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Боливар
3:0
Конец матча
Аудакс Итальяно
0'
1:0
21' Гол
Victor Abrego
45' Желтая карточка
Джузино Эдриан
45' Желтая карточка
Jorge Henriquez
62' Желтая карточка
Rodrigo Holgado
2:0
69' Гол
Marcos Riquelme
83' Желтая карточка
Лабрин Карлос
3:0
90' Гол
Roberto Fernandes2
90'+8
13
Вискарра
Гильермо
8
Бехарано
Диего
3
Джузино
Эдриан
5
Гутьеррес
Луис
11
Jorge
Flores1
17
Арсэ
Хуан
Карлос
6
Мачадо
Кристиан
26
Сааведра
Эрвин
18
Рей
Альваро
7
Victor
Abrego
9
Marcos
Riquelme
12
Девекки
Хосе
28
Oliver
Rojas
3
Manuel
Fernandez
2
Лабрин
Карлос
5
Фабиан
Торрес
6
Diego
Torres
I
11
Jorge
Henriquez
4
Osvaldo
Bosso
22
Nicolas
Orellana
21
Luis
Cabrera
II
9
Rodrigo
Holgado
Боливар
Аудакс Итальяно

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marcos Riquelme 1 0.5
2. Victor Abrego 1 0.5
3. Roberto Fernandes2 1 0.5
4. Сааведра Эрвин 1 (1) 0.5
Аудакс Итальяно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodrigo Holgado 3 0.75
2. Nicolas Orellana 1 0.25
3. Jesus Ramirez 1 0.25

Карточки

Боливар
# Игрок      
1. Javier Rojas2 0 1
2. Джузино Эдриан 1 0
3. Jorge Flores1 1 0
Аудакс Итальяно
# Игрок      
1. Diego Torres I 2 0
2. Rodrigo Holgado 2 0
3. Лабрин Карлос 1 0
4. Manuel Fernandez 1 0
5. Nicolas Crovetto 1 0
6. Nicolas Orellana 1 0
7. Jorge Henriquez 1 0
8. Luis Cabrera II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боливар 0 50% (2) 0 0 25% (1) 25% (1)
 Аудакс Итальяно 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Боливар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Аудакс Итальяно 2:1 Боливар Боливар 2:3 Гуарани Асунсьон Палмейрас 5:0 Боливар Тигре 1:1 Боливар
Боливар 1:2 Палмейрас Боливар 1:1 Вильстерман Боливар 2:0 Тигре Олвейз Рэди 2:1 Боливар Гуарани Асунсьон 2:0 Боливар Боливар 0:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 2:4 Боливар Боливар 5:4 Стронгест Блуминг 2:1 Боливар Боливар 3:0 Аурора Гуабира 2:1 Боливар Боливар 4:0 Насьональ Потоси Рояль Пари 1:0 Боливар Сан-Хосе Оруро 2:5 Боливар Боливар 3:1 Муниципаль Де Винто Боливар 2:2 Рояль Пари
Аудакс Итальяно Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аудакс Итальяно 1:2 Эвертон Кильота Аудакс Итальяно 2:1 Боливар Универсидад де Чили 2:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 О'Хиггинз
Депортес Икике 2:1 Аудакс Итальяно Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:0 Курико Юнидо Универсидад Католика Чили 3:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Ла Серена Антофагаста 2:2 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 1:1 Универсидад де Консепсьон Уачипато 2:1 Аудакс Итальяно Сантьяго Уондерерс 3:3 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:0 Куско ФК Аудакс Итальяно 0:1 Палестино Унион Эспаньола 1:2 Аудакс Итальяно Куско ФК 2:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло Аудакс Итальяно 4:1 Кобресал

Последние игры между собой

Боливар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аудакс Итальяно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аудакс Итальяно 2:1 Боливар Копа Судамерикана
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Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 8.50 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.45 10.50
  1.25 6.31 10.46

Самый высокий коэффициент на матч «Боливар» – «Аудакс Итальяно» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боливар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аудакс Итальяно» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боливар» – «Аудакс Итальяно», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 12.00 1.01 3.90 1.05 5.40 1.13 1.70 2.08 2.12 1.72 2.45 1.55 2.07 1.75 1.18 4.50 1.72 2.12 1.49 2.50 1.03 10.00 1.19 4.60 1.02 11.00 1.05 8.70
11.00 1.00 5.55 1.11 5.35 1.11 2.93 1.35 2.40 1.53 1.89 1.95 1.50 2.48 1.34 2.98 1.16 4.55
3.56 1.28 2.37 1.57 1.81 2.00 1.44 2.72 1.24 3.83 1.71 2.13 1.59 2.32 1.12 5.92 1.86 1.94 1.61 2.29 1.13 5.68 1.13 5.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 2.95 1.37 1.27 3.55 1.35 3.10 1.05 8.50
3.46 1.28 3.04 1.35 1.80 1.95 1.35 3.04
3.60 1.29 2.47 1.53 1.85 1.95 2.26 1.63 1.87 1.94 1.44 2.73
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.30 1.57 1.72 2.05 1.42 2.75
4.33 1.19 2.27 1.59 1.70 2.08 1.41 2.77

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.10 1.39
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