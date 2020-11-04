ХИК
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Telia 5G-areena
Интер Турку
12' Желтая карточкаКеттинг Рик
28' Желтая карточкаРуан Коннор
0:1
46' ГолПаананен Алекси
48' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
37
Танака
Атому
11
Риски
Роопе
21
Ойяла
Матиас
26
Руан
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
-
31 Hugo Keto
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руан КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
9 ЛилиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Jan Heinonen
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
Ход матча
12'
28'
46'
0:1
48'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|16
|0.73
|2.
|Вяйринен Тим
|9 (1)
|0.41
|3.
|Хасани Феран
|5 (3)
|0.23
|4.
|Риски Рику
|4
|0.18
|5.
|Танака Атому
|4
|0.18
|6.
|Шуллер Расмус
|3 (1)
|0.14
|7.
|David Browne II
|2
|0.09
|8.
|Лингман Лукас
|2
|0.09
|9.
|Вертайнен Ээту
|2
|0.09
|10.
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|11.
|Халсти Маркус
|1
|0.05
|12.
|Kai Meriluoto
|1
|0.05
|13.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|14.
|Алхо Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурухольм Тимо
|10
|0.45
|2.
|Кагаяма Таики
|4
|0.18
|3.
|Кялльман Беньямин
|4
|0.18
|4.
|Руан Коннор
|3 (2)
|0.14
|5.
|Паананен Алекси
|3
|0.14
|6.
|Валенчич Филип
|2
|0.09
|7.
|Кеттинг Рик
|2
|0.09
|8.
|Мастокангас Элиас
|2
|0.09
|9.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.05
|10.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|11.
|Лилиу
|1
|0.05
|12.
|Аннан Энтони
|1
|0.05
|13.
|Ойяла Матиас
|1
|0.05
|14.
|Хосконен Артту
|1
|0.05
|15.
|Муньис Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|5
|0
|2.
|Лингман Лукас
|4
|0
|3.
|Алхо Николай
|3
|0
|4.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Хасани Феран
|2
|0
|6.
|Риски Рику
|2
|0
|7.
|Остоич Иван
|2
|0
|8.
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|9.
|Pyry Hannola
|2
|0
|10.
|Халсти Маркус
|1
|0
|11.
|Танака Атому
|1
|0
|12.
|Шуллер Расмус
|1
|0
|13.
|Морен Валттери
|1
|0
|14.
|Регеро Антонио
|1
|0
|15.
|Вяйринен Тим
|1
|0
|16.
|Риски Роопе
|1
|0
|17.
|Тенхо Миро
|1
|0
|18.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хямяляйнен Юусо
|6
|0
|2.
|Кеттинг Рик
|5
|0
|3.
|Руан Коннор
|5
|0
|4.
|Паананен Алекси
|4
|0
|5.
|Муньис Альваро
|4
|0
|6.
|Фурухольм Тимо
|3
|0
|7.
|Аннан Энтони
|2
|0
|8.
|Хосконен Артту
|2
|0
|9.
|Марттинен Аати
|2
|0
|10.
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|11.
|Нурми Ноа
|2
|0
|12.
|Ойяла Матиас
|1
|0
|13.
|Валенчич Филип
|1
|0
|14.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|15.
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|16.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|17.
|Кагаяма Таики
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|18% (9)
|12% (6)
|12% (6)
|18% (9)
|18% (9)
|22% (11)
|Интер Турку
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|8.57% (3)
|11.43% (4)
|40% (14)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +13 =5 -2Мариехамн 0:5 ХИК ХИК 3:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Интер Турку 0:2 ХИК
Интер Турку Последние 20 матчей: +10 =4 -6Интер Турку 3:0 ТПС Ильвес 0:2 Интер Турку Интер Турку 2:0 КуПС Интер Турку 0:2 ХИК
Интер Турку 3:0 Лахти Интер Турку 0:0 Хонка Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК
Последние игры между собой
ХИК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интер Турку: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интер Турку 4:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИК Кубок ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 0:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:3 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:2 ХИК Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:2 ХИК Кубок лиги ХИК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИК Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:1
|22
|14
|5
|3
|52 - 17
|47
|2.
|Интер Турку
|1:0
|22
|13
|4
|5
|36 - 16
|43
|3.
|КуПС
|1:1
|22
|12
|6
|4
|38 - 24
|42
|4.
|Хонка
|1:2
|22
|9
|10
|3
|26 - 15
|37
|5.
|Ильвес
|2:1
|22
|10
|6
|6
|35 - 29
|36
|6.
|Лахти
|0:0
|22
|7
|9
|6
|31 - 29
|30
|7.
|ХИФК
|0:0
|22
|8
|5
|9
|28 - 31
|29
|8.
|СЯК Сейнайоки
|0:0
|22
|7
|6
|9
|24 - 27
|27
|9.
|Мариехамн
|1:0
|22
|6
|5
|11
|29 - 43
|23
|10.
|Хака
|0:1
|22
|5
|7
|10
|25 - 41
|22
|11.
|ТПС
|1:1
|22
|5
|4
|13
|21 - 38
|19
|12.
|РоПС
|0:0
|22
|1
|3
|18
|13 - 48
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ХИК» – «Интер Турку» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ХИК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Турку» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ХИК» – «Интер Турку», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.30
|1.18
|10.50
|1.02
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.98
|1.82
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.23
|3.90
|1.04
|9.00
|1.06
|7.90
|1.05
|8.50
|
|11.50
|1.00
|10.50
|1.02
|—
|—
|3.88
|1.22
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.20
|4.15
|1.14
|4.75
|1.04
|8.20
|—
|—
|
|4.68
|1.21
|3.32
|1.35
|2.33
|1.65
|1.93
|1.95
|1.68
|2.27
|1.43
|2.95
|1.61
|2.40
|1.27
|3.92
|1.75
|2.15
|1.53
|2.61
|1.55
|2.56
|1.14
|6.06
|—
|—
|1.15
|5.77
|—
|—
|—
|—