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Penarol1
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
62' Желтая карточка
Pablo Galdames II
78' Желтая карточка
Facundo Torres
85' Желтая карточка
Адриан Рикардо
89' Желтая карточка
Родригес Кристиан IV
90' Желтая карточка
Формилиано Фабрисио
90' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
0:1
90' Пенальти
Thiago Almada
90' Желтая карточка
1:1
90' Пенальти
Родригес Кристиан IV
90'+7
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
2
Формилиано
Фабрисио
24
Кагельмахер
Гари
32
Joaquin
Piquerez
21
Jesus
Trindade
7
Родригес
Кристиан
IV
27
Уррета
Хонатан
18
David
Terans
10
Facundo
Torres
8
Matias
Britos
22
Домингес
Александр
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
4
Hernan
De
La
Fuente
27
Pablo
Galdames
II
6
Гаго
Фернандо
5
Ортега
Франсиско
10
Agustin
Bouzat
19
Juan
Martin
Lucero
11
Дженсон
Лукас
Penarol1
Велес Сарсфилд

Бомбардиры внутри турнира

Penarol1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриан Рикардо 1 0.25
2. Thiago Almada 1 (1) 0.25

Карточки

Penarol1
# Игрок      
1. Matias Britos 1 0
2. Формилиано Фабрисио 1 0
3. David Terans 1 0
4. Facundo Torres 1 0
5. Joaquin Piquerez 1 0
Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Адриан Рикардо 2 0
2. Pablo Galdames II 2 0
3. Ортега Франсиско 0 1
4. Хименес Гастон 1 0
5. Абрам Луис 1 0
6. Mauro Pitton 1 0
7. Brian Ezequiel Cufre 1 0
8. Thiago Almada 1 0
9. Tobias Zarate 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Penarol1 0 0 0 0 0 0
 Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Penarol1 Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Дефенсор Спортинг 2:1 Penarol1 Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Penarol1 1:2 River Plate1
Феникс 0:0 Penarol1 Penarol1 2:1 Атлетико Прогресо Penarol1 3:0 Коло-Коло Вильстерман 3:1 Penarol1 Пласа Колония 1:3 Penarol1 Коло-Коло 2:1 Penarol1 Penarol1 0:0 Атлетико Торке River Plate1 0:0 Penarol1 Penarol1 3:2 Ливерпуль Монтевидео Penarol1 0:2 Монтевидео Уондерерс Penarol1 2:0 Серро Ларго Penarol1 2:2 Рентистас Депортиво Мальдонадо 2:0 Penarol1 Penarol1 2:0 Бостон Ривер Насьональ Монтевидео 1:1 Penarol1 Penarol1 1:0 Вильстерман
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Penarol1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Сарсфилд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Копа Судамерикана
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Уррета Хонатан уходит с поля. Браво Кристиан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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