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Мариехамн
0:5
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
0:1
10' Гол
Халсти Маркус
0:2
20' Гол
Риски Роопе
0:3
38' Гол
Риски Роопе
42' Желтая карточка
Dmitry Bilonog1
0:4
55' Гол
Вертайнен Ээту
67' Желтая карточка
Мяенпяя Нийло
69' Желтая карточка
Халсти Маркус
79' Желтая карточка
Pyry Hannola
0:5
85' Гол
Вяйринен Тим
90'+2
88
Oskari
Forsman
16
Aapo
Maeenpaeae
13
Lassi
Jarvenpaa
27
Тайми
Калле
23
Сумусало
Микко
7
Riku
Sjoeroos
25
Yanga
Baliso
22
Gustaf
Backaliden
21
Мяенпяя
Нийло
11
Адеми
Альбион
20
Dmitry
Bilonog1
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
28
Шуллер
Расмус
4
Халсти
Маркус
10
Лингман
Лукас
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
24
David
Browne
II
Мариехамн
ХИК

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адеми Альбион 13 (3) 0.62
2. Panagiotis Makrillos 4 0.19
3. Gustaf Backaliden 3 (1) 0.14
4. Пелвас Аксели 3 0.14
5. Riku Sjoeroos 1 0.05
6. Joel Karlstroem 1 0.05
7. Frans Groenlund 1 0.05
8. Dmitry Bilonog1 1 0.05
9. Мяенпяя Нийло 0 0
10. Aapo Maeenpaeae 0 0
11. Maximo Tolonen 0 0
12. Сумусало Микко 0 0
13. Тайми Калле 0 0
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 16 0.76
2. Вяйринен Тим 9 (1) 0.43
3. Хасани Феран 5 (3) 0.24
4. Риски Рику 4 0.19
5. Танака Атому 4 0.19
6. Шуллер Расмус 3 (1) 0.14
7. David Browne II 2 0.1
8. Лингман Лукас 2 0.1
9. Вертайнен Ээту 2 0.1
10. Тенхо Миро 1 0.05
11. Халсти Маркус 1 0.05
12. Kai Meriluoto 1 0.05
13. Мурильо Луис-Карлос 0 0
14. Алхо Николай 0 0

Карточки

Мариехамн
# Игрок      
1. Мяенпяя Нийло 6 0
2. Panagiotis Makrillos 5 0
3. Бувалда Робин 4 0
4. Сумусало Микко 3 0
5. Lassi Jarvenpaa 3 0
6. Frankline Chinaecherem 3 0
7. Пелвас Аксели 2 0
8. Лаасконен Йоханнес 2 0
9. Тайми Калле 2 0
10. Gustaf Backaliden 2 0
11. Dmitry Bilonog1 2 0
12. Aapo Maeenpaeae 1 0
13. Riku Sjoeroos 1 0
14. Alain Ebwelle 1 0
15. Tarik Hamza 1 0
16. Yanga Baliso 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 5 0
2. Лингман Лукас 4 0
3. Алхо Николай 3 0
4. Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Хасани Феран 2 0
6. Риски Рику 2 0
7. Остоич Иван 2 0
8. О'Шоунесси Даниэль 2 0
9. Pyry Hannola 2 0
10. Халсти Маркус 1 0
11. Танака Атому 1 0
12. Шуллер Расмус 1 0
13. Морен Валттери 1 0
14. Регеро Антонио 1 0
15. Вяйринен Тим 1 0
16. Риски Роопе 1 0
17. Тенхо Миро 1 0
18. Вертайнен Ээту 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариехамн 14.81% (4) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6) 29.63% (8)
 ХИК 18% (9) 12% (6) 12% (6) 18% (9) 18% (9) 22% (11)

Предыдущие игры

Мариехамн Последние 20 матчей: + = -
Мариехамн 2:3 СЯК Сейнайоки Хонка 1:0 Мариехамн Лахти 3:1 Мариехамн Мариехамн 0:2 КуПС
Мариехамн 0:2 Ильвес ХИФК 2:2 Мариехамн ТПС 1:1 Мариехамн Мариехамн 2:2 Лахти ХИК 6:1 Мариехамн Мариехамн 4:0 РоПС КуПС 2:1 Мариехамн Мариехамн 1:0 ТПС РоПС 2:3 Мариехамн Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Мариехамн 0:3 ХИФК Мариехамн 2:2 Хака СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Мариехамн 0:0 Хонка Ильвес 4:3 Мариехамн
ХИК Последние 20 матчей: + = -
ХИК 3:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Интер Турку 0:2 ХИК ХИК 4:0 РоПС
ХИК 2:2 ТПС Хонка 0:0 ХИК Ильвес 1:2 ХИК ХИФК 4:3 ХИК ХИК 6:1 Мариехамн ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки РоПС 0:1 ХИК Хака 1:4 ХИК ХИК 1:1 Хонка КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака

Последние игры между собой

Мариехамн: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ХИК: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
ХИК 6:1 Мариехамн Вейккауслига ХИК 3:1 Мариехамн Кубок ХИК 1:2 Мариехамн Veikkausliiga Europa League ХИК 3:0 Мариехамн Вейккауслига
Мариехамн 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Мариехамн Вейккауслига ХИК 2:2 Мариехамн Кубок ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 1:1 ХИК Вейккауслига Мариехамн 0:3 ХИК Кубок ХИК 1:1 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига ХИК 1:0 Мариехамн Кубок лиги ХИК 4:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 0:2 ХИК Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 21 14 5 2 52 - 16 47
2. КуПС 21 12 5 4 37 - 23 41
3. Интер Турку 21 12 4 5 35 - 16 40
4. Хонка 21 9 10 2 25 - 13 37
5. Ильвес 21 9 6 6 33 - 28 33
6. Лахти 21 7 8 6 31 - 29 29
7. ХИФК 21 8 4 9 28 - 31 28
8. СЯК Сейнайоки 21 7 5 9 24 - 27 26
9. Хака 21 5 7 9 25 - 40 22
10. Мариехамн 21 5 5 11 28 - 43 20
11. ТПС 21 5 3 13 20 - 37 18
12. РоПС 21 1 2 18 13 - 48 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Dmitriy Bilonog получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Халсти Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 48.00 17.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 6.20 1.26
  9.48 5.29 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Мариехамн» – «ХИК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариехамн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ХИК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариехамн» – «ХИК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.60 1.10 4.80 1.15 2.78 1.42 2.24 1.65 1.79 2.13 1.43 2.83 1.31 3.32 1.13 5.25 1.09 5.75 1.02 9.70
6.31 1.14 2.73 1.47 2.45 1.58 2.16 1.73 1.89 1.97 5.68 1.15 2.99 1.41 2.57 1.53 2.81 1.45 2.22 1.69 1.85 2.01 1.47 2.74 1.32 3.42 1.25 4.08 1.17 5.30
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.88 1.42 1.75 2.08 1.31 3.45
3.31 1.34 2.65 1.50 1.96 1.90 1.66 2.28 1.45 2.81 1.71 2.19 1.43 2.89 1.16 5.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28
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