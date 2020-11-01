Мариехамн
Позже
Стадион: Виклоф Холдинг Арена
ХИК
27
Тайми
Калле
25
Yanga
Baliso
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
11
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Тайми КаллеПолузащитник
-
25 Yanga BalisoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lukas Syberyjski
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Риски РоопеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
88 Pyry Hannola
-
31 Hugo Keto
-
Главный тренер: Toni Koskela
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адеми Альбион
|13 (3)
|0.65
|2.
|Panagiotis Makrillos
|4
|0.2
|3.
|Gustaf Backaliden
|3 (1)
|0.15
|4.
|Пелвас Аксели
|3
|0.15
|5.
|Riku Sjoeroos
|1
|0.05
|6.
|Joel Karlstroem
|1
|0.05
|7.
|Frans Groenlund
|1
|0.05
|8.
|Dmitry Bilonog1
|1
|0.05
|9.
|Мяенпяя Нийло
|0
|0
|10.
|Aapo Maeenpaeae
|0
|0
|11.
|Maximo Tolonen
|0
|0
|12.
|Сумусало Микко
|0
|0
|13.
|Тайми Калле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|14
|0.7
|2.
|Вяйринен Тим
|8 (1)
|0.4
|3.
|Хасани Феран
|5 (3)
|0.25
|4.
|Риски Рику
|4
|0.2
|5.
|Танака Атому
|4
|0.2
|6.
|Шуллер Расмус
|3 (1)
|0.15
|7.
|Лингман Лукас
|2
|0.1
|8.
|David Browne II
|2
|0.1
|9.
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|10.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.05
|11.
|Kai Meriluoto
|1
|0.05
|12.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|13.
|Алхо Николай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мяенпяя Нийло
|5
|0
|2.
|Panagiotis Makrillos
|5
|0
|3.
|Бувалда Робин
|4
|0
|4.
|Сумусало Микко
|3
|0
|5.
|Lassi Jarvenpaa
|3
|0
|6.
|Frankline Chinaecherem
|3
|0
|7.
|Пелвас Аксели
|2
|0
|8.
|Лаасконен Йоханнес
|2
|0
|9.
|Тайми Калле
|2
|0
|10.
|Gustaf Backaliden
|2
|0
|11.
|Aapo Maeenpaeae
|1
|0
|12.
|Riku Sjoeroos
|1
|0
|13.
|Alain Ebwelle
|1
|0
|14.
|Tarik Hamza
|1
|0
|15.
|Dmitry Bilonog1
|1
|0
|16.
|Yanga Baliso
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|5
|0
|2.
|Лингман Лукас
|4
|0
|3.
|Алхо Николай
|3
|0
|4.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Хасани Феран
|2
|0
|6.
|Риски Рику
|2
|0
|7.
|Остоич Иван
|2
|0
|8.
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|9.
|Танака Атому
|1
|0
|10.
|Шуллер Расмус
|1
|0
|11.
|Морен Валттери
|1
|0
|12.
|Регеро Антонио
|1
|0
|13.
|Вяйринен Тим
|1
|0
|14.
|Риски Роопе
|1
|0
|15.
|Тенхо Миро
|1
|0
|16.
|Pyry Hannola
|1
|0
|17.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариехамн
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|ХИК
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|11.11% (5)
|17.78% (8)
|20% (9)
|22.22% (10)
Предыдущие игры
Мариехамн Последние 20 матчей: + = -Мариехамн 2:3 СЯК Сейнайоки Хонка 1:0 Мариехамн Лахти 3:1 Мариехамн Мариехамн 0:2 КуПС
Мариехамн 0:2 Ильвес ХИФК 2:2 Мариехамн ТПС 1:1 Мариехамн Мариехамн 2:2 Лахти ХИК 6:1 Мариехамн Мариехамн 4:0 РоПС КуПС 2:1 Мариехамн Мариехамн 1:0 ТПС РоПС 2:3 Мариехамн Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Мариехамн 0:3 ХИФК Мариехамн 2:2 Хака СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Мариехамн 0:0 Хонка Ильвес 4:3 Мариехамн
ХИК Последние 20 матчей: + = -ХИК 3:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Интер Турку 0:2 ХИК ХИК 4:0 РоПС
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ХИК: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Мариехамн 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Мариехамн Вейккауслига ХИК 2:2 Мариехамн Кубок ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 1:1 ХИК Вейккауслига Мариехамн 0:3 ХИК Кубок ХИК 1:1 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига ХИК 1:0 Мариехамн Кубок лиги ХИК 4:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 0:2 ХИК Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|20
|13
|5
|2
|47 - 16
|44
|2.
|КуПС
|21
|12
|5
|4
|37 - 23
|41
|3.
|Интер Турку
|21
|12
|4
|5
|35 - 16
|40
|4.
|Хонка
|21
|9
|10
|2
|25 - 13
|37
|5.
|Ильвес
|21
|9
|6
|6
|33 - 28
|33
|6.
|Лахти
|21
|7
|8
|6
|31 - 29
|29
|7.
|ХИФК
|21
|8
|4
|9
|28 - 31
|28
|8.
|СЯК Сейнайоки
|21
|7
|5
|9
|24 - 27
|26
|9.
|Хака
|21
|5
|7
|9
|25 - 40
|22
|10.
|Мариехамн
|20
|5
|5
|10
|28 - 38
|20
|11.
|ТПС
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|12.
|РоПС
|21
|1
|2
|18
|13 - 48
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мариехамн» – «ХИК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариехамн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ХИК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариехамн» – «ХИК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.60
|1.10
|4.80
|1.15
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.31
|3.32
|1.13
|5.25
|1.09
|5.75
|1.02
|9.70
|
|6.31
|1.14
|—
|—
|2.80
|1.47
|2.52
|1.57
|2.22
|1.71
|1.93
|1.95
|1.74
|2.18
|1.57
|2.51
|—
|—
|1.29
|3.80
|—
|—
|1.11
|7.15
|—
|—