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Эстудиантес Мерида
0:1
Первый тайм: 41'
Кокимбо Юнидо
0'
0:1
8' Гол
Joe Abrigo
20' Желтая карточка
Jose Luis Marrufo
41'
1
Alejandro
Araque
20
Jose
Manrique
4
Henry
Plazas
13
Jose
Luis
Marrufo
3
Daniel
Linarez
7
Cristian
Flores
I
15
Cristian
Rivas
III
8
Yorwin
Lobo
10
Jesus
Manuel
Meza
27
Jose
Rivas
II
17
Armando
Araque
1
Matias
Cano
23
Victor
Gonzalez
28
Diego
Aravena
20
Raul
Osorio
27
Juan
Espinoza
21
Фернандо
Манрикуз
29
Перейра
Федерико
22
John
Salas
10
Joe
Abrigo
17
Ruben
Farfan
11
Diego
Vallejos
Эстудиантес Мерида
Кокимбо Юнидо

Ход матча

8'
0:1
Joe Abrigo
20'
Jose Luis Marrufo
 

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Мерида
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Кокимбо Юнидо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ruben Farfan 1 0.25
2. Victor Gonzalez 1 0.25
3. Diego Vallejos 1 0.25
4. Перейра Федерико 1 0.25
5. Joe Abrigo 1 0.25
6. Diego Aravena 1 0.25
7. Lautaro Palacios 1 0.25

Карточки

Эстудиантес Мерида
# Игрок      
1. Wilson Mena 1 0
2. Luz Rodriguez 1 0
3. Omar Labrador 1 0
4. Edison Penilla 1 0
Кокимбо Юнидо
# Игрок      
1. Пинилья Маурисио 1 1
2. Перейра Федерико 1 1
3. Victor Gonzalez 1 0
4. Juan Espinoza 1 0
5. Byron Saavedra 1 0
6. Joe Abrigo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстудиантес Мерида 0 0 0 0 0 0
Кокимбо Юнидо 0 0 0 33.33% (2) 50% (3) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Эстудиантес Мерида Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Эстудиантес Мерида 0:1 Депортиво Лара Минерос де Гуайяна 2:3 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:2 Депортиво Ла-Гуайра
Карабобо 2:2 Эстудиантес Мерида Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Трухильянос 1:1 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:2 Яракуянос Альянса Лима 2:2 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:3 Насьональ Монтевидео Эстудиантес Мерида 3:2 Альянса Лима Насьональ Монтевидео 1:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:1 Атлетико Каракас Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Яракуянос 2:1 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 4:0 Карабобо Португеза Акаригуа 0:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:1 Лала Каракас 5:1 Эстудиантес Мерида Каракас 1:1 Эстудиантес Мерида
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:2 Уачипато Кокимбо Юнидо 0:3 Депортес Икике Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо Арагуа 1:0 Кокимбо Юнидо Эвертон Кильота 1:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 3:0 Арагуа Антофагаста 2:1 Кокимбо Юнидо

Последние игры между собой

Эстудиантес Мерида: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кокимбо Юнидо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Jose Luis Marrufo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Joe Abrigo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Мерида
Ничья
Кокимбо Юнидо
4.60
3.70
3.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.95 3.55 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.70 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.50 3.68
  4.60 3.52 1.77

Самый высокий коэффициент на матч «Эстудиантес Мерида» – «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эстудиантес Мерида» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эстудиантес Мерида» – «Кокимбо Юнидо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.03 7.70 1.06 3.15 1.31 2.55 1.51 2.08 1.78 2.40 1.52 1.42 2.75 1.45 2.60 1.12 5.80 1.15 5.10 1.02 11.50
8.00 1.06 3.26 1.32 2.49 1.51 1.83 2.02 1.42 2.78 1.27 3.62 1.10 6.35
3.06 1.37 2.69 1.47 4.67 1.18 2.80 1.43 2.19 1.68 1.92 1.92 1.61 2.32 1.45 2.72 1.36 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.65 1.45 1.81 2.00 1.95 1.80 1.10 6.30 1.16 4.85
2.81 1.40 1.87 1.87 1.39 2.85
2.59 1.48 2.11 1.72 1.61 2.29 1.38 2.96 1.73 2.09 1.44 2.74 1.15 5.17 1.10 6.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60
3.42 1.28 2.48 1.50 1.61 2.22 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.25
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Букмекер Да Нет
3.55 1.32
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