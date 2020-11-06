Атлетико Тукуман
1:1
Конец матча
Индепендьенте
0:1
20' ГолРомеро Сильвио
1:1
40' ГолLeonardo Heredia
43' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
86' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
88' Желтая карточкаРомеро Сильвио
90' Желтая карточкаМатиас Алустиза
26
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Kevin Isa
-
-
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Alan Sonora
-
-
-
31 Gonzalo Asis
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
20'
0:1
40'
1:1
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Leonardo Heredia
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Сильвио
|2 (1)
|0.5
|2.
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ramiro Carrera
|1
|1
|2.
|Матиас Алустиза
|1
|0
|3.
|Javier Fabian Toledo
|1
|0
|4.
|Муссис Франко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|2.
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|3.
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|4.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|5.
|Бустос Фабрисио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Индепендьенте
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +6 =7 -7Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба
Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман Кубок Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Копа Судамерикана Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Примера Индепендьенте 1:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 3:1 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:4 Индепендьенте Примера А
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Тукуман» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Тукуман» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.40
|1.07
|5.70
|1.13
|—
|—
|5.50
|1.12
|—
|—
|2.10
|1.74
|1.77
|2.05
|1.18
|4.55
|—
|—
|1.27
|3.50
|—
|—
|1.60
|2.20
|—
|—
|1.06
|7.80
|1.16
|4.85
|1.01
|15.50
|
|7.38
|1.10
|—
|—
|3.10
|1.36
|2.42
|1.56
|2.11
|1.74
|4.34
|1.21
|2.77
|1.44
|1.77
|2.06
|1.49
|2.63
|1.20
|4.41
|1.15
|5.36
|1.52
|2.53
|1.34
|3.22
|1.17
|4.96
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