Цзянсу Сунин
1:1
Конец матча
Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
Шанхай СИПГ
6' Желтая карточкаХуань Фу
1:0
55' ГолТейшейра Алекс
69' Красная карточкаMuzepper Mirahmetjan
70' Желтая карточкаХалк Живанилдо
80' Желтая карточкаTianyi Gao
1:1
81' Гол в свои воротаCheng Zhang2
1
Chao
Gu
27
Boyu
Yang
2
Ли
Ан
29
Cheng
Zhang2
16
Tianyi
Gao
22
Си
У
7
Jing
Luo
23
Eder1
12
Wei
Chen2
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
23
Хуань
Фу
19
Муй
Аарон
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
29 Cheng Zhang2Полузащитник
-
16 Tianyi GaoПолузащитник
-
22 Си УПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Jing LuoПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чжан ЯньВратарь
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
-
24 Xiang JiПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сантини ИванНападающий
-
-
41 Jiawei Li
-
38 Zhiwei Xie
-
-
42 Yuxi Qi
-
-
-
Главный тренер: Космин Олароиу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Wei Chen2Вратарь
- Защитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
-
23 Хуань ФуПолузащитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
24 Wenjie Lei
-
-
17 Binbin Chen
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
55'
1:0
70'
80'
81'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тейшейра Алекс
|2
|0.67
|2.
|Сантини Иван
|1
|0.33
|3.
|Eder1
|0
|0
|4.
|Jing Luo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|2.
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|3.
|Ли Ан
|1
|0
|4.
|Yun Zhou
|1
|0
|5.
|Tianyi Gao
|1
|0
|6.
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|7.
|Eder1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Muzepper Mirahmetjan
|0
|1
|2.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|3.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|4.
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|5.
|Шэньчао Ван
|1
|0
|6.
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|7.
|Хуань Фу
|1
|0
|8.
|Wei Chen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цзянсу Сунин
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Цзянсу Сунин: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Шанхай СИПГ: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Лига чемпионов АФК Цзянсу Сунин 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:4 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 4:1 Шанхай СИПГ Первая лига Китая Шанхай СИПГ 0:2 Цзянсу Сунин Первая лига Китая
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Цзянсу Сунин» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цзянсу Сунин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цзянсу Сунин» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.87
|1.97
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.03
|12.00
|1.08
|7.30
|1.07
|7.80
|1.01
|13.50
|
|8.00
|1.06
|—
|—
|6.55
|1.10
|—
|—
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.13
|1.68
|—
|—
|1.71
|2.39
|—
|—
|1.30
|3.40
|1.22
|3.98
|1.07
|7.80
|1.06
|8.60
|1.00
|15.75
|
|2.69
|1.49
|2.25
|1.68
|1.81
|2.06
|1.53
|2.56
|2.00
|1.86
|1.64
|2.31
|1.29
|3.71
|1.76
|2.11
|1.20
|4.48
|1.48
|2.76
|—
|—
|1.20
|4.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—