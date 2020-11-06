Эстудиантес Мерида
0:2
Конец матча
Кокимбо Юнидо
0:1
9' ГолJoe Abrigo
21' Желтая карточкаJose Luis Marrufo
0:2
56' ГолLautaro Palacios
75' Вторая желтая карточкаJose Luis Marrufo
20
Raul
Osorio
22
John
Salas
10
Joe
Abrigo
17
Ruben
Farfan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Wilson MenaНападающий
- Нападающий
-
-
-
32 Ever Urrutia
-
-
14 Ayrton Paez
-
-
-
12 Aldair Pena
-
-
Главный тренер: Martin Brignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
10 Joe AbrigoПолузащитник
-
17 Ruben FarfanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Villagran
-
-
-
Главный тренер: Juan Ribera
Ход матча
9'
0:1
56'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lautaro Palacios
|2
|0.5
|2.
|Ruben Farfan
|1
|0.25
|3.
|Victor Gonzalez
|1
|0.25
|4.
|Diego Vallejos
|1
|0.25
|5.
|Перейра Федерико
|1
|0.25
|6.
|Joe Abrigo
|1
|0.25
|7.
|Diego Aravena
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jose Luis Marrufo
|1
|1
|2.
|Wilson Mena
|1
|0
|3.
|Luz Rodriguez
|1
|0
|4.
|Omar Labrador
|1
|0
|5.
|Edison Penilla
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пинилья Маурисио
|1
|1
|2.
|Перейра Федерико
|1
|1
|3.
|Victor Gonzalez
|1
|0
|4.
|Juan Espinoza
|1
|0
|5.
|Byron Saavedra
|1
|0
|6.
|Joe Abrigo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстудиантес Мерида
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Кокимбо Юнидо
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Эстудиантес Мерида Последние 20 матчей: +5 =4 -11Эстудиантес Мерида 0:1 Депортиво Лара Минерос де Гуайяна 2:3 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:2 Депортиво Ла-Гуайра
Карабобо 2:2 Эстудиантес Мерида Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Трухильянос 1:1 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:2 Яракуянос Альянса Лима 2:2 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 1:3 Насьональ Монтевидео Эстудиантес Мерида 3:2 Альянса Лима Насьональ Монтевидео 1:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:1 Атлетико Каракас Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Яракуянос 2:1 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 4:0 Карабобо Португеза Акаригуа 0:0 Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида 2:1 Лала Каракас 5:1 Эстудиантес Мерида Каракас 1:1 Эстудиантес Мерида
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:2 Уачипато Кокимбо Юнидо 0:3 Депортес Икике Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо Арагуа 1:0 Кокимбо Юнидо Эвертон Кильота 1:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 3:0 Арагуа Антофагаста 2:1 Кокимбо Юнидо
Последние игры между собой
Эстудиантес Мерида: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кокимбо Юнидо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эстудиантес Мерида» – «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эстудиантес Мерида» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эстудиантес Мерида» – «Кокимбо Юнидо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.50
|1.03
|7.70
|1.06
|3.55
|1.27
|—
|—
|2.55
|1.51
|2.08
|1.78
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.12
|5.80
|1.04
|9.00
|1.02
|11.50
|
|—
|—
|8.00
|1.06
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.49
|1.51
|—
|—
|1.83
|2.02
|—
|—
|1.42
|2.78
|—
|—
|1.27
|3.62
|1.10
|6.35
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.53
|1.29
|2.91
|1.40
|2.26
|1.64
|1.72
|2.12
|1.10
|6.44
|1.68
|2.20
|1.31
|3.37
|1.22
|4.23
|1.36
|3.12
|—
|—
|—
|—
|—
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