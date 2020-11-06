Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Киндия Тырговиште вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновлен

96' Ох, нехорошо это выглядит. Tiberiu Capusa получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

95' Tiberiu Capusa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Иван Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Как он промахнулся? Cristian Negut имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

94' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

93' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

92' Отличные скиллы показывает Иван Андрей , обводя своих соперников

92' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Tiberiu Capusa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Костя Михай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

86' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Fomba Bourama получил травму и заменен. Marius Martac выходит на поле.

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Fomba Bourama на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Paul Iacob выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Marco Dulca выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

75' Cristian Negut получает желтую карточку за нырок

75' Cristian Negut упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

75' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

74' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Ivan Mamut видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

70' Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Paul Iacob выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

69' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

68' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Матч возобновлен

64' Fomba Bourama на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

62' Tiberiu Capusa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Отличная возможность! Ivan Mamut упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

62' Mihai Aioani отбил мяч на угловой после удара Ivan Mamut из штрафной площади.

61' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Офусу Риги уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

59' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Tiberiu Capusa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ака Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

55' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хорошую попытку сделал Daniel Popa . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Судье надоело, что Mihai Aioani тянет время и он наказал его горчичником

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля