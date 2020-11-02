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Шанхай СИПГ
1:2
Итог доп. времени

Стадион:
Цзянсу Сунин
0'
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Ли Шенглонг
1:0
25' Гол
Shiyuan Yang
27' Желтая карточка
Муй Аарон
39' Желтая карточка
Вэньцзюнь Люй
57' Красная карточка
Abduhamit Abdugheni
62' Желтая карточка
Си У
1:1
78' Гол
Си У
1:2
106' Гол
Jing Luo
120' Желтая карточка
Тейшейра Алекс
120'
12
Wei
Chen2
4
Шэньчао
Ван
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
2
Wei
Zhang
I
11
Вэньцзюнь
Люй
20
Shiyuan
Yang
19
Муй
Аарон
8
Оскар
дос
Сантос
14
Ли
Шенглонг
1
Chao
Gu
20
Abduhamit
Abdugheni
27
Boyu
Yang
13
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
2
Ли
Ан
24
Xiang
Ji
22
Си
У
3
Yinong
Tian
33
Мубарак
Вакасо
23
Eder1
10
Тейшейра
Алекс
Шанхай СИПГ
5-4-1
Цзянсу Сунин
5-3-2

Ход матча

9'
Ли Шенглонг
 
25'
Shiyuan Yang
1:0
27'
Муй Аарон
 
39'
Вэньцзюнь Люй
 
46'
 
Сантини Иван
Мубарак Вакасо
46'
 
Yun Zhou
Boyu Yang
57'
 
Abduhamit Abdugheni
61'
Хуэй-Кан Цай
Оскар дос Сантос
 
62'
 
Си У
65'
Хуань Фу
Вэньцзюнь Люй
 
65'
Чжэнь Вэй
Халк Живанилдо
 
78'
1:1
Си У
(Yinong Tian)
80'
 
Cheng Zhang2
Xiang Ji
85'
Хай Юй
Ли Шенглонг
 
85'
Арнаутович Марко
Guan He
 
91'
Лопес Рикардо II
Хуэй-Кан Цай
 
100'
 
Jing Luo
Eder1
106'
1:2
Jing Luo
(Тейшейра Алекс)
111'
 
Xiaobin Zhang II
Yinong Tian
120'
 
Тейшейра Алекс

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 5 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 6 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Shiyuan Yang 1 0.25
2. Халк Живанилдо 1 (1) 0.25
Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тейшейра Алекс 2 0.5
2. Jing Luo 1 0.25
3. Сантини Иван 1 0.25
4. Си У 1 0.25
5. Eder1 0 0
6. Yinong Tian 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Muzepper Mirahmetjan 0 1
2. Халк Живанилдо 1 0
3. Арнаутович Марко 1 0
4. Муй Аарон 1 0
5. Оскар дос Сантос 1 0
6. Шэньчао Ван 1 0
7. Хуэй-Кан Цай 1 0
8. Хуань Фу 1 0
9. Вэньцзюнь Люй 1 0
10. Wei Chen2 1 0
Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Abduhamit Abdugheni 1 1
2. Тейшейра Алекс 2 0
3. Мубарак Вакасо 1 0
4. Си У 1 0
5. Ли Ан 1 0
6. Yun Zhou 1 0
7. Tianyi Gao 1 0
8. Eder1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Шанхай СИПГ 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Цзянсу Сунин 40% (2) 0 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -
Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -
Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин
Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Цзянсу Сунин: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига
Шанхай СИПГ 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Лига чемпионов АФК Цзянсу Сунин 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:4 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 4:1 Шанхай СИПГ Первая лига Китая Шанхай СИПГ 0:2 Цзянсу Сунин Первая лига Китая
1/4 финала
3 Шаньдун Лунэн
4 Бэйцзин Гоань
1 Хэбей Форчун
8 Гуанчжоу Эвергранд
1 Чуньцинь Лифан
2 Цзянсу Сунин
5 Шанхай Шэньхуа
6 Шанхай СИПГ
1/2 финала
0 Бэйцзин Гоань
0 Гуанчжоу Эвергранд
3 Цзянсу Сунин
2 Шанхай СИПГ
Финал
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 1.27 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.35 2.86
  1.46 3.80 9.74

Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай СИПГ» – «Цзянсу Сунин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цзянсу Сунин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай СИПГ» – «Цзянсу Сунин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.77 1.08 6.10 1.12 2.33 1.60 1.50 2.55 1.74 2.08 1.27 3.70 1.05 9.50 1.03 12.00 1.06 7.77 1.05 8.40 1.01 15.50
7.60 1.07 6.10 1.11 2.70 1.44 2.03 1.75 1.66 2.50 1.27 3.62 1.19 4.45 1.06 8.40 1.05 9.20 1.00 15.00
7.54 1.10 1.88 1.97 2.61 1.51 2.26 1.67 1.74 2.14 1.51 2.60 1.48 2.75 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.60 2.33 1.07 8.40 1.10 7.50 1.06 8.80
2.51 1.49 1.64 2.17 1.31 3.26 1.07 7.60 1.04 8.80
2.57 1.54 2.11 1.79 1.62 2.36 1.41 3.04 1.50 2.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 2.00 1.80 1.45 2.70 1.16 4.90
3.14 1.33 2.09 1.69 1.48 2.54 1.16 4.90 1.10 6.05
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5
2.22 1.65 1.30 3.50 1.01 15.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
4.20 1.24
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
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