Росарио Сентраль
1:0
Первый тайм: 8'
Годой Крус
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
30 Marcelo Mino
-
13 Joan Mazzaco
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
-
26 Перес ДамианПолузащитник
-
17 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Защитник
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
-
-
-
-
28 Renzo Tesuri
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
4'
1:0
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =7 -6Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Росарио Сентраль Примера А
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
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|9.20
|1.03
|7.00
|1.07
|3.05
|1.35
|—
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|2.40
|1.57
|1.96
|1.82
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.25
|3.55
|1.10
|6.10
|1.08
|7.20
|1.01
|13.00
|
|8.30
|1.03
|7.20
|1.06
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.77
|2.16
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.28
|3.54
|1.10
|6.50
|1.07
|6.70
|—
|—
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|3.20
|1.35
|2.65
|1.48
|2.25
|1.65
|1.86
|1.97
|1.64
|2.26
|1.47
|2.66
|1.41
|2.96
|1.25
|4.01
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