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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: 13/16
Шицзячжуан
2:2
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
13' Желтая карточка
Shihao Piao
25' Желтая карточка
Сельнес Оле
0:1
29' Гол
Harold Preciado
40' Желтая карточка
Jianfei Zhao
1:1
45' Гол
Мурики Гильерме
2:1
57' Гол
Matheus XIII
2:2
80' Гол в свои ворота
Yun Yang
90' Желтая карточка
Zihao Wang
90'+8
14
Puliang
Shao
19
Chengjian
Liao
5
Jianfei
Zhao
13
Сунзу
Стоппила
18
Zhiyun
Zheng
22
Jiyu
Zhong
33
Shihao
Piao
8
Ромуло
23
Yiming
Yang
11
Мурики
Гильерме
10
Matheus
XIII
27
Чжан
Лу
15
Zhen
Ge
11
Yuan
Zhang1
35
Пурлигянджи
Мортеза
25
Haolun
Mi
14
Zhang
En'ge
6
Shuai
Pei
10
Сельнес
Оле
9
Harold
Preciado
12
John
Mary
29
Лин
Гао
Шицзячжуан
4-4-1-1
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

13'
Shihao Piao
 
25'
 
Сельнес Оле
29'
0:1
Harold Preciado
(Сельнес Оле)
40'
Jianfei Zhao
 
45'
Мурики Гильерме
(Matheus XIII)
1:1
46'
Oscar Taty Maritu
Ромуло
 
46'
Yun Yang
Yiming Yang
 
57'
Matheus XIII
2:1
76'
 
Dalun Zheng
Лин Гао
79'
Zitong Chen
Jianfei Zhao
 
80'
2:2
Yun Yang
85'
Xinyu Liu1
Jiyu Zhong
 
90'
Zihao Wang
 
90'
 
Qiang Jin
Shuai Pei

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Предыдущие игры

Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан
Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин
Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье

Последние игры между собой

Шицзячжуан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шеньчжень: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:0 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 4:1 Шицзячжуан Первая лига Китая Шеньчжень 0:1 Шицзячжуан Первая лига Китая
Шицзячжуан 1:1 Шеньчжень Первая лига Китая
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 2.65 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 1.30 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.70 1.99
  11.24 1.15 9.76

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.85 1.95 1.96 1.84 4.20 1.22 1.77 2.06 2.90 1.40 2.27 1.62 1.48 2.63 1.31 3.35 1.02 9.50 1.03 12.00
9.40 1.04 3.62 1.27 2.86 1.40 1.97 1.87 1.53 2.44 1.36 3.04 1.15 5.05
3.84 1.28 2.91 1.44 3.00 1.42 2.36 1.62 2.39 1.60 2.31 1.65 1.85 2.02 1.55 2.51 1.61 2.37 1.16 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50 1.13 5.40
3.04 1.35 2.01 1.75 1.45 2.62
3.14 1.39 2.59 1.53 2.03 1.85 1.63 2.35 1.48 2.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
4.00 1.24 2.75 1.44 1.70 2.15 1.32 3.20
3.40 1.29 2.73 1.42 1.71 2.06 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
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