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Байя
4:0
Второй тайм: 71'
Мелгар
0'
1:0
12' Гол
Fessin
2:0
20' Гол
Gregore
3:0
34' Гол
Fessin
4:0
35' Гол
Gilberto IV
61' Желтая карточка
Alec Deneumostier
71'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
4
Jose
Ferreira
6
Juninho
Capixaba
26
Gregore
5
Mendes
Elias
II
70
Fessin
10
Daniel
XII
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
12
Каседа
Карлос
29
Pedro
Ibanez
6
Paolo
Fuentes
15
Alec
Deneumostier
23
Paolo
Reyna
19
Walter
Tandazo
8
Мигес
Пабло
7
Joel
Amoroso
10
Хоэль
Санчес
14
Видалес
Хонни
9
Othoniel
Arce
Байя
Мелгар

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 4 (1) 1
2. Jose Elber 2 0.5
3. Fessin 2 0.5
4. Gregore 2 0.5
Мелгар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоэль Санчес 1 0.25
2. Othoniel Arce 1 0.25

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Артур IV 1 0
2. Daniel XII 1 0
3. Juninho Capixaba 1 0
4. Gregore 1 0
Мелгар
# Игрок      
1. Carlos Neyra 3 0
2. Othoniel Arce 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 16.67% (1) 0 66.67% (4) 16.67% (1) 0 0
 Мелгар 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя
Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс
Мелгар Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мелгар 0:4 Альянса Лима Аякучо 2:0 Мелгар Мелгар 1:0 Байя Куско ФК 3:1 Мелгар
Депортиво Мунисипаль 1:2 Мелгар Мелгар 3:0 Атлетико Грау Карлос Мануччи 1:1 Мелгар Мелгар 0:0 Аякучо Депортиво Ллакуабамба 1:1 Мелгар Мелгар 1:0 Альянса Универсидад Сенсьяно 3:1 Мелгар Мелгар 1:1 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 0:2 Мелгар Мелгар 2:2 Альянса Лима Спорт Бойз 1:0 Мелгар Мелгар 0:2 Карлос Стейн Универсидад Сезар-Вальехо 0:0 Мелгар Мелгар 1:0 Спорт Уанкайо Универсидад Кахамарка 1:1 Мелгар Куско ФК 3:1 Мелгар

Последние игры между собой

Байя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мелгар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мелгар 1:0 Байя Копа Судамерикана
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Fessin бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Gregore бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Fessin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Мелгар
1.19
6.42
17.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 6.20 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 6.35 14.50
  1.17 6.42 17.00

Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Мелгар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мелгар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Мелгар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5
12.50 1.01 10.50 1.03 3.95 1.21 3.30 1.31 2.15 1.70 2.10 1.70 1.93 1.87 1.70 2.15 2.60 1.45 1.21 4.10 2.30 1.57 1.05 8.20 1.25 3.65 1.04 9.00
11.50 1.02 4.20 1.21 3.32 1.31 2.21 1.70 1.71 2.09 1.46 2.64 1.22 4.10
4.40 1.22 3.25 1.33 2.85 1.42 2.28 1.63 1.98 1.85 1.75 2.10 1.51 2.55 3.19 1.34 2.42 1.56 2.12 1.72 1.82 2.01 1.60 2.34 4.49 1.19 3.75 1.26 2.99 1.38 2.07 1.76 1.72 2.13 1.50 2.58 1.28 3.60 1.32 3.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.10 1.35 2.23 1.65 1.51 2.45 1.18 4.50 1.75 2.05 1.10 6.00
3.32 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40
2.77 1.43 2.28 1.61 1.79 2.02 1.49 2.57 1.35 3.10 1.21 4.13 1.51 2.50 1.29 3.44
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.32 1.86 1.91 1.38 2.90
3.14 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Букмекер Да Нет
6.75 1.12
Букмекер Да Нет
4.90 1.19
Где смотреть матч Байя 4:0 Мелгар онлайн

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