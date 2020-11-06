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Университатя Крайова
0:1
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
0:1
30' Пенальти
Daniel Popa III
48' Желтая карточка
Mihai Aioani
75' Желтая карточка
Cristian Negut
90'+6
13
Пильячелли
Мирко
39
Ionut
Mitran
23
Мариус
Марсел
Константин
26
Ака
Стефан
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
33
Mihai
Capatana
17
Баярам
Штефан
20
Тудорие
Александру
14
Офусу
Риги
25
Mihai
Aioani
98
Tiberio
Capusa
17
Пициан
Андрей
66
Paul
Iacob
48
Fomba
Bourama
20
Cristian
Negut
8
Marco
Dulca
22
Раца
Вадим
80
Denis
Dumitrascu
19
Daniel
Popa
III
11
Флоря
Константин
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кольич Элвир 6 0.6
2. Чикылдэу Александру 4 (2) 0.4
3. Банку Никусор 2 0.2
4. Бэрбуц Кристиан 1 0.1
5. Иван Андрей 1 0.1
6. Нистор Дан 0 0
7. Stefan Vladoiu 0 0
8. Михэйлэ Валентин 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 2 0.2
2. Daniel Popa III 2 (1) 0.2
3. Раца Вадим 1 0.1
4. Бериша Вальмир 1 (1) 0.1
5. Cristian Negut 0 0
6. Tomas Diaz2 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 2 0
2. Бэрбуц Кристиан 2 0
3. Чикылдэу Александру 2 0
4. Нистор Дан 1 0
5. Stefan Vladoiu 1 0
6. Бик Овидиу 1 0
7. Баярам Штефан 1 0
8. Ionut Mitran 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Denis Dumitrascu 2 1
2. Daniel Popa III 3 0
3. Paul Iacob 1 1
4. Флоря Константин 2 0
5. Раца Вадим 2 0
6. Franck Yameogo 2 0
7. Mihai Aioani 2 0
8. Cristian Negut 2 0
9. Cornel Dinu 2 0
10. Tomas Diaz2 2 0
11. Пициан Андрей 1 0
12. Marco Dulca 1 0
13. Adrian Ionita 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1)
Киндия Тырговиште 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени
Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест Комуна Реча 3:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Дунэря Кэлэраши Университатя Крайова 4:1 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:0 Астра Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Университатя Крайова Тироль 1:3 Университатя Крайова
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Товарищеские матчи Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 3:1 Университатя Крайова Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 8 0 2 14 - 5 24
2. ФКСБ 9 7 0 2 24 - 9 21
3. ЧФР Клуж 9 5 3 1 10 - 5 18
4. Академика Клинчени 10 4 4 2 10 - 6 16
5. Сепси 9 4 3 2 12 - 8 15
6. УТА Арад 9 3 5 1 10 - 8 14
7. Киндия Тырговиште 10 4 2 4 6 - 7 14
8. Ботошани 9 3 2 4 14 - 13 11
9. Вииторул Констанца 8 2 4 2 13 - 14 10
10. Газ-Метан Медиаш 9 3 1 5 12 - 13 10
11. Волунтари 9 3 1 5 10 - 13 10
12. Германнштадт 9 2 4 3 10 - 14 10
13. КСМ Политехника Яссы 8 3 0 5 12 - 22 9
14. Арджеш 9 2 2 5 9 - 15 8
15. Динамо Бухарест 8 1 2 5 7 - 11 5
16. Астра 9 1 1 7 9 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 41.00 6.50 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 7.50 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.54 4.90
  12.77 3.46 1.45

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.00 1.15 6.40 1.10 1.14 5.20 2.18 1.68 1.84 1.96 1.20 4.20 1.69 2.17 1.30 3.30 1.14 5.20 1.07 7.20 1.05 8.50 1.02 14.50
7.60 1.05 6.35 1.08 2.81 1.40 2.16 1.68 1.67 2.30 1.31 3.38 1.21 4.10 1.06 7.30 1.04 7.90 1.00 11.25
8.04 1.10 3.34 1.34 1.95 1.91 1.60 2.40 1.25 3.99 1.18 5.02 1.54 2.55 1.36 3.22 1.19 4.90 1.36 3.24 1.22 4.61 1.10 8.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 1.69 2.17 1.07 7.50 1.08 7.10
2.64 1.47 1.72 2.10 1.34 3.20 1.08 7.30 1.06 8.70
2.27 1.66 1.87 2.00 1.44 2.85 1.29 3.63 1.44 2.84 1.25 4.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.60 1.53 2.39 1.19 4.30
3.32 1.32 2.21 1.65 1.53 2.47 1.18 4.70 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 1.70
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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