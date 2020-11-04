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  3. Финляндия
Ильвес
4:1
Конец матча

Стадион:
Хонка
0'
0:1
10' Гол
Мартин Борха
1:1
27' Гол
Maksim Stjopin
2:1
41' Гол
Maksim Stjopin
54' Желтая карточка
Maksim Stjopin
57' Желтая карточка
Хатакка Дани
3:1
73' Гол
Скюття Наатан
76' Желтая карточка
Саваж Демба
4:1
78' Гол
Ветели Йоона
82' Желтая карточка
Хейккиля Тапио
90'+2
12
Eetu
Huuhtanen
31
Miska
Rautiola
17
Пиетола
Юхо
16
Миеттунен
Тату
4
Аспегрен
Фелипе
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
23
Скюття
Наатан
15
Алмен
Микаэль
96
Мезу
Гаэтан
Мисси
27
Maksim
Stjopin
1
Ууситало
Маркус
26
Хатакка
Дани
3
Хейккиля
Тапио
16
Расимус
Конста
10
Кауфманн
Лукас
33
Таммилето
Дуарте
8
Эрвас
Хавьер
7
Левянен
Йонас
80
Саваж
Демба
99
Канджи
Макумба
14
Мартин
Борха
Ильвес
Хонка

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скюття Наатан 7 0.32
2. Ала-Мюллюмяки Лаури 7 (3) 0.32
3. Меттяля Илари 5 0.23
4. Жаир 3 0.14
5. Ветели Йоона 3 0.14
6. Томас Диого 3 0.14
7. Fofana Tiemoko 2 0.09
8. Алмен Микаэль 2 0.09
9. Maksim Stjopin 2 0.09
10. Тамминен Ээро 1 0.05
11. Мезу Гаэтан Мисси 1 0.05
12. Мёммё Ээту 1 0.05
13. Аспегрен Фелипе 0 0
14. Саксела Янне 0 0
15. Райттинен Ээмели 0 0
Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Донгу Жан 8 (2) 0.36
2. Мартин Борха 4 (1) 0.18
3. Канджи Макумба 4 (1) 0.18
4. Кауфманн Лукас 3 (1) 0.14
5. Саваж Демба 2 0.09
6. Эрвас Хавьер 1 0.05
7. Расимус Конста 1 0.05
8. Хейккиля Тапио 1 0.05
9. Nasiru Banahene 1 0.05
10. Воутилайнен Джерри 0 0
11. Хатакка Дани 0 0

Карточки

Ильвес
# Игрок      
1. Томас Диого 6 0
2. Миеттунен Тату 3 1
3. Жаир 4 0
4. Fofana Tiemoko 4 0
5. Ветели Йоона 2 1
6. Аспегрен Фелипе 3 0
7. Мёммё Ээту 3 0
8. Хиландер Мика 2 0
9. Сийра Тууре 2 0
10. Тамминен Ээро 2 0
11. Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
12. Мезу Гаэтан Мисси 2 0
13. Скюття Наатан 2 0
14. Саксела Янне 1 0
15. Менса Баба 1 0
16. Iiro Jaervinen 1 0
17. Emile Paul Tendeng 1 0
18. Алмен Микаэль 1 0
19. Janne-Pekka Laine 1 0
20. Арифи Дони 1 0
21. Maksim Stjopin 1 0
22. Miska Rautiola 1 0
Хонка
# Игрок      
1. Аалто Хенри 4 0
2. Саваж Демба 3 0
3. Эрвас Хавьер 3 0
4. Кауфманн Лукас 3 0
5. Левянен Йонас 1 1
6. Nasiru Banahene 1 1
7. Канджи Макумба 2 0
8. Таммилето Дуарте 2 0
9. Расимус Конста 2 0
10. Воутилайнен Джерри 2 0
11. Хатакка Дани 2 0
12. Мартин Борха 2 0
13. Арко-Менса Эдмунд 2 0
14. Rui Modesto 0 1
15. Хейккиля Тапио 1 0
16. Иванов Роберт 1 0
17. Хейнонен Элмо 1 0
18. Niilo Saarikivi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ильвес 13.51% (5) 10.81% (4) 10.81% (4) 18.92% (7) 18.92% (7) 27.03% (10)
 Хонка 12% (3) 16% (4) 12% (3) 28% (7) 12% (3) 20% (5)

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +7 =6 -7
СЯК Сейнайоки 1:3 Ильвес Ильвес 0:2 Интер Турку ХИФК 1:2 Ильвес КуПС 1:1 Ильвес
Ильвес 4:0 ТПС Мариехамн 0:2 Ильвес Ильвес 1:1 Хака Ильвес 1:2 ХИК Хонка 3:2 Ильвес Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 3:2 Ильвес Ильвес 1:0 РоПС Ильвес 2:2 ХИФК ХИК 2:0 Ильвес РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес
Хонка Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Хонка 2:1 Лахти КуПС 0:2 Хонка Хонка 1:0 Мариехамн ХИФК 1:1 Хонка
Хонка 1:2 Хака Интер Турку 0:0 Хонка Хонка 0:0 ХИК РоПС 1:3 Хонка Хонка 3:2 Ильвес Хонка 0:1 ХИФК Орхус 5:2 Хонка СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка ХИК 1:1 Хонка Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Хонка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Хонка 3:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 Хонка Вейккауслига
Хонка 1:1 Ильвес Кубок Ильвес 0:1 Хонка Вейккауслига Ильвес 3:3 Хонка Вейккауслига Хонка 4:1 Ильвес Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 22 14 6 2 53 - 17 48
2. Интер Турку 22 12 5 5 36 - 17 41
3. КуПС 22 12 5 5 39 - 26 41
4. Хонка 22 9 10 3 26 - 17 37
5. Ильвес 22 10 6 6 37 - 29 36
6. Лахти 22 8 8 6 33 - 30 32
7. СЯК Сейнайоки 22 8 5 9 27 - 29 29
8. ХИФК 22 8 4 10 29 - 33 28
9. Мариехамн 22 6 5 11 29 - 43 23
10. Хака 22 5 7 10 25 - 41 22
11. ТПС 22 6 3 13 23 - 39 21
12. РоПС 22 1 2 19 15 - 51 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Maksim Stjopin бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Maksim Stjopin бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Мартин Борха бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.70 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.40 2.17
  1.34 4.40 14.90

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 9.80 1.04 8.00 1.05 3.05 1.36 2.10 1.74 2.80 1.40 1.83 1.93 1.65 2.25 2.75 1.42 1.18 4.50 1.35 3.05 1.04 9.20 1.23 3.90 1.07 7.50
9.60 1.02 8.90 1.04 3.98 1.22 3.10 1.37 2.13 1.79 1.67 2.20 1.43 2.74 1.19 4.20 1.14 4.70 1.04 8.00
3.64 1.30 3.00 1.42 2.79 1.47 2.23 1.70 6.42 1.13 1.72 2.19 1.52 2.62 1.54 2.59 2.23 1.70 1.85 2.03 1.44 2.88 1.30 3.64 1.23 4.39 1.63 2.36 1.39 3.13 1.25 4.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.95 1.37 2.05 1.77 1.85 1.90 1.15 5.10 1.13 5.40
3.32 1.33 2.08 1.73 1.50 2.59
2.73 1.49 2.24 1.69 1.74 2.17 1.47 2.79 1.34 3.40 1.50 2.69 1.28 3.80
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.32 1.85 1.93 1.40 2.95
3.12 1.36 1.85 1.95 1.40 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.95 1.40
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