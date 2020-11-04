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ХИК
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Интер Турку
0'
12' Желтая карточка
Кеттинг Рик
28' Желтая карточка
Руан Коннор
0:1
46' Гол
Паананен Алекси
48' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
52'
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
13
Мурильо
Луис-Карлос
37
Танака
Атому
10
Лингман
Лукас
28
Шуллер
Расмус
9
Риски
Рику
7
Вертайнен
Ээту
11
Риски
Роопе
12
Мойсандер
Хенрик
4
Кеттинг
Рик
22
Хосконен
Артту
3
Хямяляйнен
Юусо
21
Ойяла
Матиас
6
Аннан
Энтони
8
Муньис
Альваро
26
Руан
Коннор
19
Паананен
Алекси
15
Фурухольм
Тимо
23
Валенчич
Филип
ХИК
Интер Турку

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 16 0.73
2. Вяйринен Тим 9 (1) 0.41
3. Хасани Феран 5 (3) 0.23
4. Риски Рику 4 0.18
5. Танака Атому 4 0.18
6. Шуллер Расмус 3 (1) 0.14
7. David Browne II 2 0.09
8. Лингман Лукас 2 0.09
9. Вертайнен Ээту 2 0.09
10. Тенхо Миро 1 0.05
11. Халсти Маркус 1 0.05
12. Kai Meriluoto 1 0.05
13. Мурильо Луис-Карлос 0 0
14. Алхо Николай 0 0
Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурухольм Тимо 10 0.45
2. Кагаяма Таики 4 0.18
3. Кялльман Беньямин 4 0.18
4. Руан Коннор 3 (2) 0.14
5. Паананен Алекси 3 0.14
6. Валенчич Филип 2 0.09
7. Кеттинг Рик 2 0.09
8. Мастокангас Элиас 2 0.09
9. Энгстрем Йеспер 1 0.05
10. Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
11. Лилиу 1 0.05
12. Аннан Энтони 1 0.05
13. Ойяла Матиас 1 0.05
14. Хосконен Артту 1 0.05
15. Муньис Альваро 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 5 0
2. Лингман Лукас 4 0
3. Алхо Николай 3 0
4. Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Хасани Феран 2 0
6. Риски Рику 2 0
7. Остоич Иван 2 0
8. О'Шоунесси Даниэль 2 0
9. Pyry Hannola 2 0
10. Халсти Маркус 1 0
11. Танака Атому 1 0
12. Шуллер Расмус 1 0
13. Морен Валттери 1 0
14. Регеро Антонио 1 0
15. Вяйринен Тим 1 0
16. Риски Роопе 1 0
17. Тенхо Миро 1 0
18. Вертайнен Ээту 1 0
Интер Турку
# Игрок      
1. Хямяляйнен Юусо 6 0
2. Кеттинг Рик 5 0
3. Руан Коннор 5 0
4. Паананен Алекси 4 0
5. Муньис Альваро 4 0
6. Фурухольм Тимо 3 0
7. Аннан Энтони 2 0
8. Хосконен Артту 2 0
9. Марттинен Аати 2 0
10. Хаукиоя Мартти 2 0
11. Нурми Ноа 2 0
12. Ойяла Матиас 1 0
13. Валенчич Филип 1 0
14. Энгстрем Йеспер 1 0
15. Мастокангас Элиас 1 0
16. Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
17. Кагаяма Таики 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 18% (9) 12% (6) 12% (6) 18% (9) 18% (9) 22% (11)
 Интер Турку 11.43% (4) 22.86% (8) 5.71% (2) 8.57% (3) 11.43% (4) 40% (14)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Мариехамн 0:5 ХИК ХИК 3:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Интер Турку 0:2 ХИК
ХИК 4:0 РоПС ХИК 2:2 ТПС Хонка 0:0 ХИК Ильвес 1:2 ХИК ХИФК 4:3 ХИК ХИК 6:1 Мариехамн ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки РоПС 0:1 ХИК Хака 1:4 ХИК ХИК 1:1 Хонка КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК
Интер Турку Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Интер Турку 3:0 ТПС Ильвес 0:2 Интер Турку Интер Турку 2:0 КуПС Интер Турку 0:2 ХИК
Интер Турку 3:0 Лахти Интер Турку 0:0 Хонка Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК

Последние игры между собой

ХИК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интер Турку: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интер Турку 0:2 ХИК Кубок Интер Турку 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 Интер Турку Кубок ХИК 0:1 Интер Турку Вейккауслига
Интер Турку 4:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИК Кубок ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 0:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:3 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:2 ХИК Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:2 ХИК Кубок лиги ХИК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИК Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:1 22 14 5 3 52 - 17 47
2. Интер Турку 1:0 22 13 4 5 36 - 16 43
3. КуПС 1:1 22 12 6 4 38 - 24 42
4. Хонка 1:2 22 9 10 3 26 - 15 37
5. Ильвес 2:1 22 10 6 6 35 - 29 36
6. Лахти 0:0 22 7 9 6 31 - 29 30
7. ХИФК 0:0 22 8 5 9 28 - 31 29
8. СЯК Сейнайоки 0:0 22 7 6 9 24 - 27 27
9. Мариехамн 1:0 22 6 5 11 29 - 43 23
10. Хака 0:1 22 5 7 10 25 - 41 22
11. ТПС 1:1 22 5 4 13 21 - 38 19
12. РоПС 0:0 22 1 3 18 13 - 48 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Руан Коннор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Кеттинг Рик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Интер Турку
2.28
3.84
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 2.75 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.65 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.84 3.88
  2.28 2.79 4.12

Самый высокий коэффициент на матч «ХИК» – «Интер Турку» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ХИК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Турку» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ХИК» – «Интер Турку», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.30 1.18 10.50 1.02 1.82 1.92 3.40 1.29 1.25 3.75 1.98 1.82 1.74 2.08 1.05 8.50 1.23 3.90 1.04 9.00 1.06 7.90 1.05 8.50
11.50 1.00 10.50 1.02 3.88 1.22 3.32 1.33 2.21 1.74 1.70 2.15 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.04 8.20
4.68 1.21 3.32 1.35 2.33 1.65 1.93 1.95 1.68 2.27 1.43 2.95 1.61 2.40 1.27 3.92 1.75 2.15 1.53 2.61 1.55 2.56 1.14 6.06 1.15 5.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.01 2.25 1.64 1.09 6.50 1.18 4.50 1.09 6.50
3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48
1.51 2.64 1.30 3.71 1.79 2.09 1.50 2.69 1.36 3.28
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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