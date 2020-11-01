Ланус
1:1
Первый тайм: 44'
Бока Хуниорс
18' Желтая карточкаNicolas Thaller
0:1
19' ГолТевес Карлос
1:1
26' ГолЖозе Густаво Санд
32' Желтая карточкаБурдиссо Гильермо
23
Lucas
Vera
18
Фабра
Франк
10
Тевес
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Pablo Aranda
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Enzo Roldan
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
18'
19'
0:1
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тевес Карлос
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|2.
|Nicolas Thaller
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: + = -Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата
Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: + = -Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс
Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Университарио Лима Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Ланус: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Бока Хуниорс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ланус 1:0 Бока Хуниорс Примера Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера Ланус 0:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Ланус 1:3 Бока Хуниорс Примера Ланус 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Ланус Примера Ланус 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ланус Примера Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:2 Ланус Примера А Ланус 1:2 Бока Хуниорс Примера А Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Ланус Примера А Бока Хуниорс 3:1 Ланус Примера А Ланус 1:2 Бока Хуниорс Примера А Ланус 1:0 Бока Хуниорс Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Бока Хуниорс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Ланус
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.50
|1.02
|8.60
|1.04
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.95
|1.95
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.13
|5.25
|1.09
|5.85
|1.01
|10.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.62
|1.29
|2.95
|1.39
|2.52
|1.52
|2.03
|1.80
|2.74
|1.45
|2.37
|1.58
|2.00
|1.83
|1.70
|2.16
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.11
|6.97
|—
|—