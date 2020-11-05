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Депортиво Кали
1:0
Первый тайм: 28'
Мильонариос
0'
14' Желтая карточка
Juan Pablo Vargas
1:0
23' Гол
Hernan Menose
28'
22
David
Gonzalez1
13
Juan
Camilo
Angulo
Villegas
2
Hernan
Menose
23
Eduar
Caicedo
27
Андраде
Дарвин
20
Jhojan
Valencia
25
Andres
Colorado
30
Кайседо
Дейбер
10
Agustin
Palavecino
21
Kevin
Velasco
9
Angelo
Rodriguez
12
Морено
Хуан
13
Elvis
Perlaza
4
Breiner
Paz
5
Juan
Pablo
Vargas
18
Diego
Godoy
38
Emerson
Rodriguez
28
Stiven
Vega
22
Jhon
Duque
14
Давид
Мокуера
Силва
10
Аранго
Кристиан
17
Айрон
Дель
Валле
Депортиво Кали
Мильонариос

Ход матча

14'
 
Juan Pablo Vargas
23'
Hernan Menose
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Кали
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hernan Menose 2 0.5
2. Agustin Palavecino 2 (1) 0.5
3. Angelo Rodriguez 1 0.25
4. Jesus Arrieta 1 0.25
5. Jhon Vasquez 1 0.25
6. Andres Colorado 1 0.25
Мильонариос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давид Мокуера Силва 1 0.25
2. Аранго Кристиан 1 0.25
3. Hansel Zapata 1 0.25

Карточки

Депортиво Кали
# Игрок      
1. Jhon Vasquez 0 1
2. Juan Camilo Angulo Villegas 1 0
3. Андраде Дарвин 1 0
4. Agustin Palavecino 1 0
5. Eduar Caicedo 1 0
6. Andres Colorado 1 0
Мильонариос
# Игрок      
1. Omar Bertel 0 1
2. Elvis Perlaza 1 0
3. Diego Godoy 1 0
4. Joao Pereira I 1 0
5. Juan Pablo Vargas 1 0
6. Ricardo Marquez 1 0
7. Jorge Rengifo 1 0
8. Stiven Vega 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Депортиво Кали 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Мильонариос 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Депортиво Кали Последние 20 матчей: +10 =9 -1
Депортиво Кали 1:2 Депортес Толима Мильонариос 1:2 Депортиво Кали Индепендьенте Медельин 2:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 3:2 Санта-Фе
Депортиво Кали 3:1 Бояка Чико Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Ла Экидад Чьяпас 0:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:0 Альянса Петролера Кукута Депортиво 3:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Депортиво Кали 2:2 Депортиво Перейра Америка де Кали 1:1 Депортиво Кали Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Депортиво Кали Atletico Nacional1 2:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Патриотас 0:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Хуниор Атлетико Букараманга 0:2 Депортиво Кали
Мильонариос Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Мильонариос 3:0 Atletico Nacional1 Мильонариос 1:2 Депортиво Кали Хуниор 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:0 Патриотас
Энвигадо 1:2 Мильонариос Мильонариос 0:0 Агилас Дорадас Депортес Толима 2:2 Мильонариос Мильонариос 0:0 Атлетико Букараманга Санта-Фе 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:3 Онсе Кальдас Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Индепендьенте Медельин 1:0 Мильонариос Мильонариос 0:0 Санта-Фе Олвейз Рэди 1:0 Мильонариос Мильонариос 2:1 Бояка Чико Чьяпас 4:1 Мильонариос Мильонариос 2:0 Олвейз Рэди Мильонариос 2:2 Ла Экидад Кукута Депортиво 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:2 Депортиво Пасто

Последние игры между собой

Депортиво Кали: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Мильонариос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Мильонариос 1:2 Депортиво Кали Копа Судамерикана Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 2:1 Депортиво Кали Примера А Клаусура Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура
Мильонариос 0:0 Депортиво Кали Примера А Клаусура Депортиво Кали 2:0 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 5:1 Депортиво Кали Примера А Клаусура Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 1:1 Депортиво Кали Примера А Клаусура Депортиво Кали 1:0 Мильонариос Примера А Апертура Мильонариос 3:2 Депортиво Кали Примера А Апертура Депортиво Кали 5:1 Мильонариос Примера А Апертура Депортиво Кали 4:3 Мильонариос Лига Постобон 2 Мильонариос 1:0 Депортиво Кали Лига Постобон I Депортиво Кали 4:2 Мильонариос Лига Постобон 2 Мильонариос 0:1 Депортиво Кали Лига Постобон 2 Мильонариос 1:0 Депортиво Кали Лига Постобон 2 Мильонариос 1:1 Депортиво Кали Лига Постобон I Депортиво Кали 1:0 Мильонариос Лига Постобон I
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Hernan Menosse бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Juan Pablo Vargas получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Депортиво Кали
Ничья
Мильонариос
2.37
3.25
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.10 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.20 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.25 3.18

Самый высокий коэффициент на матч «Депортиво Кали» – «Мильонариос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Депортиво Кали» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мильонариос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Депортиво Кали» – «Мильонариос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.04 6.70 1.10 5.55 1.12 2.28 1.63 1.86 1.90 2.20 1.62 1.33 3.15 1.38 2.90 1.08 7.10 1.11 5.80 1.01 13.50 1.02 11.00
6.95 1.09 2.94 1.38 2.24 1.62 1.70 2.21 1.33 3.20 1.24 3.88 1.08 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 1.70 2.15 1.60 2.25 1.08 7.00 1.08 7.00
2.66 1.44 1.74 2.02 1.34 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.39 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00
3.32 1.30 2.27 1.59 1.54 2.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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