Расинг Авельянеда
1:4
Конец матча
Атлетико Тукуман
0:1
6' ГолRamiro Carrera
0:2
22' ГолRamiro Ruiz
0:3
66' ГолGuillermo Acosta
1:3
73' ГолМартинес Маурисио
1:4
80' ГолKevin Isa
21
Марсело
Диас
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tiago Banega
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мелано ЛукасНападающий
-
29 Kevin Isa
-
-
28 Jonas Romero
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
6'
0:1
22'
0:2
66'
0:3
73'
80'
1:4
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =7 -2Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео
Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +6 =7 -7Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин
Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Победитель
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Тотал
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|1
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|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
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|3.25
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|4.25
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|4.5
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|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.5
|6.5
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|8.50
|1.05
|6.80
|1.08
|9.00
|1.04
|—
|—
|2.26
|1.59
|1.89
|1.85
|4.00
|1.22
|—
|—
|1.35
|3.10
|—
|—
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.09
|6.70
|—
|—
|1.80
|1.95
|1.01
|13.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|
|8.50
|1.03
|7.30
|1.06
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.38
|3.04
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|—
|1.28
|3.54
|—
|—
|1.09
|6.30
|—
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|1.06
|6.85
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|3.54
|1.30
|2.85
|1.42
|2.42
|1.56
|1.97
|1.86
|1.72
|2.13
|2.80
|1.43
|2.21
|1.67
|1.72
|2.13
|1.50
|2.58
|1.33
|3.28
|1.51
|2.53
|1.39
|2.97
|—
|—
|—
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|1.43
|2.80
|1.23
|4.05
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