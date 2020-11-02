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Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Цзянсу Сунин
0'
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Ли Шенглонг
18'
12
Wei
Chen2
4
Шэньчао
Ван
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
2
Wei
Zhang
I
11
Вэньцзюнь
Люй
20
Shiyuan
Yang
19
Муй
Аарон
8
Оскар
дос
Сантос
14
Ли
Шенглонг
1
Chao
Gu
20
Abduhamit
Abdugheni
27
Boyu
Yang
13
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
2
Ли
Ан
24
Xiang
Ji
22
Си
У
3
Yinong
Tian
33
Мубарак
Вакасо
23
Eder1
10
Тейшейра
Алекс
Шанхай СИПГ
5-4-1
Цзянсу Сунин
5-3-2

Ход матча

9'
Ли Шенглонг
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халк Живанилдо 1 (1) 0.25
Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тейшейра Алекс 2 0.5
2. Сантини Иван 1 0.25
3. Eder1 0 0
4. Jing Luo 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Muzepper Mirahmetjan 0 1
2. Халк Живанилдо 1 0
3. Арнаутович Марко 1 0
4. Оскар дос Сантос 1 0
5. Шэньчао Ван 1 0
6. Хуэй-Кан Цай 1 0
7. Хуань Фу 1 0
8. Wei Chen2 1 0
Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Тейшейра Алекс 1 0
2. Мубарак Вакасо 1 0
3. Ли Ан 1 0
4. Yun Zhou 1 0
5. Tianyi Gao 1 0
6. Abduhamit Abdugheni 1 0
7. Eder1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай СИПГ 0 0 0 100% (1) 0 0
 Цзянсу Сунин 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -
Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -
Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин
Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Цзянсу Сунин: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига
Шанхай СИПГ 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Лига чемпионов АФК Цзянсу Сунин 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:4 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 4:1 Шанхай СИПГ Первая лига Китая Шанхай СИПГ 0:2 Цзянсу Сунин Первая лига Китая
1/4 финала
3 Шаньдун Лунэн
4 Бэйцзин Гоань
1 Хэбей Форчун
8 Гуанчжоу Эвергранд
1 Чуньцинь Лифан
2 Цзянсу Сунин
5 Шанхай Шэньхуа
6 Шанхай СИПГ
1/2 финала
0 Бэйцзин Гоань
0 Гуанчжоу Эвергранд
1 Цзянсу Сунин
1 Шанхай СИПГ
Финал
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Цзянсу Сунин
2.83
3.35
2.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.30 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.05 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.35 2.86
  2.80 3.09 2.84

Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай СИПГ» – «Цзянсу Сунин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цзянсу Сунин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай СИПГ» – «Цзянсу Сунин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.77 1.08 6.10 1.12 2.65 1.47 2.00 1.80 1.74 2.08 1.57 2.40 1.27 3.70 1.19 4.60 1.06 8.10 1.05 8.80 1.01 15.50
7.60 1.07 6.10 1.11 2.70 1.44 2.03 1.75 1.66 2.50 1.27 3.62 1.19 4.45 1.06 8.40 1.05 9.20 1.00 15.00
7.54 1.10 2.69 1.50 2.34 1.64 2.00 1.88 1.71 2.20 1.55 2.52 1.48 2.75 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.60 2.33 1.30 3.50 1.07 7.50
2.51 1.49 1.64 2.17 1.31 3.26 1.07 7.60 1.04 8.80
2.57 1.54 2.11 1.79 1.62 2.36 1.41 3.04 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.10 1.66 1.48 2.52 1.16 4.90
3.14 1.33 2.09 1.69 1.48 2.54 1.16 4.90 1.10 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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