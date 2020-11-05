Penarol1
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
62' Желтая карточкаPablo Galdames II
78' Желтая карточкаFacundo Torres
85' Желтая карточкаАдриан Рикардо
89' Желтая карточкаРодригес Кристиан IV
90' Желтая карточкаФормилиано Фабрисио
90' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
0:1
90' ПенальтиThiago Almada
1:1
90' ПенальтиРодригес Кристиан IV
18
David
Terans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sergio Nunez
-
-
-
-
-
30 Luis Acevedo
-
Главный тренер: Mario Saralegui
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
78'
85'
90'
0:1
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриан Рикардо
|1
|0.25
|2.
|Thiago Almada
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Matias Britos
|1
|0
|2.
|Формилиано Фабрисио
|1
|0
|3.
|David Terans
|1
|0
|4.
|Facundo Torres
|1
|0
|5.
|Joaquin Piquerez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Рикардо
|2
|0
|2.
|Pablo Galdames II
|2
|0
|3.
|Ортега Франсиско
|0
|1
|4.
|Хименес Гастон
|1
|0
|5.
|Абрам Луис
|1
|0
|6.
|Mauro Pitton
|1
|0
|7.
|Brian Ezequiel Cufre
|1
|0
|8.
|Thiago Almada
|1
|0
|9.
|Tobias Zarate
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Penarol1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Penarol1 Последние 20 матчей: +8 =6 -6Дефенсор Спортинг 2:1 Penarol1 Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Penarol1 1:2 River Plate1
Феникс 0:0 Penarol1 Penarol1 2:1 Атлетико Прогресо Penarol1 3:0 Коло-Коло Вильстерман 3:1 Penarol1 Пласа Колония 1:3 Penarol1 Коло-Коло 2:1 Penarol1 Penarol1 0:0 Атлетико Торке River Plate1 0:0 Penarol1 Penarol1 3:2 Ливерпуль Монтевидео Penarol1 0:2 Монтевидео Уондерерс Penarol1 2:0 Серро Ларго Penarol1 2:2 Рентистас Депортиво Мальдонадо 2:0 Penarol1 Penarol1 2:0 Бостон Ривер Насьональ Монтевидео 1:1 Penarol1 Penarol1 1:0 Вильстерман
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =7 -5Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте
Последние игры между собой
Penarol1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Сарсфилд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0