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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: 13/16
Шицзячжуан
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Шеньчжень
0'
13' Желтая карточка
Shihao Piao
17'
14
Puliang
Shao
19
Chengjian
Liao
5
Jianfei
Zhao
13
Сунзу
Стоппила
18
Zhiyun
Zheng
22
Jiyu
Zhong
33
Shihao
Piao
8
Ромуло
23
Yiming
Yang
11
Мурики
Гильерме
10
Matheus
XIII
27
Чжан
Лу
15
Zhen
Ge
11
Yuan
Zhang1
35
Пурлигянджи
Мортеза
25
Haolun
Mi
14
Zhang
En'ge
6
Shuai
Pei
10
Сельнес
Оле
9
Harold
Preciado
12
John
Mary
29
Лин
Гао
Шицзячжуан
4-4-1-1
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

13'
Shihao Piao
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан
Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин
Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье

Последние игры между собой

Шицзячжуан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шеньчжень: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:0 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 4:1 Шицзячжуан Первая лига Китая Шеньчжень 0:1 Шицзячжуан Первая лига Китая
Шицзячжуан 1:1 Шеньчжень Первая лига Китая
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Shihao Piao получил желтую карточку от судьи
  • Угловой
    11'
    Shuai Pei из команды Шеньчжень подал угловой слева.
  • Угловой
    8'
    Shuai Pei из команды Шеньчжень подал угловой справа.
  • Угловой
    5'
    Shuai Pei из команды Шеньчжень подал угловой справа.
  • 1'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 1'
    Шицзячжуан начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Шеньчжень
4.25
3.75
2.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.25 3.15 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.75 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.70 1.99
  4.04 3.68 1.94

Самый высокий коэффициент на матч «Шицзячжуан» – «Шеньчжень» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шицзячжуан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеньчжень» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шицзячжуан» – «Шеньчжень», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.01 8.90 1.04 3.60 1.28 2.75 1.44 1.96 1.84 1.90 1.90 1.77 2.06 1.50 2.55 1.35 3.15 1.15 5.30 1.12 6.10 1.03 9.80
9.40 1.04 3.62 1.27 2.86 1.40 1.97 1.87 1.53 2.44 1.36 3.04 1.15 5.05
3.84 1.28 2.91 1.44 3.00 1.42 2.36 1.62 2.03 1.85 1.79 2.08 1.57 2.50 1.37 3.19 1.12 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.90 1.40 1.90 1.90 1.40 2.90 1.13 5.40
3.04 1.35 2.01 1.75 1.45 2.62
3.14 1.39 2.59 1.53 2.03 1.85 1.63 2.35 1.45 2.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.32 3.20
3.40 1.29 2.73 1.42 1.71 2.06 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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