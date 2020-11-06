Хуниор
0:0
Второй тайм: 69'
Пласа Колония
19' Желтая карточкаAgustin Miranda
30' Желтая карточкаLeonardo Pico
45' Желтая карточкаHaibrany Ruiz Diaz
60' Желтая карточкаФакундо Пирис
67' Желтая карточкаMario Risso
23
Mario
Risso
14
Facundo
Kidd
22
Leonai
30
Yvo
Calleros
25
Leandro
Suhr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Fabian Angel
-
-
-
28 Edwin Cetre
-
-
Главный тренер: Luis Perea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Mario RissoЗащитник
- Защитник
-
14 Facundo KiddЗащитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Yvo CallerosПолузащитник
- Нападающий
-
25 Leandro SuhrНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Силва ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
31 Guido Verdun
-
-
-
34 Elias Oyola
-
Ход матча
19'
30'
60'
67'
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутьеррес Теофило
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Waller
|2
|0.5
|2.
|Ramiro Quintana
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Leonardo Pico
|1
|0
|2.
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ramiro Quintana
|1
|1
|2.
|Haibrany Ruiz Diaz
|2
|0
|3.
|Mario Risso
|1
|0
|4.
|Juan Mascia
|1
|0
|5.
|Nicolas Dibble
|1
|0
|6.
|Matias Caseras
|1
|0
|7.
|Facundo Waller
|1
|0
|8.
|Facundo Kidd
|1
|0
|9.
|Agustin Miranda
|1
|0
|10.
|Leandro Suhr
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хуниор
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Пласа Колония
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Хуниор Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кукута Депортиво 1:4 Хуниор Пласа Колония 0:1 Хуниор Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор
Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто Патриотас 0:0 Хуниор Хуниор 0:2 Барселона Гуаякиль Энвигадо 1:0 Хуниор Хуниор 4:1 Индепендьенте дель Валле Хуниор 2:1 Агилас Дорадас Барселона Гуаякиль 1:2 Хуниор Америка де Кали 0:2 Хуниор Хуниор 1:2 Америка де Кали Индепендьенте дель Валле 3:0 Хуниор Атлетико Букараманга 1:1 Хуниор Хуниор 1:2 Фламенго Хуниор 3:2 Чьяпас
Пласа Колония Последние 20 матчей: +4 =7 -9Пласа Колония 0:1 Хуниор Атлетико Прогресо 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 0:3 Серро Ларго Пласа Колония 1:1 Атлетико Торке
River Plate1 1:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:3 Penarol1 Монтевидео Уондерерс 1:2 Пласа Колония Пласа Колония 1:3 Серро Ларго Рентистас 2:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:2 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 0:0 Насьональ Монтевидео Данубио 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 2:0 Дефенсор Спортинг Серро 1:0 Пласа Колония Пласа Колония 1:1 Феникс Пласа Колония 3:0 Самора Атлетико Прогресо 2:2 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пласа Колония Самора 1:0 Пласа Колония
Последние игры между собой
Хуниор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пласа Колония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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