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  3. Аргентина
Ланус
1:1
Первый тайм: 44'
Бока Хуниорс
0'
18' Желтая карточка
Nicolas Thaller
0:1
19' Гол
Тевес Карлос
1:1
26' Гол
Жозе Густаво Санд
32' Желтая карточка
Бурдиссо Гильермо
44'
1
Lautaro
Morales
26
Ди
Пласидо
Леонель
29
Nicolas
Thaller
3
Бурдиссо
Гильермо
35
Braian
Aguirre
8
Tomas
Belmonte
10
Де
Ла
Вега
Педро
34
Facundo
Perez
23
Lucas
Vera
25
Alexandro
Bernabei
9
Жозе
Густаво
Санд
17
Росси
Агустин
4
Буффарини
Хулио
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
11
Сальвио
Эдуардо
14
Nicolas
Capaldo
21
Кампусано
Хорман
8
Кардона
Эдвин
10
Тевес
Карлос
9
Абила
Рамон
Ланус
4-1-4-1
Бока Хуниорс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 1 1
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тевес Карлос 1 1

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Бурдиссо Гильермо 1 0
2. Nicolas Thaller 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: + = -
Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата
Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: + = -
Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс
Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Университарио Лима Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Ланус: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Бока Хуниорс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ланус 2:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 2:1 Ланус Суперлига Ланус 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Ланус 2:2 Бока Хуниорс Кубок
Ланус 1:0 Бока Хуниорс Примера Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера Ланус 0:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Ланус 1:3 Бока Хуниорс Примера Ланус 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Ланус Примера Ланус 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ланус Примера Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:2 Ланус Примера А Ланус 1:2 Бока Хуниорс Примера А Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Ланус Примера А Бока Хуниорс 3:1 Ланус Примера А Ланус 1:2 Бока Хуниорс Примера А Ланус 1:0 Бока Хуниорс Примера А
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Бока Хуниорс
5.30
9.93
1.64
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.10 3.80 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.98 1.64
  25.24 9.93 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
3.62 1.29 2.95 1.39 2.52 1.52 2.03 1.80 2.74 1.45 2.37 1.58 2.00 1.83 1.70 2.16 1.53 2.50 1.11 6.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.58 1.50 2.12 1.73 1.64 2.26 1.53 2.54 1.78 2.05 1.48 2.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
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