Шицзячжуан
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Джинжоу
Шеньчжень
13' Желтая карточкаShihao Piao
14
Puliang
Shao
18
Zhiyun
Zheng
22
Jiyu
Zhong
33
Shihao
Piao
8
Ромуло
23
Yiming
Yang
10
Matheus
XIII
27
Чжан
Лу
15
Zhen
Ge
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
12
John
Mary
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
-
22 Jiyu ZhongПолузащитник
-
33 Shihao PiaoПолузащитник
-
8 РомулоПолузащитник
-
23 Yiming YangПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Matheus XIIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
17 Zihao WangПолузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Chen Pu
-
-
25 Chaoyang Liu
-
27 Ziming Liu
-
28 Yubiao Deng
-
20 Xinyu Liu1
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Чжан ЛуВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
14 Zhang En'geПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Нападающий
-
12 John MaryНападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Защитник
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Юнпо ВанНападающий
-
4 Wei Qiao
-
56 Haofeng Xu
-
24 Xin Zhou2
-
17 Yue Liu
-
23 Guo Wei
-
26 Qiang Jin
-
Главный тренер: Кройф Йорди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан
Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин
Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Последние игры между собой
Шицзячжуан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шеньчжень: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|12.50
|1.01
|8.90
|1.04
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.75
|1.44
|1.96
|1.84
|1.90
|1.90
|1.77
|2.06
|1.50
|2.55
|1.35
|3.15
|1.15
|5.30
|1.12
|6.10
|1.03
|9.80
|
|—
|—
|9.40
|1.04
|3.62
|1.27
|—
|—
|2.86
|1.40
|—
|—
|1.97
|1.87
|—
|—
|1.53
|2.44
|1.36
|3.04
|1.15
|5.05
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.84
|1.28
|2.91
|1.44
|3.00
|1.42
|2.36
|1.62
|2.03
|1.85
|1.79
|2.08
|1.57
|2.50
|1.37
|3.19
|—
|—
|1.12
|6.54
|—
|—