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Цзянсу Сунин
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
6' Желтая карточка
Хуань Фу
36'
1
Chao
Gu
27
Boyu
Yang
13
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
2
Ли
Ан
29
Cheng
Zhang2
16
Tianyi
Gao
22
Си
У
33
Мубарак
Вакасо
7
Jing
Luo
10
Тейшейра
Алекс
23
Eder1
12
Wei
Chen2
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
4
Шэньчао
Ван
19
Муй
Аарон
8
Оскар
дос
Сантос
16
Muzepper
Mirahmetjan
10
Халк
Живанилдо
7
Арнаутович
Марко
11
Вэньцзюнь
Люй
Цзянсу Сунин
3-5-2
Шанхай СИПГ
4-3-3

Ход матча

6'
 
Хуань Фу

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантини Иван 1 0.33
2. Тейшейра Алекс 1 0.33
3. Jing Luo 0 0
4. Eder1 0 0
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халк Живанилдо 1 (1) 0.33

Карточки

Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Тейшейра Алекс 1 0
2. Мубарак Вакасо 1 0
3. Ли Ан 1 0
4. Yun Zhou 1 0
5. Abduhamit Abdugheni 1 0
6. Eder1 1 0
Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Арнаутович Марко 1 0
2. Оскар дос Сантос 1 0
3. Шэньчао Ван 1 0
4. Хуэй-Кан Цай 1 0
5. Хуань Фу 1 0
6. Wei Chen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цзянсу Сунин 100% (2) 0 0 0 0 0
 Шанхай СИПГ 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -
Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -
Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Цзянсу Сунин: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Шанхай СИПГ: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига
Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Лига чемпионов АФК Цзянсу Сунин 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:4 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 4:1 Шанхай СИПГ Первая лига Китая Шанхай СИПГ 0:2 Цзянсу Сунин Первая лига Китая
1/4 финала
3 Шаньдун Лунэн
4 Бэйцзин Гоань
1 Хэбей Форчун
8 Гуанчжоу Эвергранд
1 Чуньцинь Лифан
2 Цзянсу Сунин
5 Шанхай Шэньхуа
6 Шанхай СИПГ
1/2 финала
0 Бэйцзин Гоань
0 Гуанчжоу Эвергранд
0 Цзянсу Сунин
0 Шанхай СИПГ
Финал
?
?
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цзянсу Сунин
Ничья
Шанхай СИПГ
3.60
3.44
2.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.20 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.00 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.44 2.27
  3.79 2.63 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «Цзянсу Сунин» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цзянсу Сунин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цзянсу Сунин» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.13 4.44 1.20 2.22 1.65 1.65 2.22 1.87 1.97 1.38 3.00 1.15 5.30 1.12 6.10 1.08 7.30 1.07 7.80 1.01 13.50
8.00 1.06 6.55 1.10 2.82 1.41 2.13 1.68 1.71 2.39 1.30 3.40 1.22 3.98 1.07 7.80 1.06 8.60 1.00 15.75
4.45 1.22 3.15 1.37 2.25 1.68 1.88 1.98 1.63 2.33 1.39 3.06 1.76 2.11 1.25 4.05 1.48 2.76 1.20 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.18 1.16 5.10 1.09 7.20 1.08 7.10
2.65 1.44 1.69 2.09 1.34 3.10 1.07 7.20 1.05 8.20
1.49 2.70 1.28 3.78 1.59 2.42 1.38 3.10 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.57 1.57 2.50 1.21 4.10
3.32 1.30 2.18 1.64 1.51 2.45 1.17 4.65 1.12 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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