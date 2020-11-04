Боливар
3:0
Конец матча
Аудакс Итальяно
1:0
21' ГолVictor Abrego
45' Желтая карточкаДжузино Эдриан
45' Желтая карточкаJorge Henriquez
62' Желтая карточкаRodrigo Holgado
2:0
69' ГолMarcos Riquelme
83' Желтая карточкаЛабрин Карлос
3:0
90' ГолRoberto Fernandes2
18
Рей
Альваро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рей АльвароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Рибера ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Асоге ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Juan Cataldi
-
25 Widen Rojas
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
-
12 Девекки ХосеВратарь
-
28 Oliver RojasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
Ход матча
21'
1:0
45'
45'
62'
69'
2:0
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marcos Riquelme
|1
|0.5
|2.
|Victor Abrego
|1
|0.5
|3.
|Roberto Fernandes2
|1
|0.5
|4.
|Сааведра Эрвин
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodrigo Holgado
|3
|0.75
|2.
|Nicolas Orellana
|1
|0.25
|3.
|Jesus Ramirez
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Javier Rojas2
|0
|1
|2.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|3.
|Jorge Flores1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Diego Torres I
|2
|0
|2.
|Rodrigo Holgado
|2
|0
|3.
|Лабрин Карлос
|1
|0
|4.
|Manuel Fernandez
|1
|0
|5.
|Nicolas Crovetto
|1
|0
|6.
|Nicolas Orellana
|1
|0
|7.
|Jorge Henriquez
|1
|0
|8.
|Luis Cabrera II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боливар
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Аудакс Итальяно
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Боливар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Аудакс Итальяно 2:1 Боливар Боливар 2:3 Гуарани Асунсьон Палмейрас 5:0 Боливар Тигре 1:1 Боливар
Боливар 1:2 Палмейрас Боливар 1:1 Вильстерман Боливар 2:0 Тигре Олвейз Рэди 2:1 Боливар Гуарани Асунсьон 2:0 Боливар Боливар 0:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 2:4 Боливар Боливар 5:4 Стронгест Блуминг 2:1 Боливар Боливар 3:0 Аурора Гуабира 2:1 Боливар Боливар 4:0 Насьональ Потоси Рояль Пари 1:0 Боливар Сан-Хосе Оруро 2:5 Боливар Боливар 3:1 Муниципаль Де Винто Боливар 2:2 Рояль Пари
Аудакс Итальяно Последние 20 матчей: +7 =6 -7Аудакс Итальяно 1:2 Эвертон Кильота Аудакс Итальяно 2:1 Боливар Универсидад де Чили 2:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 О'Хиггинз
Депортес Икике 2:1 Аудакс Итальяно Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:0 Курико Юнидо Универсидад Католика Чили 3:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Ла Серена Антофагаста 2:2 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 1:1 Универсидад де Консепсьон Уачипато 2:1 Аудакс Итальяно Сантьяго Уондерерс 3:3 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:0 Куско ФК Аудакс Итальяно 0:1 Палестино Унион Эспаньола 1:2 Аудакс Итальяно Куско ФК 2:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло Аудакс Итальяно 4:1 Кобресал
Последние игры между собой
Боливар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аудакс Итальяно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боливар» – «Аудакс Итальяно» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боливар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аудакс Итальяно» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боливар» – «Аудакс Итальяно», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.50
|1.01
|12.00
|1.01
|3.90
|1.05
|5.40
|1.13
|—
|—
|1.70
|2.08
|2.12
|1.72
|2.45
|1.55
|2.07
|1.75
|1.18
|4.50
|1.72
|2.12
|1.49
|2.50
|1.03
|10.00
|1.19
|4.60
|1.02
|11.00
|1.05
|8.70
|
|—
|—
|11.00
|1.00
|5.55
|1.11
|5.35
|1.11
|—
|—
|2.93
|1.35
|—
|—
|2.40
|1.53
|—
|—
|1.89
|1.95
|—
|—
|1.50
|2.48
|1.34
|2.98
|1.16
|4.55
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.56
|1.28
|2.37
|1.57
|1.81
|2.00
|1.44
|2.72
|1.24
|3.83
|1.71
|2.13
|1.59
|2.32
|1.12
|5.92
|1.86
|1.94
|1.61
|2.29
|1.13
|5.68
|—
|—
|1.13
|5.95
|—
|—