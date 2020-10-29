Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Wei Chen взял и забрал мяч на выходе

92' Вэньцзюнь Люй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Wei Chen взял и забрал мяч на выходе

87' Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Миранда делает длинную передачу вперед

87' Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Миранда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Плохо сыграл Ян Бо Ю - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Миранда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Г О О О О Л - Cheng Zhang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

80' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Судье надоело, что Tianyi Gao тянет время и он наказал его горчичником

78' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Tianyi Gao получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Tianyi Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Миранда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Мубарак Вакасо из команды Цзянсу Сунин направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

74' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

72' Матч возобновлен

71' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

70' Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Рефери не любит споров - именно за это Халк Живанилдо сейчас получил желтую

67' Плохо сыграл Tianyi Gao - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Ян Бо Ю получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Ян Бо Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Си У . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

59' Миранда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

58' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Цзянсу Сунин будет все-таки засчитан.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля