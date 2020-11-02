Дополнительное время

124' Обе команды могли выиграть сегодня, но Цзянсу Сунин вырывает победу

124' Вот и все. Прозвучал финальный свисток

124' Рефери не любит споров - именно за это Тейшейра Алекс сейчас получил желтую

124' Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

124' Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

123' Миранда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

123' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

121' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

120' Матч возобновлен

120' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

117' Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

116' Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали

115' Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

115' Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо , обводя своих соперников

115' Плохо сыграл Yun Zhou - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

112' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

112' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

111' Матч возобновлен

111' Yinong Tian на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

110' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

109' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

108' Миранда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

108' Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота

108' Первая половина дополнительного времени закончена.

107' Матч возобновлен

107' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

106' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

106' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

106' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

106' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

106' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

106' Второй тайм дополнительного времени начался

105' Халк Живанилдо пробил со штрафного прямо в стенку

103' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

102' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

101' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

100' Ох, нехорошо это выглядит. Цитадин Мартинс Эдер получил травму и медбригада забирает его с поля.

100' Цитадин Мартинс Эдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

99' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

98' Wei Chen взял и забрал мяч на выходе

98' Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

98' Сантини Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Плохо сыграл Yun Zhou - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

95' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

93' Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Матч возобновлен

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Начался первый тайм дополнительного времени