1:0
12' ГолFessin
2:0
20' ГолGregore
3:0
34' ГолFessin
4:0
35' ГолGilberto IV
61' Желтая карточкаAlec Deneumostier
26
Gregore
70
Fessin
10
Daniel
XII
29
Pedro
Ibanez
23
Paolo
Reyna
10
Хоэль
Санчес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
-
70 FessinПолузащитник
-
10 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Зе КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
11 РоссиНападающий
-
-
-
39 Saldanha
-
-
16 Ronaldo VI
-
-
36 Ramon1
-
44 Anderson IV
-
30 Mateus Claus
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Pedro IbanezЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Paolo ReynaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Авила ИрвенНападающий
-
31 Matias Lazo
-
34 Yimy Gamero
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Franco Navarro
Ход матча
12'
1:0
20'
2:0
34'
3:0
35'
4:0
58'
64'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|4 (1)
|1
|2.
|Jose Elber
|2
|0.5
|3.
|Fessin
|2
|0.5
|4.
|Gregore
|2
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоэль Санчес
|1
|0.25
|2.
|Othoniel Arce
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Артур IV
|1
|0
|2.
|Daniel XII
|1
|0
|3.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|4.
|Gregore
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Carlos Neyra
|3
|0
|2.
|Othoniel Arce
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|16.67% (1)
|0
|66.67% (4)
|16.67% (1)
|0
|0
|Мелгар
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя
Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс
Мелгар Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мелгар 0:4 Альянса Лима Аякучо 2:0 Мелгар Мелгар 1:0 Байя Куско ФК 3:1 Мелгар
Депортиво Мунисипаль 1:2 Мелгар Мелгар 3:0 Атлетико Грау Карлос Мануччи 1:1 Мелгар Мелгар 0:0 Аякучо Депортиво Ллакуабамба 1:1 Мелгар Мелгар 1:0 Альянса Универсидад Сенсьяно 3:1 Мелгар Мелгар 1:1 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 0:2 Мелгар Мелгар 2:2 Альянса Лима Спорт Бойз 1:0 Мелгар Мелгар 0:2 Карлос Стейн Универсидад Сезар-Вальехо 0:0 Мелгар Мелгар 1:0 Спорт Уанкайо Универсидад Кахамарка 1:1 Мелгар Куско ФК 3:1 Мелгар
Последние игры между собой
Байя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мелгар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Мелгар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мелгар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Мелгар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|
|12.50
|1.01
|10.50
|1.03
|3.95
|1.21
|—
|—
|3.30
|1.31
|2.15
|1.70
|2.10
|1.70
|1.93
|1.87
|1.70
|2.15
|—
|—
|2.60
|1.45
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|2.30
|1.57
|—
|—
|1.05
|8.20
|—
|—
|1.25
|3.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.04
|9.00
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.21
|1.70
|—
|—
|1.71
|2.09
|—
|—
|1.46
|2.64
|—
|—
|1.22
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.40
|1.22
|3.25
|1.33
|2.85
|1.42
|2.28
|1.63
|1.98
|1.85
|1.75
|2.10
|1.51
|2.55
|3.19
|1.34
|2.42
|1.56
|2.12
|1.72
|1.82
|2.01
|1.60
|2.34
|4.49
|1.19
|3.75
|1.26
|2.99
|1.38
|2.07
|1.76
|1.72
|2.13
|1.50
|2.58
|1.28
|3.60
|1.32
|3.33
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.51
|2.45
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.75
|2.05
|—
|—
|1.10
|6.00
|
|3.32
|1.30
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.53
|2.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.77
|1.43
|2.28
|1.61
|1.79
|2.02
|1.49
|2.57
|1.35
|3.10
|1.21
|4.13
|—
|—
|1.51
|2.50
|1.29
|3.44
|—
|—