.30 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.20 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.62 5.45

Самый высокий коэффициент на матч «Велес Сарсфилд» – «Уракан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уракан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Велес Сарсфилд» – «Уракан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.10 5.50 1.13 2.42 1.52 1.91 1.83 1.66 2.14 1.45 2.62 1.23 3.90 1.15 5.00 1.06 8.70 1.03 10.00 0.00 16.50
5.05 1.14 2.41 1.54 1.83 1.98 1.51 2.73 1.21 4.40 1.14 5.30 1.02 10.00 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.60 2.37 1.23 3.90 1.05 8.30 1.03 10.00
2.38 1.58 1.55 2.45 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.47 2.60 1.15 5.00
2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
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