0:1
10' ГолМартин Борха
1:1
27' ГолMaksim Stjopin
2:1
41' ГолMaksim Stjopin
54' Желтая карточкаMaksim Stjopin
57' Желтая карточкаХатакка Дани
3:1
73' ГолСкюття Наатан
76' Желтая карточкаСаваж Демба
4:1
78' ГолВетели Йоона
82' Желтая карточкаХейккиля Тапио
17
Пиетола
Юхо
26
Хатакка
Дани
80
Саваж
Демба
14
Мартин
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Пиетола ЮхоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саваж ДембаНападающий
- Нападающий
-
14 Мартин БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тим Маррей
-
19 Juan Alegria
-
Главный тренер: Весара Веса
Ход матча
10'
0:1
27'
1:1
41'
54'
57'
73'
3:1
76'
78'
4:1
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скюття Наатан
|7
|0.32
|2.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|7 (3)
|0.32
|3.
|Меттяля Илари
|5
|0.23
|4.
|Жаир
|3
|0.14
|5.
|Ветели Йоона
|3
|0.14
|6.
|Томас Диого
|3
|0.14
|7.
|Fofana Tiemoko
|2
|0.09
|8.
|Алмен Микаэль
|2
|0.09
|9.
|Maksim Stjopin
|2
|0.09
|10.
|Тамминен Ээро
|1
|0.05
|11.
|Мезу Гаэтан Мисси
|1
|0.05
|12.
|Мёммё Ээту
|1
|0.05
|13.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|14.
|Саксела Янне
|0
|0
|15.
|Райттинен Ээмели
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Донгу Жан
|8 (2)
|0.36
|2.
|Мартин Борха
|4 (1)
|0.18
|3.
|Канджи Макумба
|4 (1)
|0.18
|4.
|Кауфманн Лукас
|3 (1)
|0.14
|5.
|Саваж Демба
|2
|0.09
|6.
|Эрвас Хавьер
|1
|0.05
|7.
|Расимус Конста
|1
|0.05
|8.
|Хейккиля Тапио
|1
|0.05
|9.
|Nasiru Banahene
|1
|0.05
|10.
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|11.
|Хатакка Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Диого
|6
|0
|2.
|Миеттунен Тату
|3
|1
|3.
|Жаир
|4
|0
|4.
|Fofana Tiemoko
|4
|0
|5.
|Ветели Йоона
|2
|1
|6.
|Аспегрен Фелипе
|3
|0
|7.
|Мёммё Ээту
|3
|0
|8.
|Хиландер Мика
|2
|0
|9.
|Сийра Тууре
|2
|0
|10.
|Тамминен Ээро
|2
|0
|11.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|12.
|Мезу Гаэтан Мисси
|2
|0
|13.
|Скюття Наатан
|2
|0
|14.
|Саксела Янне
|1
|0
|15.
|Менса Баба
|1
|0
|16.
|Iiro Jaervinen
|1
|0
|17.
|Emile Paul Tendeng
|1
|0
|18.
|Алмен Микаэль
|1
|0
|19.
|Janne-Pekka Laine
|1
|0
|20.
|Арифи Дони
|1
|0
|21.
|Maksim Stjopin
|1
|0
|22.
|Miska Rautiola
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аалто Хенри
|4
|0
|2.
|Саваж Демба
|3
|0
|3.
|Эрвас Хавьер
|3
|0
|4.
|Кауфманн Лукас
|3
|0
|5.
|Левянен Йонас
|1
|1
|6.
|Nasiru Banahene
|1
|1
|7.
|Канджи Макумба
|2
|0
|8.
|Таммилето Дуарте
|2
|0
|9.
|Расимус Конста
|2
|0
|10.
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|11.
|Хатакка Дани
|2
|0
|12.
|Мартин Борха
|2
|0
|13.
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0
|14.
|Rui Modesto
|0
|1
|15.
|Хейккиля Тапио
|1
|0
|16.
|Иванов Роберт
|1
|0
|17.
|Хейнонен Элмо
|1
|0
|18.
|Niilo Saarikivi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ильвес
|13.51% (5)
|10.81% (4)
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|27.03% (10)
|Хонка
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|28% (7)
|12% (3)
|20% (5)
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +7 =6 -7СЯК Сейнайоки 1:3 Ильвес Ильвес 0:2 Интер Турку ХИФК 1:2 Ильвес КуПС 1:1 Ильвес
Хонка Последние 20 матчей: +9 =8 -3Хонка 2:1 Лахти КуПС 0:2 Хонка Хонка 1:0 Мариехамн ХИФК 1:1 Хонка
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Хонка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|22
|14
|6
|2
|53 - 17
|48
|2.
|Интер Турку
|22
|12
|5
|5
|36 - 17
|41
|3.
|КуПС
|22
|12
|5
|5
|39 - 26
|41
|4.
|Хонка
|22
|9
|10
|3
|26 - 17
|37
|5.
|Ильвес
|22
|10
|6
|6
|37 - 29
|36
|6.
|Лахти
|22
|8
|8
|6
|33 - 30
|32
|7.
|СЯК Сейнайоки
|22
|8
|5
|9
|27 - 29
|29
|8.
|ХИФК
|22
|8
|4
|10
|29 - 33
|28
|9.
|Мариехамн
|22
|6
|5
|11
|29 - 43
|23
|10.
|Хака
|22
|5
|7
|10
|25 - 41
|22
|11.
|ТПС
|22
|6
|3
|13
|23 - 39
|21
|12.
|РоПС
|22
|1
|2
|19
|15 - 51
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ильвес» – «Хонка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ильвес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хонка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ильвес» – «Хонка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|9.80
|1.04
|8.00
|1.05
|—
|—
|3.05
|1.36
|2.10
|1.74
|2.80
|1.40
|1.83
|1.93
|1.65
|2.25
|—
|—
|2.75
|1.42
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.04
|9.20
|1.23
|3.90
|1.07
|7.50
|
|9.60
|1.02
|8.90
|1.04
|3.98
|1.22
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.43
|2.74
|—
|—
|1.19
|4.20
|—
|—
|1.14
|4.70
|—
|—
|1.04
|8.00
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.30
|3.00
|1.42
|2.79
|1.47
|2.23
|1.70
|6.42
|1.13
|1.72
|2.19
|1.52
|2.62
|1.54
|2.59
|2.23
|1.70
|1.85
|2.03
|1.44
|2.88
|1.30
|3.64
|1.23
|4.39
|1.63
|2.36
|1.39
|3.13
|1.25
|4.18
|—
|—