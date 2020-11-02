Шанхай СИПГ
1:2
Итог доп. времени
Стадион: Suzhou Sports Center
Цзянсу Сунин
9' Undefined phrase: football_event_Ли Шенглонг
1:0
25' ГолShiyuan Yang
27' Желтая карточкаМуй Аарон
39' Желтая карточкаВэньцзюнь Люй
57' Красная карточкаAbduhamit Abdugheni
62' Желтая карточкаСи У
1:1
78' ГолСи У
1:2
106' ГолJing Luo
120' Желтая карточкаТейшейра Алекс
12
Wei
Chen2
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
20
Shiyuan
Yang
19
Муй
Аарон
14
Ли
Шенглонг
1
Chao
Gu
27
Boyu
Yang
2
Ли
Ан
24
Xiang
Ji
22
Си
У
23
Eder1
- Основной состав
-
12 Wei Chen2Вратарь
- Защитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Wenjie Lei
-
17 Binbin Chen
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
24 Xiang JiЗащитник
-
22 Си УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Eder1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чжан ЯньВратарь
-
5 Yun ZhouЗащитник
- Полузащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
-
7 Jing LuoПолузащитник
-
26 Сантини ИванНападающий
-
-
-
29 Cheng Zhang2
-
16 Tianyi Gao
-
38 Zhiwei Xie
-
-
Главный тренер: Космин Олароиу
Ход матча
9'
25'
1:0
27'
39'
62'
78'
1:1
80'
85'
106'
1:2
120'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
6 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Shiyuan Yang
|1
|0.25
|2.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тейшейра Алекс
|2
|0.5
|2.
|Jing Luo
|1
|0.25
|3.
|Сантини Иван
|1
|0.25
|4.
|Си У
|1
|0.25
|5.
|Eder1
|0
|0
|6.
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Muzepper Mirahmetjan
|0
|1
|2.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|3.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|4.
|Муй Аарон
|1
|0
|5.
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|6.
|Шэньчао Ван
|1
|0
|7.
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|8.
|Хуань Фу
|1
|0
|9.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|10.
|Wei Chen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|2.
|Тейшейра Алекс
|2
|0
|3.
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|4.
|Си У
|1
|0
|5.
|Ли Ан
|1
|0
|6.
|Yun Zhou
|1
|0
|7.
|Tianyi Gao
|1
|0
|8.
|Eder1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Шанхай СИПГ
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Цзянсу Сунин
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин
Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Цзянсу Сунин: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Шанхай СИПГ 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Лига чемпионов АФК Цзянсу Сунин 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:4 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 4:1 Шанхай СИПГ Первая лига Китая Шанхай СИПГ 0:2 Цзянсу Сунин Первая лига Китая
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.77
|1.08
|6.10
|1.12
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.74
|2.08
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.03
|12.00
|1.06
|7.77
|1.05
|8.40
|1.01
|15.50
|
|7.60
|1.07
|6.10
|1.11
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.03
|1.75
|—
|—
|1.66
|2.50
|—
|—
|1.27
|3.62
|1.19
|4.45
|1.06
|8.40
|1.05
|9.20
|1.00
|15.00
|
|7.54
|1.10
|—
|—
|1.88
|1.97
|2.61
|1.51
|2.26
|1.67
|1.74
|2.14
|1.51
|2.60
|1.48
|2.75
|—
|—
|1.20
|4.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—