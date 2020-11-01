Дефенса и Хустисия
0:3
Конец матча
Колон
0:1
11' ГолЛертора Федерико
33' Желтая карточкаRafael Delgado
77' Желтая карточкаЛертора Федерико
0:2
80' Гол в свои воротаEnzo Coacci
0:3
84' ГолCristian Bernardi
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
34
Зидан
Энцо
13
Alex
Vigo
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Enzo Coacci
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
11'
33'
77'
77'
80'
0:2
84'
0:3
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон
Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия
Колон Последние 20 матчей: +4 =3 -13Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон
Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Колон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Колон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
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|8.50
|1.05
|6.60
|1.09
|2.05
|1.72
|—
|—
|2.20
|1.63
|1.84
|1.90
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.02
|11.00
|1.08
|7.00
|1.03
|10.00
|1.01
|14.00
|1.02
|11.00
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|7.90
|1.04
|6.60
|1.08
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.73
|2.23
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|1.34
|3.26
|1.22
|3.78
|1.07
|7.20
|1.04
|7.70
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|1.97
|1.52
|2.51
|1.20
|4.45
|1.56
|2.42
|1.39
|2.97
|1.47
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|1.46
|2.69
|1.24
|4.13
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