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  3. Аргентина: Copa Liga Profesional Zona 3
Росарио Сентраль
2:1
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
4' Гол
Pedro Ojeda
19' Желтая карточка
Marcelo Herrera1
31' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
37' Желтая карточка
Боттинелли Хонатан
62' Желтая карточка
Вильдер Картагена
1:1
66' Гол
Hugo Ezequiel Silva
2:1
85' Гол
Lucas Emanuel Gamba
90'+4
1
Josue
Ayala
20
Fernando
Torrent
14
Новаретти
Диего
33
Боттинелли
Хонатан
3
Lautaro
Blanco
11
Joel
Lopez
II
25
Pedro
Ojeda
5
Rodrigo
Villagra
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
19
Luciano
Ferreyra
23
Nelson
Martin
Ibanez
8
Gabriel
Carrasco
14
Marcelo
Herrera1
22
Gianluca
Ferrari
3
Leonel
Gonzalez
11
Jalil
Elias
26
Перес
Дамиан
17
Martin
Ojeda
5
Вильдер
Картагена
7
Victorio
Gabriel
Ramis
9
Tomas
Badaloni
Росарио Сентраль
4-4-2
Годой Крус
4-3-1-2

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15
Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль Кубок
Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Росарио Сентраль Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Боттинелли Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Gianluca Ferrari получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Marcelo Herrera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Emmanuel Ojeda бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 1.50 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 1.40 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.62 4.20
  1.17 5.73 29.55

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.20 1.03 7.00 1.07 2.48 1.50 2.40 1.57 1.96 1.82 1.45 2.62 1.36 3.00 1.03 10.00 1.10 6.10 1.02 11.00 1.01 13.00 1.03 10.00
8.30 1.03 7.20 1.06 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.38 3.04 1.28 3.54 1.10 6.50 1.07 6.70
2.40 1.57 1.97 1.86 1.50 2.58 1.32 3.32 1.51 2.54 1.34 3.20 1.69 2.18 1.50 2.57 1.29 3.50 1.15 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.78 1.97 1.18 4.50 1.10 6.30 1.15 5.00
2.88 1.42 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.40 1.08 8.10
2.60 1.49 2.13 1.72 1.65 2.25 1.49 2.66 1.76 2.08 1.46 2.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.50 1.60 2.25 1.23 3.90
3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.16 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.65 1.23
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