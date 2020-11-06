Университатя Крайова
0:1
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
Киндия Тырговиште
0:1
30' ПенальтиDaniel Popa III
48' Желтая карточкаMihai Aioani
75' Желтая карточкаCristian Negut
39
Ionut
Mitran
26
Ака
Стефан
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
14
Офусу
Риги
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Ionut MitranЗащитник
- Защитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
-
2 Папп ПолЗащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan MamutНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
30'
0:1
48'
75'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кольич Элвир
|6
|0.6
|2.
|Чикылдэу Александру
|4 (2)
|0.4
|3.
|Банку Никусор
|2
|0.2
|4.
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0.1
|5.
|Иван Андрей
|1
|0.1
|6.
|Нистор Дан
|0
|0
|7.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|8.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|2
|0.2
|2.
|Daniel Popa III
|2 (1)
|0.2
|3.
|Раца Вадим
|1
|0.1
|4.
|Бериша Вальмир
|1 (1)
|0.1
|5.
|Cristian Negut
|0
|0
|6.
|Tomas Diaz2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|2
|0
|2.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|3.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|4.
|Нистор Дан
|1
|0
|5.
|Stefan Vladoiu
|1
|0
|6.
|Бик Овидиу
|1
|0
|7.
|Баярам Штефан
|1
|0
|8.
|Ionut Mitran
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Denis Dumitrascu
|2
|1
|2.
|Daniel Popa III
|3
|0
|3.
|Paul Iacob
|1
|1
|4.
|Флоря Константин
|2
|0
|5.
|Раца Вадим
|2
|0
|6.
|Franck Yameogo
|2
|0
|7.
|Mihai Aioani
|2
|0
|8.
|Cristian Negut
|2
|0
|9.
|Cornel Dinu
|2
|0
|10.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|11.
|Пициан Андрей
|1
|0
|12.
|Marco Dulca
|1
|0
|13.
|Adrian Ionita
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|Киндия Тырговиште
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +15 =3 -2Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени
Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест Комуна Реча 3:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Дунэря Кэлэраши Университатя Крайова 4:1 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:0 Астра Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Университатя Крайова Тироль 1:3 Университатя Крайова
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =3 -11Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|8
|0
|2
|14 - 5
|24
|2.
|ФКСБ
|9
|7
|0
|2
|24 - 9
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|4.
|Академика Клинчени
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|6.
|УТА Арад
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|Киндия Тырговиште
|10
|4
|2
|4
|6 - 7
|14
|8.
|Ботошани
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|9.
|Вииторул Констанца
|8
|2
|4
|2
|13 - 14
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|11.
|Волунтари
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|12.
|Германнштадт
|9
|2
|4
|3
|10 - 14
|10
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|8
|3
|0
|5
|12 - 22
|9
|14.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|16.
|Астра
|9
|1
|1
|7
|9 - 19
|4
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.00
|1.15
|6.40
|1.10
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.84
|1.96
|1.20
|4.20
|1.69
|2.17
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.07
|7.20
|1.05
|8.50
|1.02
|14.50
|
|7.60
|1.05
|6.35
|1.08
|—
|—
|2.81
|1.40
|—
|—
|2.16
|1.68
|—
|—
|1.67
|2.30
|—
|—
|1.31
|3.38
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.06
|7.30
|1.04
|7.90
|1.00
|11.25
|
|8.04
|1.10
|—
|—
|3.34
|1.34
|1.95
|1.91
|1.60
|2.40
|1.25
|3.99
|1.18
|5.02
|1.54
|2.55
|1.36
|3.22
|1.19
|4.90
|1.36
|3.24
|1.22
|4.61
|—
|—
|1.10
|8.03
|—
|—