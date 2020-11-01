  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Copa Liga Profesional Zona 1
Расинг Авельянеда
1:4
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
0:1
6' Гол
Ramiro Carrera
0:2
22' Гол
Ramiro Ruiz
0:3
66' Гол
Guillermo Acosta
1:3
73' Гол
Мартинес Маурисио
1:4
80' Гол
Kevin Isa
90'+5
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
30
Сигали
Леонардо
5
Мена
Эухенио
22
Монтойя
Вальтер
21
Марсело
Диас
10
Matias
Rojas
II
35
Мельгарехо
Лоренсо
15
Лисандро
Лопес
III
7
Hector
Fertoli
17
Tomas
Marchiori
4
Gustavo
Toledo
15
Jonathan
Cabral
6
Mauro
Osores
30
Gabriel
Risso
23
Ramiro
Carrera
21
Эрбес
Кристиан
10
Leonardo
Heredia
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
11
Матиас
Алустиза
Расинг Авельянеда
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-4-2

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео
Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин
Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда Суперлига Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 4:3 Атлетико Тукуман Примера
Атлетико Тукуман 1:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Атлетико Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда Примера Атлетико Тукуман 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Тукуман Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 10.50 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.20 6.90
  12.27 5.76 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Атлетико Тукуман», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
8.50 1.05 6.80 1.08 9.00 1.04 2.26 1.59 1.89 1.85 4.00 1.22 1.35 3.10 1.68 2.11 1.09 6.70 1.80 1.95 1.01 13.50 1.02 11.00 1.02 11.00
8.50 1.03 7.30 1.06 3.14 1.34 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.28 3.54 1.09 6.30 1.06 6.85
3.54 1.30 2.85 1.42 2.42 1.56 1.97 1.86 1.72 2.13 2.80 1.43 2.21 1.67 1.72 2.13 1.50 2.58 1.33 3.28 1.51 2.53 1.39 2.97 1.43 2.80 1.23 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.75 1.42 1.73 2.04 2.15 1.65 1.09 6.60 1.28 3.45 1.02 11.00
2.79 1.44 1.83 1.97 1.40 2.95 1.11 6.60 1.08 8.00
2.60 1.50 2.13 1.72 1.65 2.25 1.51 2.59 2.09 1.75 1.71 2.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.68 1.28 2.40 1.57 1.60 2.34 1.24 4.05 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный