ХИК
1:1
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
Интер Турку
12' Желтая карточкаКеттинг Рик
28' Желтая карточкаРуан Коннор
0:1
46' ГолПаананен Алекси
48' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
1:1
76' ГолТанака Атому
78' Желтая карточкаХосконен Артту
82' Желтая карточкаТанака Атому
85' Желтая карточкаФурухольм Тимо
86' Желтая карточкаАлхо Николай
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
37
Танака
Атому
11
Риски
Роопе
21
Ойяла
Матиас
26
Руан
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
-
31 Hugo Keto
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руан КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
9 ЛилиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Jan Heinonen
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
Ход матча
12'
28'
46'
0:1
48'
76'
1:1
78'
82'
85'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|16
|0.73
|2.
|Вяйринен Тим
|9 (1)
|0.41
|3.
|Танака Атому
|5
|0.23
|4.
|Хасани Феран
|5 (3)
|0.23
|5.
|Риски Рику
|4
|0.18
|6.
|Шуллер Расмус
|3 (1)
|0.14
|7.
|David Browne II
|2
|0.09
|8.
|Лингман Лукас
|2
|0.09
|9.
|Вертайнен Ээту
|2
|0.09
|10.
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|11.
|Халсти Маркус
|1
|0.05
|12.
|Kai Meriluoto
|1
|0.05
|13.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|14.
|Алхо Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурухольм Тимо
|10
|0.45
|2.
|Кагаяма Таики
|4
|0.18
|3.
|Кялльман Беньямин
|4
|0.18
|4.
|Руан Коннор
|3 (2)
|0.14
|5.
|Паананен Алекси
|3
|0.14
|6.
|Валенчич Филип
|2
|0.09
|7.
|Кеттинг Рик
|2
|0.09
|8.
|Мастокангас Элиас
|2
|0.09
|9.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.05
|10.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|11.
|Лилиу
|1
|0.05
|12.
|Аннан Энтони
|1
|0.05
|13.
|Ойяла Матиас
|1
|0.05
|14.
|Хосконен Артту
|1
|0.05
|15.
|Муньис Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|5
|0
|2.
|Алхо Николай
|4
|0
|3.
|Лингман Лукас
|4
|0
|4.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Танака Атому
|2
|0
|6.
|Хасани Феран
|2
|0
|7.
|Риски Рику
|2
|0
|8.
|Остоич Иван
|2
|0
|9.
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|10.
|Pyry Hannola
|2
|0
|11.
|Халсти Маркус
|1
|0
|12.
|Шуллер Расмус
|1
|0
|13.
|Морен Валттери
|1
|0
|14.
|Регеро Антонио
|1
|0
|15.
|Вяйринен Тим
|1
|0
|16.
|Риски Роопе
|1
|0
|17.
|Тенхо Миро
|1
|0
|18.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хямяляйнен Юусо
|7
|0
|2.
|Кеттинг Рик
|5
|0
|3.
|Руан Коннор
|5
|0
|4.
|Фурухольм Тимо
|4
|0
|5.
|Паананен Алекси
|4
|0
|6.
|Муньис Альваро
|4
|0
|7.
|Хосконен Артту
|3
|0
|8.
|Аннан Энтони
|2
|0
|9.
|Марттинен Аати
|2
|0
|10.
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|11.
|Нурми Ноа
|2
|0
|12.
|Ойяла Матиас
|1
|0
|13.
|Валенчич Филип
|1
|0
|14.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|15.
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|16.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|17.
|Кагаяма Таики
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|17.65% (9)
|11.76% (6)
|11.76% (6)
|17.65% (9)
|17.65% (9)
|23.53% (12)
|Интер Турку
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|5.56% (2)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|38.89% (14)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +13 =5 -2Мариехамн 0:5 ХИК ХИК 3:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Интер Турку 0:2 ХИК
Интер Турку Последние 20 матчей: +10 =4 -6Интер Турку 3:0 ТПС Ильвес 0:2 Интер Турку Интер Турку 2:0 КуПС Интер Турку 0:2 ХИК
Интер Турку 3:0 Лахти Интер Турку 0:0 Хонка Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК
Последние игры между собой
ХИК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интер Турку: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интер Турку 4:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИК Кубок ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 0:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:3 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:2 ХИК Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:2 ХИК Кубок лиги ХИК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИК Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|22
|14
|6
|2
|53 - 17
|48
|2.
|Интер Турку
|22
|12
|5
|5
|36 - 17
|41
|3.
|КуПС
|22
|12
|5
|5
|39 - 26
|41
|4.
|Хонка
|22
|9
|10
|3
|26 - 17
|37
|5.
|Ильвес
|22
|10
|6
|6
|37 - 29
|36
|6.
|Лахти
|22
|8
|8
|6
|33 - 30
|32
|7.
|СЯК Сейнайоки
|22
|8
|5
|9
|27 - 29
|29
|8.
|ХИФК
|22
|8
|4
|10
|29 - 33
|28
|9.
|Мариехамн
|22
|6
|5
|11
|29 - 43
|23
|10.
|Хака
|22
|5
|7
|10
|25 - 41
|22
|11.
|ТПС
|22
|6
|3
|13
|23 - 39
|21
|12.
|РоПС
|22
|1
|2
|19
|15 - 51
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ХИК» – «Интер Турку» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ХИК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Турку» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ХИК» – «Интер Турку», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.30
|1.18
|10.50
|1.02
|—
|—
|2.75
|1.42
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.98
|1.82
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.23
|3.90
|1.04
|9.00
|1.06
|7.90
|1.05
|8.50
|
|11.50
|1.00
|10.50
|1.02
|—
|—
|3.88
|1.22
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.20
|4.15
|1.14
|4.75
|1.04
|8.20
|—
|—
|
|4.68
|1.21
|3.32
|1.35
|2.33
|1.65
|2.26
|1.68
|1.85
|2.04
|1.42
|2.99
|1.28
|3.84
|1.21
|4.68
|1.58
|2.47
|1.35
|3.31
|1.55
|2.56
|1.23
|4.37
|—
|—
|1.15
|5.77
|—
|—
|—
|—