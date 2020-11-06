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Атлетико Тукуман
1:1
Второй тайм: 73'
Индепендьенте
0'
0:1
20' Гол
Ромеро Сильвио
1:1
40' Гол
Leonardo Heredia
43' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
73'
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Gustavo
Toledo
6
Mauro
Osores
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
7
Муссис
Франко
10
Leonardo
Heredia
26
Мелано
Лукас
22
Javier
Fabian
Toledo
20
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
22
Lucas
Daniel
Romero
19
Эрнандес
Пабло
II
11
Jony
Menendez
7
Роа
Андрес
Фелипе
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Атлетико Тукуман
Индепендьенте

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leonardo Heredia 1 0.5
Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 2 (1) 0.5
2. Leandro Miguel Fernandez 1 0.25

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Ramiro Carrera 1 1
2. Javier Fabian Toledo 1 0
3. Муссис Франко 1 0
Индепендьенте
# Игрок      
1. Санчес-Миньо Хуан 1 1
2. Lucas Daniel Romero 2 0
3. Бустос Фабрисио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 0
 Индепендьенте 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба
Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Суперлига Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Суперлига
Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман Кубок Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Примера Индепендьенте 1:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 3:1 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:4 Индепендьенте Примера А
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Прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Индепендьенте
3.46
2.30
3.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 2.30 2.65
  3.46 2.19 3.13

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Тукуман» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Тукуман» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
7.40 1.07 5.70 1.13 5.50 1.12 2.10 1.74 1.77 2.05 3.45 1.27 1.27 3.50 1.60 2.20 1.06 7.80 1.16 4.85 1.01 15.50
7.38 1.10 3.10 1.36 2.42 1.56 2.11 1.74 4.34 1.21 2.77 1.44 3.12 1.36 2.63 1.48 2.13 1.72 1.72 2.13 1.52 2.53 1.34 3.22 1.17 4.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.60 1.59 2.30 1.60 2.25 1.06 7.80 1.07 7.25
2.09 1.74 1.73 2.10 1.36 3.05 1.25 3.81 1.53 2.47 1.30 3.39
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.23 1.59 1.52 2.41 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте онлайн

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