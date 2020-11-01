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  3. Аргентина: Copa Liga Profesional Zona 2
Дефенса и Хустисия
0:3
Конец матча
Колон
0'
0:1
11' Гол
Лертора Федерико
33' Желтая карточка
Rafael Delgado
77' Желтая карточка
Лертора Федерико
0:2
80' Гол в свои ворота
Enzo Coacci
0:3
84' Гол
Cristian Bernardi
90'+4
22
Унсаин
Луис
25
Nestor
Breitenbruch
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
12
Ciro
Rius
34
Зидан
Энцо
3
Marcelo
Benitez
II
6
Nahuel
Gallardo
15
Nicolas
Leguizamon
11
Washington
Camacho
9
Miguel
Merentiel
1
Леонардо
Буриан
6
Emanuel
Olivera
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
13
Alex
Vigo
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
35
Facundo
Farias
31
Gonzalo
Escobar
19
Wilson
Morelo
12
Чанкалай
Томас
Дефенса и Хустисия
3-4-1-2
Колон
3-5-2

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон
Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия
Колон Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон
Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Суперлига Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Суперлига Колон 3:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Колон 1:0 Дефенса и Хустисия Примера
Дефенса и Хустисия 2:3 Колон Примера
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Rafael Delgado получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Лертора Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 2.95 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.52 4.45
  11.51 3.39 1.47

Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Колон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Колон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.60 1.09 2.05 1.72 2.20 1.63 1.84 1.90 1.17 4.70 1.32 3.20 1.02 11.00 1.08 7.00 1.03 10.00 1.01 14.00 1.02 11.00
7.90 1.04 6.60 1.08 2.94 1.38 2.21 1.67 1.73 2.23 1.34 3.26 1.22 3.78 1.07 7.20 1.04 7.70
1.86 1.97 1.52 2.51 1.20 4.45 1.56 2.42 1.39 2.97 1.47 2.66 1.46 2.69 1.24 4.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.66 2.14 1.45 2.62 1.08 7.20 1.04 9.00
2.75 1.45 1.77 2.05 1.37 3.10 1.09 7.10 1.07 8.50
2.35 1.59 1.94 1.89 1.49 2.60 1.47 2.73 1.33 3.26 1.17 4.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.52 1.30 2.32 1.61 1.58 2.38 1.20 4.30 1.13 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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